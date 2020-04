K mání jediné známé BMW M3 CSL s ručním řazením, asi nebude až tak drahé před 2 hodinami | Petr Prokopec

Je to nejuctívanější verze nejuctívanější generace BMW M3 a má opravdu hodně čím zaujmout. Také má ale jeden aspekt, kterým dokáže zklamat, převodovku SMG. Tento kousek ji nemá, přesto se asi neprodá moc draho.

Pokud byste mezi fanoušky BMW uspořádali anketu, jejímž cílem by bylo nalezení nejlepší generace modelu M3 , nejspíše byste zakrátko byli svědky opravdu zuřivých bitek. Zatímco jedni nedají dopustit na vůbec první variantu E30, pro mnohé je tou jedinou možnou osmiválcové provedení E92. Dá se nicméně předpokládat, že většina lidí by nakonec dala svůj hlas generaci E46. V jejím případě se sešlo vše, tedy design, jízdní dynamika a vlastně i praktičnost.

Vrcholem této generace byla bezesporu verze GTR, jež dostala pod kapotu osmiválec a spíše než cokoliv jiného byla závodním vozem na značkách. Tomu však odpovídala i cena, která se v přepočtu vyšplhala na nějakých 7 milionů korun. BMW původně předpokládalo, že na trh pošle desetikusovou limitovanou edici, nakonec mělo vzniknout pouze šest exemplářů, z čehož tři byly vývojové prototypy. Suma sumárum si tedy osmiválec pod přední kapotou příliš lidí neužilo.

O poznání více zákazníků ovšem mohlo dosáhnout na variantu CSL (Coupe Sport Leichtbau), která byla nakonec vyrobena v 1 383 exemplářích. Ve srovnání se standardní M3 došlo v jejím případě k odlehčení o nemalých 110 kilogramů, hmotnost se tedy zastavila na 1 385 kg, přičemž navíc byla rozložena rovnoměrně v poměru 50:50 mezi nápravami. Motorový prostor pak prošel lehčí posilou, díky čemuž nakonec produkoval 360 koní a 370 Nm točivého momentu, tedy o 17 koní a 5 Nm více.

Pokud k výše zmíněnému přihodíte ještě haldu karbonu, krapet lepší brzdy a úžasný zvuk, rázem máte vůz, po kterém dodnes prahne řada fanoušků. Jediné, co je odrazuje, je převodovka. V tomto ohledu BMW učinilo jeden ze svých kontroverzních tahů a na rozdíl od běžné M3 nepřivedlo do hry manuál. Místo toho mohli zákazníci sáhnout pouze po robotizovaném manuálu SMG II, jenž s upraveným softwarem řadil během 80 milisekund.

O rychlosti řazení tak u ní pochybovat nešlo, jeho kvalita byla pochybná a akceptovat se dala v podstatě jen na okruhu. Kromě toho byla převodovka také zdrojem technických problémů. Není tedy divu, že lidé volali po manuálu, ten jim však BMW i přes úpěnlivý nářek nikdy nenadělilo. Paradoxem přitom je, že k nahrazení SMG stačilo opravdu málo. Samotná převodovka je totiž úplně tatáž, kterou dostala manuálně ovládaná verze, na níž byl naroubovaný hydraulický mechanismus ovládající spojku a měnící převody.

Nikdo neví, kolik kusů se dočkalo této konverze, obecně známý je ale jediný. Právě ten se momentálně objevil v prodeji skrze online aukci. Příhozy se prozatím vyšplhaly na 27 tisíc liber (cca 838 tisíc Kč), což není zrovna extra vysoká částka. A jakkoliv se dá předpokládat, že během následujících šesti dní ještě naroste, na nedosažitelnou cifru zapomeňte. Ač totiž došlo k napravení kardinální chyby BMW, jeden problém tu zůstává - jak již naznačuje samotná měna, jde o vůz s volantem napravo.

Zatímco jednu konverzi má již vůz za sebou, v případě dovozu do kontinentální Evropy by nejspíše muselo dojít ještě na jednu, jež by korespondovala s přesunutím řízení na tu správnou stranu. Pokud ale tuto proceduru nechcete podstoupit, můžete možná nechat přehodit SMG za manuál na své vlastní triko. Ostatně jak jsme již naznačili, nejde o záležitost pro raketové vědce, neboť obě převodovky mají společný nejen základ.

Suma sumárum vám tak stačí vyměnit hydraulickou pumpu, regulátor hydraulické spojky, příslušnou kabeláž a přidat konzoli s trojicí pedálů. U nabízeného auta došlo ještě na úpravu stálého převodu repasi samosvorného diferenciálu. Motor byl v roce 2015 kompletně zrenovován. Ještě předtím byly navíc zpevněny montážní body zadního pomocného rámu, což je tradiční slabina generace E46.

Současný majitel, který je již osmým v pořadí, pak zmiňuje, že kupé loni prošlo servisní prohlídkou, během které nedošlo jen na výměnu oleje, ale také na revizi řízení. Vůz by tedy měl být v naprostém pořádku, i když již má najeto 142 804 mil (necelých 230 tisíc km). To není zrovna málo, a i z tohoto důvodu se dá očekávat, že cena již příliš nevzroste. Na jedné straně je to samozřejmě škoda, na té druhé je ale potěšitelné, že alespoň s jedním BMW M3 CSL se pořádně jezdilo.

Jedno z mála BMW M3 CSL s manuálem je nyní na prodej, počítat je však třeba s volantem vpravo a poměrně velkým nájezdem

Zdroj: Collecting Cars

