K maní je zapomenutá dělová koule silnic z Francie. Nenápadná střela svého času stíhala i M5, teď je na prodej jediná

Petr MilerAuto od mainstreamové francouzské značky, které dokáže jít po krku BMW M5? To dnes zní jako vtip, ne až tak dávno se ale přesně takový stroj prodával. A ani to nedával znát. Už tehdy to byla vzácnost vyrobená v hrstce exemplářů, dnes je to velmi ceněná věc i v nijak mimořádném stavu.
včera | Petr Miler
Ani nemusíte být až tak staří, abyste dobře věděli, co to je Peugeot 405. Auto roku 1988 a jeden z prodejně nejúspěšnějších vozů přelomu 80. a 90. let byl na našich silnicích velmi často k vidění zejména díky porevolučním dovozům ojetin ze západu. A ještě dlouho po roce 1989 nebylo těžké na ně narazit na silnici každých pár minut. I lidé s čerstvými „papíry” budou tyto chvíle z dětství dobře pamatovat, třebaže dnes je situace diametrálně odlišná.
Čtyřistapětka vznikla ve spoustě verzí, asi jen nadšenci ale budou pamatovat závodní provedení 405 T16. To dorazilo jako ideový nástupce vavříny opředené 205 T16, geniálního to výtvoru Jeana Todta. Na nejúspěšnější model bláznivých časů rallyové skupiny B bylo zřejmě nemožné přímo navázat, a tak se 405 T16 až takové slávy jako závodní stroj nedočkal. Bylo by ovšem nemístné jej považovat za neúspěšný - vítězství v Dakaru a jeho rekordní představení na Pikes Peak v roce 1988 s Arim Vatanenem za volantem je dnes už nesmazatelnou součástí automobilové historie.
To by nebylo pro příznivce silničních aut až tak zajímavé, i pro takové ovšem vůz se stejným označením něco znamená - pokud o něm tedy vůbec vědí. Vznikl v roce 1993 jako homologační speciál a vyroben byl v pouhých 1 046 kusech. Stroj s jednoduše krásným Pininfarinovým designem nedávajícím příliš najevo, co vlastně máme před sebou, je dnes zapomenutou silniční dělovou koulí i právě kvůli tomu. Jeho 16" litá kola by dnes byla k smíchu a většinu bodykitu známe z obyčejnějšího modelu Mi16, verze T16 tak byla specifická hlavně technicky.
Pod kapotu dostala motor XU10J4TE, dvoulitrové šestnáctiventilové turbo generující výkon až 220 koní při overboostu (standardně lehce pod 200 koní). Na stovku díky němu vůz akceleroval za 6,9 sekundy a rozjel se až na 235 km/h, a to i díky pohonu 4x4 posílajícím 53 procent výkonu na přední a 47 na zadní osu. Na dnešní supersedany to nejsou dechberoucí hodnoty, je ale třeba si uvědomit, kdy tento vůz vznikl.
V době, kdy 405 jako taková přišla na trh, BMW ještě ani nevyrábělo model M5 E28, kterému k titulu nejrychlejšího sériového sedanu světa, stačilo 286 koní. A v době úřadování 405 T16 v Mnichově vznikala M5 E34 s 315 koňmi, která na stovku akcelerovala za 6,3 sekundy. Jinými slovy - 405 T16 se řadila jen kousek pod smetánku nejrychlejších světových supersedanů. Proto je také dnešní optikou tak zajímavá.
Netušíme, kolik z těchto vozů dožilo dneška, s ohledem na výskyt verzí T16 v prodeji se ale obáváme, že to bude jen zlomek z původní tisícovky. Vůz na fotkách níže je jedním z těch, které přežily a pozoruhodný jen hned z několika důvodů.
Je to až na drobnosti dodnes originální T16, která na své už 33leté stáří a vzhledem 173 tisícům najetých kilometrů nevypadá na odpis, jakkoli žádná voňavka to dávno není. Prodávající říká, že je technicky ve velmi dobrém stavu a je připravena dál jezdit jako s Vatanenem. Není to dodnes zánovní aut z klimatizované garáže sběratele, je to dekády mírně používané (173 tisíc km za 33 let není zase tolik...) a pravidelně udržované auto, takže je zkrátka původní a fit, i to má navzdory jisté patině také svou hodnotu.
I tak auto vypadá opravdu dobře, třebaže ne skvěle. Pokud vzhledem k výše zmíněnému čekáte vysokou cenu, jste na správné stopě, i když nesmyslně vysoká není - vůz nabízený specialistou ze švýcarského Zuzwilu stojí 29 400 tamních franků, tedy asi 660 tisíc Kč. Není to málo peněz na nijak dokonalé auto a nepochybujeme o tom, že udržovat 405 T16 dále při životě bude stát také dost. Vzhledem k vzácnosti T16 to ale zní i tak lákavě. Jinou T16 dnes nekoupíte kdekoli v Evropě, kolikrát není k mání ani jedna. A když se nějaká opravdu pěkná v prodeji objeví, stojí dost přes 1 milion klidně i s podobným nájezdem. Takže vlastně výhodná nabídka? Kdo ví, svezení s takovým vozem bude v každém případě zvlášť dnes velmi zajímavý zážitek.
Peugeot 405 T16 patřil v roce 1993 mezi nejrychlejší produkční sedany světa a měl na svou dobu vážně poutavý vzhled i techniku. Dnes vidět nějaký v prodeji je vzácnost, tento z roku 1993 je k mání za 660 tisíc Kč v solidním, ale nijak mimořádně krásném stavu s ne úplně malým nájezdem. Foto: Elite Garage Zuzwil, publikováno se souhlasem
Zdroj: Elite Zuzwil 50 Jahre@AutoScout24.nl
