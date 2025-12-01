K mání je zapomenutý osmiválcový kombík s manuálem od značky, která dnes válcuje prodeje v Česku, je to lákavá vzácnost

Dost možná jste o něm nikdy neslyšeli, i když šlo o vůz, který se dal normálně koupit v zemích EU se vším všudy. Není to levné zboží, už jeho technika ale v dnešní době nadšencům bere dech.

Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Zajímavosti

K mání je zapomenutý osmiválcový kombík s manuálem od značky, která dnes válcuje prodeje v Česku, je to lákavá vzácnost

před 10 hodinami | Petr Prokopec

K mání je zapomenutý osmiválcový kombík s manuálem od značky, která dnes válcuje prodeje v Česku, je to lákavá vzácnost

/

Foto: Blue Bedrijfswagens, publikováno se souhlasem

Dost možná jste o něm nikdy neslyšeli, i když šlo o vůz, který se dal normálně koupit v zemích EU se vším všudy. Není to levné zboží, už jeho technika ale v dnešní době nadšencům bere dech.

Kořeny britské značky MG spadají do 20. let minulého století. Od té doby několikrát změnila svého majitele, až nakonec zamířila pod křídla čínské automobilky SAIC. S tou přišla nejen pokladna napěchovaná místo myší financemi, ale také nové technologie. MG tak má otevřené čínské sklady, ze kterých může odebírat nejen baterie a elektromotory, ale také spalovací techniku. Popsat jej tak můžeme jako tradiční britskou značku, která se díky úspěšné operaci dočkala čínského srdce.

S tímto receptem je velmi úspěšná. Stojí dnes za nejprodávanějšími čínskými auty v Evropě a prodeje válcuje také v Česku. Za říjen prodaných 456 aut podle dat SDA znamená mj. překonání Audi, Citroënu, Hondy, Nissanu, Peugeotu, Suzuki nebo Volva, někdy i násobné. A značky jako BMW, Cupra nebo Ford jsou před MG jen o hrstku prodaných aut. To jsou jistě cenné skalpy, které výše uvedené jen podtrhují.

Než se ale z MG stalo tohle, fungovalo docela jinak. O čtvrtstoletí zpátky to byla spíš britská značka s americkým srdcem, jak ukazuje i auto na fotkách okolo. V roce 2001 se totiž MG pochlubilo sedanem ZT, který záhy dostal rovněž praktičtějšího sourozence, a sice kombík zvaný ZT-T. Zpočátku byly obě karosářské verze k dispozici s benzinovým šestiválcem, za kterým stáli Britové, ovšem posléze nabídku rozšířil nejen vlastní čtyřválec, nýbrž i turbodiesel od BMW, který MG muselo přepracovat kvůli příčnému uložení.

Dva roky po premiéře vozu ovšem dorazilo ono americké srdce, MG totiž pod přední kapotu napěchovalo 4,6litrový osmiválec z Fordu Mustang. Pohonná jednotka byla naladěna jen na 260 koní, což hlavně dnes málokoho ohromí, na druhou stranu však výkon kromě automatu mohla přenášet také manuální převodovka. A co víc, Britové vůz přepracovali opravdu radikálně, neboť jakkoli u veškerých ostatních motorů byla zapojena přední kola, provedení V8 bylo zadokolkou.

V letech 2003 až 2005 tak MG nabízelo něco, co dnes nenajdete nejen v nabídce této značky, ale u nikoho v celé branži - tedy osmiválcový kombík, jehož motor je se zadními koly propojen manuálem. ZT-T navíc navzdory nepříliš vysokému výkonu nabízelo působivou dynamiku, na stovku jste se totiž dostali za 6,3 sekundy a maximálka činila 246 km/h. S automatem pak došlo na zhoršení obou hodnot, sprint se totiž natáhl o sedm desetin a nejvyšší rychlost klesla o 3 km/h.

Na nizozemském Marktplaats se aktuálně objevila lákavější varianta, tedy ta manuální, navíc s volantem vlevo, tedy určená pro kontinentální Evropu - nová byla prodána též v Nizozemsku. K mání je za 22 500 Eur neboli za 544 tisíc korun, což není zrovna málo. Zvláště když tu nemáme žádnou garážovou královnu, ale spíše intenzivně využívaného pracanta - vůz má totiž najeto 295 250 km. Nicméně je také třeba si uvědomit, že vzácnější auto si za podobné peníze nekoupíte. Britové totiž celkově vyrobili jen tisíc kusů s motorem V8, do této produkce se ale počítá i Rover 75.

Kolik exemplářů připadá na MG ZT, není jisté. Automobilka ovšem uváděla, že prodeje sedanu byly mnohonásobně vyšší než u kombíku. Ten tedy dost možná existuje v nějakých sto či dvou stech kusech, pročež se tu rýsuje koupě jako žádná jiná. Jen je třeba počítat s tím, že MG z počátku milénia byla poměrně poruchová auta, což koneckonců přispělo k tomu, že značka nakonec přešla pod křídla Číňanů. Pokud ale máte specialistu na britská auta, můžete svému účtu pustit žilou a dostat se k vážně vzácnému autu.


