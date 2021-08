K mání jsou hned dva zánovní kusy padlé hvězdy lidového luxusu, většinu sežrala rez před hodinou | Petr Miler

/ Foto: Auto Gerken, publikováno se souhlasem

Stalo se to náhodou, u jednoho dealera se ale naráz sešly dva velmi podobné a velmi zachovalé kusy auta, které se dá v bazarech obvykle sehnat jen v pokročilých stádiích rozkladu - Omegy B.

Z dnešního pohledu to zní skoro neuvěřitelně, ale není to tak dávno, co Opel vyráběl vůz vyšší střední třídy. Byl opravdu velký, prostorný, komfortní, měl pohon zadních kol a pod kapotou hned několik šestiválců. Říkal si Omega a jízda s ním byla vážně příjemná - tak příjemná, že tomu ani žádný ze současných modelů značky s bleskem ve znaku nemůže konkurovat.

Můžete to považovat za mlhavou vzpomínku automobilového staromilce, jenže zákazníci to tehdy nevnímali jinak. Ještě více neuvěřitelně než existence samotné Omegy zní informace o její popularitě: jen poslední generace tohoto typu se prodalo 797 011 kusů. Ne 7 tisíc, ne 70 tisíc, ale skoro tři čtvrtě milionu aut. Tři čtvrtě milionu velkých a relativně drahých vozů tuctové značky, které chtěly v pozici jakéhosi lidového luxusu konkurovat tehdejším BMW 5, Mercedesům E a dalším podobným vozům.

Všechno nebylo růžové, auto mělo potíže s trvanlivostí, spolehlivostí a z obojího i z výše zmíněného vyplývající obrovskou ztrátou hodnoty. Jenže jeho „okamžitá atraktivita” byla tak vysoká, že popularita tohoto modelu v průběhu času rostla, alespoň na některých významných trzích. Například ve Velké Británii se nejvíce Opelů Omega (tam si říkajících Vauxhall Omega) prodalo v létech 2002 a 2003, v posledních dvou letech výroby. A další nejúspěšnější roky? 2001, 2000... Tehdy už se dávno vědělo, že se Omega B co do kvality tak úplně nepovedla (vyráběla se od roku 1994), přesto se prodávala výborně.

Dodnes asi nikdo nepochopil, proč Opel tak úspěšný model nenahradil... ničím. Omega prostě odkráčela ze scény a přišel průšvihový model Signum, monstrózní hatchback (nebo něco takového) s pohonem předních kol, který si zažil přesně opačnou cestu životem - nejdříve oslovil původní majitele Omegy, časem o něj ale zájem být přestal, až byl předčasně vyřazen z nabídky dřív, než se původně plánovalo.

Tohle všechno je dnes historie a Omega je jí o to více, že z hlediska dlouhodobé existence ji její problémy dohnaly relativně brzy. Tohle auto hlavně hodně rezlo a udržet jej při životě při relativně vysoké poruchovosti a nikoli levném servisu nebylo snadné, a tak rychle začalo zmizet z povrchu zemského. Opět velmi přesné britské statistiky hovoří o 104 510 registrovaných autech na sklonku roku 2003. Dnes je jich v Británii registrováno pouhých 2 456 - za 18 let 98 procent aut prostě zmizelo.

Koupit dnes i s ohledem na výše zmíněné zachovalou Omegu je skoro nemožné. My ale víme ne o jedné, ale hned o dvou, které jsou mimořádně zachovalé a ta, kterou vidíte na fotkách níže, má skoro dokonalou konfiguraci: je to benzinová verze V6 s motorem 2,5 pod kapotou, má manuální převodovku, pohon zadních kol, všechno to, co Omegy měly (takový prostor a komfort se dnes v této třídě nevidí) a k tomu ani trochu rzi a minimum viditelného opotřebení. Pochází z roku 2000, jde už tedy o vůz po faceliftu, který tolik nerezne, a od té doby najel pouhých 67 731 km.

O pozoruhodném stavu vozu vám můžeme dlouze vyprávět, nejlepší ale bude, když si projdete přiložené fotografie. Je na poměry Omeg skoro netknutý. Na exteriéru nenajdete šrám, rez, v interiéru je pouze nepatrně zkrabacená kůže, holt někdo v autě musel 67 tisíc km vysedávat. Přesto působí jako zánovní auto a stejně o něm hovoří i prodávající. Ježdění s ním navíc nemusí být nudné - motor 2,5 V6 sice nebyl v nabídce Omegy tím nejsilnějším, ale byl posledním silným dostupným s manuální převodovkou a jeho euronormami či elektronickými pomocníky neuškrcených 125 kW (170 koní) výkonu dokáže s vozem slušně zahýbat, jakkoli informace o akceleraci na stovku za 9,5 sekundy a maximálce 228 km/h vás asi do kolen nepošlou. Ne všechno řeknou čísla a upřímně... už Omega B1 se silnějším dvoulitrem tehdy nejezdila špatně.

Kdyby se vám tato konfigurace nelíbila, k dispozici je i jeden velmi podobný vůz - je o rok novější, má černý interiér, automat a na tachometru znovu hezkých 84 tisíc km. Měli jsme za to, zda nejde o dva vozy třeba z jedné firmy, ale podle prodávajícího se u něj sešly náhodou - jeden (ten s automatem) měl za majitele muže ročník 1931, druhý (na fotkách) jiného soukromého vlastníka. Cena obou činí 6 880 euro, tedy asi 175 tisíc Kč, což za 20 let staré Omegy není málo. Není to ale ani moc na to, jak neobvyklé nabídky to jsou - jde o pozoruhodnou vzpomínku na jednu docela nedávnou éru Opelu, kterou rüsselsheimská automobilka asi už těžko kdy zopakuje.

Takto pěknou, šestiválcovou Omegu B2 s manuálem jsme neviděli, ani nepamatujeme. Může být vaše za 175 tisíc Kč u německého dealera, který nabízí ještě jednu podobnou s automatem. Foto: Auto Gerken, publikováno se souhlasem

