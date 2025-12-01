K mání je zapomenutý osmiválcový kombík s manuálem od značky, která dnes válcuje prodeje v Česku, je to lákavá vzácnost
Kořeny britské značky MG spadají do 20. let minulého století. Od té doby několikrát změnila svého majitele, až nakonec zamířila pod křídla čínské automobilky SAIC. S tou přišla nejen pokladna napěchovaná místo myší financemi, ale také nové technologie. MG tak má otevřené čínské sklady, ze kterých může odebírat nejen baterie a elektromotory, ale také spalovací techniku. Popsat jej tak můžeme jako tradiční britskou značku, která se díky úspěšné operaci dočkala čínského srdce.
S tímto receptem je velmi úspěšná. Stojí dnes za nejprodávanějšími čínskými auty v Evropě a prodeje válcuje také v Česku. Za říjen prodaných 456 aut podle dat SDA znamená mj. překonání Audi, Citroënu, Hondy, Nissanu, Peugeotu, Suzuki nebo Volva, někdy i násobné. A značky jako BMW, Cupra nebo Ford jsou před MG jen o hrstku prodaných aut. To jsou jistě cenné skalpy, které výše uvedené jen podtrhují.
Než se ale z MG stalo tohle, fungovalo docela jinak. O čtvrtstoletí zpátky to byla spíš britská značka s americkým srdcem, jak ukazuje i auto na fotkách okolo. V roce 2001 se totiž MG pochlubilo sedanem ZT, který záhy dostal rovněž praktičtějšího sourozence, a sice kombík zvaný ZT-T. Zpočátku byly obě karosářské verze k dispozici s benzinovým šestiválcem, za kterým stáli Britové, ovšem posléze nabídku rozšířil nejen vlastní čtyřválec, nýbrž i turbodiesel od BMW, který MG muselo přepracovat kvůli příčnému uložení.
Dva roky po premiéře vozu ovšem dorazilo ono americké srdce, MG totiž pod přední kapotu napěchovalo 4,6litrový osmiválec z Fordu Mustang. Pohonná jednotka byla naladěna jen na 260 koní, což hlavně dnes málokoho ohromí, na druhou stranu však výkon kromě automatu mohla přenášet také manuální převodovka. A co víc, Britové vůz přepracovali opravdu radikálně, neboť jakkoli u veškerých ostatních motorů byla zapojena přední kola, provedení V8 bylo zadokolkou.
V letech 2003 až 2005 tak MG nabízelo něco, co dnes nenajdete nejen v nabídce této značky, ale u nikoho v celé branži - tedy osmiválcový kombík, jehož motor je se zadními koly propojen manuálem. ZT-T navíc navzdory nepříliš vysokému výkonu nabízelo působivou dynamiku, na stovku jste se totiž dostali za 6,3 sekundy a maximálka činila 246 km/h. S automatem pak došlo na zhoršení obou hodnot, sprint se totiž natáhl o sedm desetin a nejvyšší rychlost klesla o 3 km/h.
Na nizozemském Marktplaats se aktuálně objevila lákavější varianta, tedy ta manuální, navíc s volantem vlevo, tedy určená pro kontinentální Evropu - nová byla prodána též v Nizozemsku. K mání je za 22 500 Eur neboli za 544 tisíc korun, což není zrovna málo. Zvláště když tu nemáme žádnou garážovou královnu, ale spíše intenzivně využívaného pracanta - vůz má totiž najeto 295 250 km. Nicméně je také třeba si uvědomit, že vzácnější auto si za podobné peníze nekoupíte. Britové totiž celkově vyrobili jen tisíc kusů s motorem V8, do této produkce se ale počítá i Rover 75.
Kolik exemplářů připadá na MG ZT, není jisté. Automobilka ovšem uváděla, že prodeje sedanu byly mnohonásobně vyšší než u kombíku. Ten tedy dost možná existuje v nějakých sto či dvou stech kusech, pročež se tu rýsuje koupě jako žádná jiná. Jen je třeba počítat s tím, že MG z počátku milénia byla poměrně poruchová auta, což koneckonců přispělo k tomu, že značka nakonec přešla pod křídla Číňanů. Pokud ale máte specialistu na britská auta, můžete svému účtu pustit žilou a dostat se k vážně vzácnému autu.
MG ZT-T s motorem V8 patří mezi nejvzácnější auta vůbec. I když je tedy nabízený kousek poměrně drahý a hodně jetý, nadšenci by neměli váhat. Už jen proto, že má volant na správné straně. A takových aut možná existuje méně, než máte prstů na rukou. Foto: Blue Bedrijfswagens, publikováno se souhlasem