K mání je zapomenutý osmiválcový kombík s manuálem od značky, která dnes válcuje prodeje v Česku, je to lákavá vzácnost - 1 - MG ZT-T V8 2005 prodej 2025 poskytnute 01K mání je zapomenutý osmiválcový kombík s manuálem od značky, která dnes válcuje prodeje v Česku, je to lákavá vzácnost - 2 - MG ZT-T V8 2005 prodej 2025 poskytnute 02K mání je zapomenutý osmiválcový kombík s manuálem od značky, která dnes válcuje prodeje v Česku, je to lákavá vzácnost - 3 - MG ZT-T V8 2005 prodej 2025 poskytnute 03K mání je zapomenutý osmiválcový kombík s manuálem od značky, která dnes válcuje prodeje v Česku, je to lákavá vzácnost - 4 - MG ZT-T V8 2005 prodej 2025 poskytnute 04K mání je zapomenutý osmiválcový kombík s manuálem od značky, která dnes válcuje prodeje v Česku, je to lákavá vzácnost - 5 - MG ZT-T V8 2005 prodej 2025 poskytnute 05K mání je zapomenutý osmiválcový kombík s manuálem od značky, která dnes válcuje prodeje v Česku, je to lákavá vzácnost - 6 - MG ZT-T V8 2005 prodej 2025 poskytnute 06K mání je zapomenutý osmiválcový kombík s manuálem od značky, která dnes válcuje prodeje v Česku, je to lákavá vzácnost - 7 - MG ZT-T V8 2005 prodej 2025 poskytnute 07K mání je zapomenutý osmiválcový kombík s manuálem od značky, která dnes válcuje prodeje v Česku, je to lákavá vzácnost - 8 - MG ZT-T V8 2005 prodej 2025 poskytnute 08K mání je zapomenutý osmiválcový kombík s manuálem od značky, která dnes válcuje prodeje v Česku, je to lákavá vzácnost - 9 - MG ZT-T V8 2005 prodej 2025 poskytnute 09K mání je zapomenutý osmiválcový kombík s manuálem od značky, která dnes válcuje prodeje v Česku, je to lákavá vzácnost - 10 - MG ZT-T V8 2005 prodej 2025 poskytnute 10K mání je zapomenutý osmiválcový kombík s manuálem od značky, která dnes válcuje prodeje v Česku, je to lákavá vzácnost - 11 - MG ZT-T V8 2005 prodej 2025 poskytnute 11K mání je zapomenutý osmiválcový kombík s manuálem od značky, která dnes válcuje prodeje v Česku, je to lákavá vzácnost - 12 - MG ZT-T V8 2005 prodej 2025 poskytnute 12K mání je zapomenutý osmiválcový kombík s manuálem od značky, která dnes válcuje prodeje v Česku, je to lákavá vzácnost - 13 - MG ZT-T V8 2005 prodej 2025 poskytnute 13K mání je zapomenutý osmiválcový kombík s manuálem od značky, která dnes válcuje prodeje v Česku, je to lákavá vzácnost - 14 - MG ZT-T V8 2005 prodej 2025 poskytnute 14K mání je zapomenutý osmiválcový kombík s manuálem od značky, která dnes válcuje prodeje v Česku, je to lákavá vzácnost - 15 - MG ZT-T V8 2005 prodej 2025 poskytnute 15K mání je zapomenutý osmiválcový kombík s manuálem od značky, která dnes válcuje prodeje v Česku, je to lákavá vzácnost - 16 - MG ZT-T V8 2005 prodej 2025 poskytnute 16K mání je zapomenutý osmiválcový kombík s manuálem od značky, která dnes válcuje prodeje v Česku, je to lákavá vzácnost - 17 - MG ZT-T V8 2005 prodej 2025 poskytnute 17K mání je zapomenutý osmiválcový kombík s manuálem od značky, která dnes válcuje prodeje v Česku, je to lákavá vzácnost - 18 - MG ZT-T V8 2005 prodej 2025 poskytnute 18K mání je zapomenutý osmiválcový kombík s manuálem od značky, která dnes válcuje prodeje v Česku, je to lákavá vzácnost - 19 - MG ZT-T V8 2005 prodej 2025 poskytnute 19K mání je zapomenutý osmiválcový kombík s manuálem od značky, která dnes válcuje prodeje v Česku, je to lákavá vzácnost - 20 - MG ZT-T V8 2005 prodej 2025 poskytnute 20K mání je zapomenutý osmiválcový kombík s manuálem od značky, která dnes válcuje prodeje v Česku, je to lákavá vzácnost - 21 - MG ZT-T V8 2005 prodej 2025 poskytnute 21
MG ZT-T s motorem V8 patří mezi nejvzácnější auta vůbec. I když je tedy nabízený kousek poměrně drahý a hodně jetý, nadšenci by neměli váhat. Už jen proto, že má volant na správné straně. A takových aut možná existuje méně, než máte prstů na rukou. Foto: Blue Bedrijfswagens, publikováno se souhlasem

Zdroj: MG ZT -T 4.6 V8 260PK Touring Ford Mustang origineel Ned@Marktplaats

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

Živá témata na fóru

zobrazit vše