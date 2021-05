K mání je zánovní Mercedes S s nejlepším motorem za cenu Superbu, najel 9 767 km před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Kimbex Dream Cars, publikováno se souhlasem

Něco takového je naprostá rarita, neboť existuje jen minimum lidí, kteří si podobné auto naspecifikují k obrazu svému a pak s ním skoro nevyjedou. Majitel tohoto vozu to ale udělal.

Ptáte se, proč si někdo koupí auto určené na zdolávání dálek v naprostém luxusu a pak s ním léta sotvakdy vyjede? Pak narovinu říkáme, že nemáme nejmenší tušení. Ale takoví lidé existují a auta po nich jsou obvykle mimořádnými nabídkami. Přesně takovou tu máme nyní, neboť dovoluje pořídit si stále docela moderní Mercedes S generace W221, který se vyráběl až do roku 2013 v jedné z absolutně vrcholných specifikací ve stavu nového vozu za cenu, za kterou jinak dostanete skoro základní Škodu Superb.

Jakkoli to může znít neuvěřitelně, je to fakt. Jde o dvanáctiválcovou, prodlouženou verzi S 600 L, jejíž výjimečnost kontrastuje s poněkud tuctovou barevnou kombinací s bílou barvou zvenčí a černou kůží uvnitř. U takového provedení snad ani neexistuje něco jako skromná výbava, takže v interiéru najdete vše, na co jen pomyslíte, včetně systému pro noční vidění. Kolik tohle auto stálo jako nové, bohužel nevíme, tipy někam mezi ekvivalent 5 a 6 milionů Kč ale budou docela přesné. Dnes je k mání za zlomek této sumy.

Stačit vám na něj bude 34 900 Eur, tedy asi 890 tisíc Kč. Samozřejmě, není to vysloveně málo peněz, ale jde pořád o zánovní auto nabušené výbavou s motorem 5,5 12 biturbo s 517 koňmi. Uvážíme-li, že za stejnou sumu můžete mít Superb 1,5 TSI Sportline s automatem DSG, je to nutně výhodná koupě. Však současný nový Mercedes třídy S nedostanete ani za dvojnásobek této sumy ani s šestiválcovým dieselem v úplném základu.

Ať už se ale na výhodnost této nabídky díváte jakkoli, je to zcela ojedinělá šance dostat se k novému a přece 15 let starému Mercedesu, který za 9 767 km přišel možná i o 5 milionů Kč ze své původní ceny. Leccos možná naznačí, že auto bylo jako nové prodáno v Japonsku, kde si určitá sorta lidí na vlastnictví nepoužívaných evropských automobilových klenotů s volantem vlevo - ač není problém koupit si je v Japonsku s volantem vpravo - bůhvíproč zakládá.

Auto je k mání relativně blízko ČR v polských Krapkowicích a prodávající slibuje nejen špičkovou technickou i vizuální kondici do značné míry patrnou i z fotek, ale i zcela původní stav prostý následků jakékoli nehody a doklady o veškeré servisní historii. Hovoří o sběratelském autě, tím si nejsme úplně jisti, neboť tyto luxusní koráby lidé moc nesbírají, a cenu proto nedrží. Ovšem svezení to bude pořád parádní, a to za cenu, kterou jiným slovem též označit nelze.

Mercedes S 600 L ve stavu zánovního auta za necelých 900 tisíc Kč je skutečně rarita, levněji se k majestátu tohoto vozu ve srovnatelném stavu asi hned tak dostat nepůjde. Foto: Kimbex Dream Cars, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler