K mání je zapomenutý pokus o nakopnutí Seatu, tehdy mohl nabízet víc než VW. Jakkoli zachovalé kusy jsou dnes ceněná vzácnost

Dokážete si představit, že by dnes bylo dovoleno Seatu přijít s autem, o kterém si i mateřský VW může nechat jen zdát? Takové věci se nedějí, před pár dekádami se ale dít mohly a děly. Někteří zjevně tyto časy nedokážou vyhnat z hlavy.

Koncern VW zažil v 90. letech fantastické vzkříšení, ze kterého žije do značné míry dodnes. Životní dílo Ferdinanda Piëcha dalo za vznik řadě výjimečných aut a německý génius nakonec dokázal vytřepat peníze i z věcí, na kterých by jiní jen prodělávali. Ne všechno, čeho se Němci v té době dotkli, se ale třpytilo zlatem.

Sám Piëch se při své ochotě riskovat dopustil několika chyb, také mu ale v rukou zbylo několik akvizic učiněných jeho předchůdcem, Carlem Hahnem, se kterými si příliš nevěděl rady. Škoda to nebyla, z té se podařilo udělat velmi úspěšnou firmu, v případě ještě dříve převzatého Seatu se ale nedařilo značce dát jasné místo na trhu, kde by dokázala řádit s podobnými úspěchy jako její sourozenci z Německa a Česka. Nedá se přitom říci, že by se koncern Volkswagen nesnažil.

Zejména na vrcholu Piëchovy éry bylo Španělům dovoleno používat věci a nabízet auta, která nebyla k dostání pod hlavičkou žádné jiné mainstreamové značky koncernu. Kdysi jsme při vzpomínce na pozoruhodný VW Golf IV 1,9 TDI PD se 150 koňmi vzpomínali na to, že silnější 1,9 TDI dostala už jen Ibiza Cupra, neboť Němci tehdy bojovali za sportovní kredit španělské značky. Nebyl to ale jediný příklad toho, že se VW Group snažila nakopnout Seat lepší technikou.

Dalším příkladem byl model Leon, který dostal řadu verzí, o kterých se třeba Škodě ani nesnilo. Mohli jste jej mít i se šestiválcem a pohonem všech kol, s vrcholnými verzemi motoru 1,8 turbo s pohonem všech kol, to byla hotová převlečená Audi. A aby toho nebylo málo, mohli jste mít i to, co vidíte na fotkách níže. Sportovní verzi Cupra s motorem 1,9 TDI PD o výkonu 150 koní, pohonem 4x4 a manuální převodovkou. Ani o tom se Golfu nesnilo - GTI stejné „pédéčko” mít mohlo, ale jen jako předokolku, kterou mimochodem dostal Leon též ve verzi FR.

Dnes už víme, že ani to Seat nenakoplo a VW později jeho pozicování na trhu změnil, Leon Cupra TDI 4x4 si ale jako vzpomínku na tuto éru koupit pořád můžete. Byla i součástí vrcholné dieselové éry první dekády nového milénia, kdy se zdálo, že dieselové bude všechno. Dieselová byla Fabia RS, přišla první Octavia RS TDI, dorazily dieselové sporťáky, motory jako 35d od BMW, přišly stroje jako V10 TDI a V12 TDI, který - probůh - v roce 2008 dostalo i koncepční Audi R8. Dnes je to všechno minulost, komu ale diesely přirostly srdci, musí v Leonu TDI Cupra4, jak si verze s pohonem 4x4 říkala, nacházet zalíbení.

Problém je v tom, že koupit se skoro nedá. Po této variantě zjevně sáhl málokdo a ti, kteří to přece jen udělali, s ní dost jezdili. Zbytek zařídil strýček Čas. Třeba na celém Mobile.de dnes vidíme jeden jediný takový vůz, zhuntovaný a tuningem zničený exemplář nulové historické hodnoty. Auto, které jsme vyštrachali u dealera v Portugalsku, je jiná, nakonec ale jen potrhuje, o jakou vzácnost jde.

Je to vlastně parádní exemplář, slušně zachovalý vůz, k nejetému má ale sakra daleko. Pochází z roku 2001, naježděno s tím ale bylo už skoro 232 tisíc km. Za 24 let to není žádný extrém, ale obecně je to dost kilometrů. Přesto jde o snad nejzachovalejší kus na dnešním trhu a jeho cena kilometráž opravdu nedává znát - požadovaných 11 000 Eur znamená asi 276 tisíc Kč. To jen ukazuje, jak vyhledávaná cennost to pro fanoušky je.

Obecně není divu, je to lákavý stroj, který nabízí až 211 km/h maximální rychlosti, stovku za 9,1 sekundy, prakticky neomezenou trakci a kombinovanou spotřebu 5,7 litru nafty na 100 km. Neříkejte, že to nezní zajímavě i dnes... Pro tohle konkrétní auto bychom se asi do portugalského Pombalu nehnali, ale pokud by po něm vaše srdce prahlo, moc alternativ dnes věru nemáte.

Ani takhle zachovalý, třebaže už hodně jetý Leon TDI Cupra4 se v prodeji nevídá, nevídá se skoro vůbec. Také podle toho stojí, je to taková španělská Škoda Fabia RS první generace. Foto: Paulcar, publikováno se souhlasem

