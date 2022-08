K mání je vzácný sen rychlých otců od rodin, kombík ze zlatých časů BMW je v tomto stavu raritou před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Cars Forever, publikováno se souhlasem

Na první pohled byste ani neřekli, že jde o něco mimořádného, zkoumání detailů ale odhalí atraktivitu i výjimečnost tohoto stroje. Je to kombík, má pod kapotou ještě objemný motor bez turba, k tomu manuál a pohon zadních kol. Co víc si přát?

Přemýšlíte nad pořízením kombíku, který vás jako řidiče zaručeně nebude nudit a přitom nebude stát miliony? Máte-li rozpočet tak na Octavii RS, ale tu nechcete, protože ji má kdekdo a v jakkoli zajímavější specifikaci stejně stojí přes milion, máme pro vás tip na auto, o jehož existenci možná ani nevíte. Vzniklo jen v o něco málo více než 2 tisících kusech a v jakkoli pěkném stavu se mezi ojetinami objevuje velmi, velmi zřídka.

Je to BMW 550i Touring E61 s manuální převodovkou a sportovním paketem M. To znamená osm válců, atmosférické plnění, sportovní ladění, zadní pohon a tři pedály pod nohama, což je u BMW dávno nedostupná kombinace. Tohle je auto z konce zlatých časů BMW, kdy už jeho vozy sice ztratily část své designové elegance, ovšem pořád si ponechaly svůj tradiční technický základ, navíc byly k dispozici nejrůznějších kombinacích motorů, pohonů, převodovek i karoserií.

Jak jsme již zmínili, tuto si na celém světě zvolila jen hrstka lidí. Už osmiválcových pětek bylo vždy málo, kombíků ještě méně a manuálů jako šafránu. Tenhle exemplář je navíc v mimořádně dobrém stavu, navíc má tu správnou historii - je stále po prvním majiteli a na tachometru svítí jen 87 398 ujetých kilometrů. Je k mání v nizozemském Oisterwijku a otevírá cestu ke koupi opravdu vzácného vozu, který byl vždy pravidelně servisován v autorizovaném servisu. Spotřeba oleje je prý nulová, neexistuje prý ani žádný jiný technický problém. A na pohled vypadá vůz opravdu hezky, třebaže 16 let na hrbu nezapře.

Výbava vozu je bohatá, v podstatě není věc, kterou byste tu mohli reálně postrádat, a to i pokud u svého auta vyžadujete elektrická křesla s vyhříváním vpředu i vzadu. Je tu dokonce i palubní systém s televizní funkcí, takovou věc si do auta vždy kupovala jen hrstka lidí jako jeden z posledních rozmarů. Je to opravdu vůz, který by vám leckdo mohl závidět, vzhledem ke své vzácnosti ale nevyjde levně.

Někteří majitelé žádají za své „manuální” 550i s tříprostorovou karoserií opravdu hodně a tento kus není výjimkou - může být váš za 32 950 eur, tedy asi 805 tisíc korun. Není to málo peněz, to ani omylem, onu Octavii RS za ně ale nekoupíte novou ani v úplném základu. A kdy se jí dočkáte... Samozřejmě, údržba bude náročnější, ale troufneme si říci, že v tomto případě za to stojí, je to výjimečné auto mnoha couly.

Tahle „pětka” stojí méně než základní Octavie RS, ale má dvakrát válců a asi stokrát více charakteru. Je to opravdu velká vzácnost, navíc v zachovalém stavu s malým nájezdem a jediným dosavadním majitelem. Foto: Cars Forever, publikováno se souhlasem

Petr Miler

