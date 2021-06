K mání nejetá, vývozní Škoda Favorit ze samého konce výroby, stojí překvapivě málo před 5 hodinami | Petr Miler

I z Favoritu se pomalu stává sběratelské zboží, však dnes na pěkný kus v provozu nebo bazaru je velmi výjimečně. Tento exemplář je ale prakticky dokonalý, za celých 27 let existence najel jen 7 tisíc km.

Loni uběhlo už 34 let od chvíle, kdy Škoda poprvé ukázala model Favorit. Tím byla jeho historie formálně otevřena a i když trvalo ještě asi rok, než se tento vůz začal pořádně vyrábět, cestu za úspěchem mu to nezkřížilo. S trochou nadsázky lze říci, že motorizoval porevoluční Československo a pak i Českou republiku. A z dnešního pohledu je možná ještě významnější tím, že pomáhal vrátit naši zemi na automobilovou mapu světa.

Víme bezpečně, že to byl právě Favorit a jeho relativně moderní konstrukce, která vzbudila zájem Volkswagenu o českou automobilku. Nebýt převzetí firmy, stěží by se z fabriky v Mladé Boleslavi stalo něco víc než montovna zahraničních aut. A takových tu dnes máme dost i bez ní. Že tohle není jen český výmysl, dosvědčuje i loňská volba britského Autocaru, který vnímá Favorit úplně stejně a označil jej za vůbec nejdůležitější vůz v historii značky.

Dnes se ale nevrátíme do dob, kdy si Favorit teprve dělal jméno ve světě, ale do chvil, kdy už pod taktovkou Volkswagenu dostal notoricky známých asi milion vylepšení (ne, bylo jich „jen” 548) a zkusil oslovit alespoň trochu náročnější publikum. Po tomto, nebojíme se říci faceliftu vypadal jak zvenčí, tak vevnitř docela slušně - přišel o primitivní, lacině vyhlížející hnědý interiér nebo různé podivné pokusy o ztvárnění horní části masky chladiče. Nebudeme říkat, že výsledkem bylo něco skvělého, o citelně lepší auto šlo ale jednoznačně.

Časy ale pohled na takové věci mění a co nám v první polovině 90. let mohlo přijít všelijaké, to je dnes pozoruhodným návratem do minulosti. Favority z konce výroby sice nejsou tak raritní jako zachovalé kusy z 80. let, o to lépe ale vypadá kousek, který vidíte na fotkách níže. V roce 1994 si jej koupil zákazník z Bulharska a pak s ním 27 let sotvakdy nevyjel.

Za celou tu dobu tak vůz najel pouhých 7 224 km a naprostou většinu času strávil v garáži. Přesto byl pravidelně servisován a prodávající firma říká, že auto v je dokonalém technickém i vizuálním stavu. A z fotek v inzerátu na zdrojovém odkazu nemáme možnost říci, že by přeháněl - najít na tomto autě kosmetickou vadu je skoro nemožné. Úvahy i sběratelském kousku tak nevypadají scestně, takové Favority už se v prodeji prostě nevidí. Pokud byste o něj měli zájem, je k mání pořád v Bulharsku, ve městě Elin Pelin (to není vtip, ale skutečné jméno města) za 4 500 Eur, tedy asi 115 tisíc Kč.

To vůbec není nesmyslná suma, takové „fávo” bude stále cennější, nakonec i dnes vídáme v prodeji méně zachovalé kusy za stovky tisíc. Jestli pro vás takovou hodnotu má, je jiná věc, my bychom si ale už z nostalgie nechali říci - můj otec měl velmi podobný, akorát bílý.

Favorit z konce výroby v dokonalém stavu se vidí v prodeji málokdy, tento najel jen něco přes 7 tisíc km za 27 let. Foto: Blagoj Sofroniev, publikováno se souhlasem

