K mání je zapomenutá francouzská silniční raketa, takto nejetou jsme ji v prodeji neviděli už dávno

/ Foto: MAGRA KFZ, publikováno se souhlasem

Bude chtít už slušného fajnšmekra, aby si na existenci tohoto auta byť jen vzpomněl, natož aby s ním měl osobní zkušenost. Byl velmi neobvyklý už v dobách své největší slávy, skoro nejetý dnes v prodeji představuje hotového jednorožce.

Ostré kompakty mají nadšení řidiči v oblibě, ať už to otevřeně přiznají, nebo nepřiznají. Idea relativně malého a lehkého auta se silným motorem je zkrátka lákavá - takové auto dokáže za správných podmínek a se schopným řidičem ujet na technické trati kde čemu. A přitom takový vůz umí velice dobře posloužit jako auto pro každý den.

Dnes jich v nabídkách automobilek najdeme bezpočet, je skoro povinností prodávat hot hatch, pakliže nabízíte kompakt, prodávají se dnes jako housky na krámě. Ne vždy tomu tak ale bylo a dnes se vrátíme do dob, kdy se tradice takových strojů teprve vyvíjela. Do dob, kdy Česká republika resp. Československo prožívalo revoluční časy.

Právě v roce 1989 totiž Renault nahradil ve své nabídce tehdy už notně zastaralé modely 9 a 11 novou devatenáctkou. Nebyla to žádná silniční střela, třebaže špatně nejezdila, většina verzí ale dostala dýchavičné naftové motory nebo nepříliš silné benzíny. Až na verzi 16V, která měla pod kapotou osmnáctistovku F7R, ze které divize Renaultsport později udělala dvoulitr pro Clio Williams. V „devatenáctce” motor z objemu 1,8 litru dával 136 koní a 158 Nm. Zvládal stovku za 8,5 vteřiny a maximálku až 212 km/h.

To nezní úplně špatně ani dnes, na přelomu 80. a 90. let to byla silniční raketa. Jenže přijetí veřejností nebylo tak žhavé, jak si Renault představoval a dnes si na ni málokdo vzpomene. Dost udělal fakt, že to vizuálně nebyla žádná bomba - od civilnějších verzí se šestnáctiventily lišily v podstatě jen červenou linkou po celém obvodu auta a patnáctipalcovými koly Speedline. Některé kusy první série, tedy do roku 1992, také měly průduch v horní části kapoty pro chlazení výfukových svodů. Rozdílné také byly dvouparabolové přední světlomety, spoiler na zádi navíc, snížený podvozek a větší brzdy, kotoučové na všech kolech.

To hlavní se zde ale nedělo na parkovišti, nýbrž při jízdě. Do čtyř tisíc otáček se motoru moc spolupracovat nechtělo, nad tuto hodnotu to ale byla skutečně raketa. K tomu bylo řízení velmi dobré, s dostatečnou zpětnou vazbou, a podvozek se silnice držel jako klíště. Byl neutrálně nastavený, tedy žádná přetáčivost a dokonce ani nedotáčivost na limitu. Oproti obyčejnému Renaultu 19 byl tvrdší, ale ne tak, aby z vás vymlátil duši.

Interiér byl poměrně dobře vybaven, počítejte například s elektrickými okny a zrcátky nebo s koženým čalouněním sedaček na přání. Sedačky tohoto Renaultu jsou kapitola sama pro sebe - byly hluboké a ať jste řezali zatáčky jak rychle jste chtěli, pevně vás držely na místě, a to nejen v oblasti beder a zad, ale i postranními opěrkami sedáků.

Dnes jsou tyto stroje mimořádně vzácné v jakkoli slušném stavu, v Německu se ale objevil v prodeji kousek, který je skutečným jednorožcem. Je z roku 1991, tedy z výše popsané první série, a na tachometru má 17 950 km najetých prvním majitelem. Představte si takové auto vlastnit po 31 let... Vůz není jako nový, je v podstatě nový, takový krásný kousek jsme v prodeji neviděli už dlouho. Věříme, že tak i pojede, ale to už musíte vyzkoušet sami. Pokud byste to skutečně chtěli udělat, připravit si musíte 15 950 Eur, tedy asi 388 tisíc Kč. To je fůra peněz na Renault 19, ale ne na tento Renault 19...

Tohle auto pomáhalo definovat třídu hot hatchů na začátku 90. let, dnes jej můžete koupit skoro nové za 388 tisíc Kč. Foto: MAGRA KFZ, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

