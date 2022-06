K mání je závodní Trabant, komunistická legenda pro závody v rallye je dnes překvapivě levná včera | Petr Prokopec

Tušíme, že s ním už žádnou soutěž nevyhrajete, holky ale budou v tomto případě koukat zcela zaručeně. A ne nutně jen na závodech. Uvážíme-li mimořádnost tohoto stroje a jeho recesistický potenciál, stojí opravdu malé peníze.

Trabant je u nás pomalu stejnou legendou jako třeba Lada Niva, i když se v televizním seriálu Návštěvníci dočkal nanejvýš epizodní role. Zasloužil se nicméně o to, aby desítky tisíc lidí dosáhli kýžené svobody, která je s cestováním v autech spojena. I když mluvit o svobodě v době komunistické éry chce přeci jen trochu nadsázky. Faktem nicméně zůstává, že Trabant byl relativně levným a dostupným dopravním prostředkem, při jehož opravách jste navíc mohli využít „zlaté české ručičky“.

Značné popularity nicméně Trabant nedosáhl pouze u nás či ve své domovině, oblíbený byl i v dalších světových zemích. Není tedy překvapivé, že jej celkově bylo vyrobeno 3,7 milionu kusů, a tak by nikoho nemuselo zaskočit, že Němci se před patnácti lety pokusili o moderní interpretaci. Původně se počítalo s motorem od BMW, čímž by vůz plně dostál své někdejší přezdívce BMV, tedy Bakelitové motorové vozítko. Poté měl disponovat elektromotorem, nakonec však nedorazil vůbec.

I to však ve výsledku jen posílilo image originálu, ze kterého se stal ještě větší kult. Kromě nízké ceny za tím stojí i fakt, že se Trabant stal vyhledávaným mezi amatérskými závodníky a nadšenci do tuningu ke slony k recesi. My dnes zůstaneme u první zmíněné skupiny, neboť v Nizozemsku je k mání oranžově lakovaný kousek z roku 1966, který byl uzpůsoben rallyovým soutěžím. Jako takový ovšem již nedisponuje pouze komponenty vyrobenými ve Zwickau, jde o takovou všehochuť.

Nabízený exemplář nafasoval přední i zadní kotoučové brzdy z Volkswagenu Golf. Z modelu Lupo pak pro změnu pochází litá kola, která dostanete hned ve dvou sadách. Kapota motoru disponuje rychloupínáky a byla osazena sáním ze Subaru, mimo to si vpředu lze povšimnout světel Hella Rallye 300. Záď pak zdobí výrazné křídlo, které má pocházet přímo z produkce německé automobilky. Ze stejného zdroje je přitom i sportovní výfukové ústrojí.

Pohonnou jednotku, tedy původní 0,6litrový dvoutakt, si vzala do parády společnost Jamutsi Racing, která zanechala svůj otisk i na náhradním motoru. I ten je součástí dodávky, stejně jako sportovní sedadla QSP, závodní ruční brzda a ochranná klec vlastní výroby, jež se nastěhovaly do interiéru. Novinkou v kabině je startovací tlačítko, byť kvůli aktivaci elektroniky musíte zastrčit klíčky do zdířky pod volantem. Ten rovněž pochází z produkce Trabantu.

Úprav je daleko více, vůz je tak skutečně ideálně připravený na závody nižších tříd či historických vozů. O to více může zarazit cena, která byla nedávno snížena ze 6 000 Eur na 5 500 Eur (cca ze 148 tisíc Kč na 135 tisíc Kč). To opravdu není mnoho, byť za ně dostáváte pouhých 26 koní. Na druhou stranu se jedná o navýšení o nemalých 11,5 procenta (nominálně ovšem jde o nepříliš okouzlující 3 koně) oproti standardnímu provedení.

Pro závody v rallye připravený Trabant je v Nizozemsku k mání je za 136 tisíc korun. Počítat přitom můžete se zvýšeným výkonem, řadou komponentů z Volkswagenu i sportovním příslušenstvím z produkce východoněmecké značky. Foto: Team Kievit, publikováno se souhlasem

