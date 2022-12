K mání je vzácný vrchol německého sportovního luxusu 90. let, neojetý kus sultánova bratra ohromí i dnes před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: The Car Co, publikováno se souhlasem

Podobných aut vzniklo jen devět a dodnes ohromuje svým noblesním vzhledem, mimořádnou dynamikou i vrcholným luxusem. Toto je navíc dost možná ten nejzachovalejší z přeživších kusů, má šlechtickou minulost se vším všudy.

Automobilek nabízejících dvanáctiválce je čím dál míň a byť pár strojů výjimečných značek typu Rolls-Royce ještě koupíte, za jejich pořízení dáte až absurdní sumy. To ale platí jen za předpokladu, že váš vůz musí být úplně nový. Pokud si vystačíte s ojetinou, nebudete muset lovit v kapse tak hluboko. V případě auta na fotkách níže bude třeba pořád neskromných 70 tisíc liber, tedy asi 1,9 milionu Kč, dostanete za ně ale jeden z klenotů automobilové historie v úchvatném stavu s doslova šlechtickým rodokmenem.

Tento vůz vznikl v roce 1998, takže to není žádný mladík, to ale může leckdo vnímat jako plus. Jeho jedinou stinnou stránkou je, že má volant na pravé straně, což je ale dáno tím, kdo byl jeho prvním majitelem. A to je plus každopádně. Auto si totiž na konci 90. let objednal princ Jefri Bolkiah, bratr mýty opředeného brunejského sultána, který pochopitelně potřeboval vůz s volantem na této straně. Díky tomu byl ale po téměř 25 let své existence garážován a opečováván a je dodnes v zánovním stavu i díky pouhým 26 tisícům mil na tachometru.

Je to navíc velmi vzácný stroj i bez ohledu na povahu prvního majitele. Alpina vyrobila pouze 202 exemplářů B12 postavených na bázi BMW řady 7 legendární generace E38, a to musíme započítat verze s kratším i delším rozvorem, řízeními vpravo i vlevo, různými verzemi motorů... Tohle auto tak má být jedním z pouhých devíti vozů kratší verze s volantem vpravo - ke světovému unikátu už tady není daleko.

Exemplář na fotkách níže se ale možná více než čím jiným chlubí dvanáctiválcem o 5,7litrovém objemu naladěným na 387 koní. Pohonná jednotka má svůj základ v 5,4litrovém agregátu BMW, nicméně u Alpiny byl zvětšen její objem, namontovány písty Mahle a nové hřídele. Zároveň se ve výbavě najdou vyhřívané katalyzátory od firmy Emitech, jimiž byl model B12 5.7 osazen jako vůbec první produkční automobil na světě. Přenos výkonu (a točivého momentu 560 Nm) na zadní nápravu zajišťuje pětistupňový automat s upraveným softwarem a možností ručního řazení na volantu (tehdy neobvyklá věc), limuzína s ním zvládla pokořit stovku za 6,4 sekundy a maximálně se rozjela na 280 km/h. To i dnes zvládne jen pár podobných aut, v 90. letech to byl jeden z absolutních vrcholů německého sportovního luxusu.

Zda auto zvládá jet až tak rychle i dnes, to už budete muset vyzkoušet sami, z peněženky ale budete muset nejdříve vytáhnout zmíněné skoro 2 miliony korun. Za to kromě již popsané mechaniky nabízí celou řadu komfortních prvků, mezi něž se řadí elektronický mechanismus otevírání a zavírání víka zavazadelníku, vyhřívaná zadní sedadla, satelitní navigace, přehrávač CD s měničem na šest disků, xenonové světlomety či třeba adaptivní podvozek firem Fichtel a Sachs automaticky vyrovnávající světlou výšku. Ke všemu lze přihodit palubní telefon či třeba dřevěné dekory, kterým dělá společnost kožené čalounění. Sedadla či koberečky jsou zdobeny tradičním „alpinovským“ vzorem.

Zvenčí tuto limuzínu zdobí tradiční modrá metalíza, dále si lze povšimnout nízko spuštěného čelního spoileru, čtyř koncovek výfuku nebo klasických litých kol ve 20palcovém rozměru. Je to tedy pořádná porce muziky v mimořádném stavu a jasně zdokumentovanou historií. Kdo chce zpátky do automobilových devadesátek v jejich nejlepší podobě, tohle je jeho šance...

Alpina B12 5.7 je skoro světový unikát, podobných aut vzniklo jen 9. Tento je navíc v téměř dokonale zánovním stavu díky vlastnictví a péči prince Jefriho z rodiny sultána Bruneje. Foto: The Car Co, publikováno se souhlasem

Zdroj: Car And Classic

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.