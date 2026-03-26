K mání je nezničitelné ostré kombi, legenda výkonných rodinných krabic se v tomto stavu v prodeji už nevídá

Petr MilerJeho výrobci se dnes nadšenci už jen smějí, není to ale zase tak dávno, co i v takových lidech vyvolával velký respekt tím, co uměl. A když si k tomu přidáme, že tenhle kombík Volva platí i za bezpečné a skoro nezničitelné auto, nedivíme se, že je dnes takovou legendou. Stojí ale podle toho.
Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek
včera | Petr Miler
Jeho výrobci se dnes nadšenci už jen smějí, není to ale zase tak dávno, co i v takových lidech vyvolával velký respekt tím, co uměl. A když si k tomu přidáme, že tenhle kombík Volva platí i za bezpečné a skoro nezničitelné auto, nedivíme se, že je dnes takovou legendou. Stojí ale podle toho.
Volva měla před několika dekádami reputaci aut, která jsou sice spolehlivá a bezpečná, ale ke sportování se moc nehodí, protože jsou těžká a mají aerodynamiku autobusu. Volvo to chtělo změnit, a tak přišlo s výkonnými verzemi svých pořád krabicovitých modelů, které velmi vtipně propagovalo. Za jejich vrchol mnozí považují model 850 R z 90. let, který byl k mání jako sedan i kombi. Proč? Protože byl rychlý, praktický a stále mimořádně odolný.
Nejsou to pověry, model 850 patří dodnes statisticky na špičku nezničitelných aut posledních dekád a kdysi jsme tu měli kus s 918 tisíci km, který sice vypadal, že si odsloužil své, za jeho život se mu ale porouchal jen tachometr. Chtít tento vůz i dnes tedy může být pochopitelná touha, zvlášť pak ve verzi R. Jenže sehnat jej v jakkoli zachovalém stavu je skoro nemožné.
Pokud se nějaký pěkný kus ukáže v prodeji, obvykle má na tachometru 300 a víc tisíc kilometrů, jakékoli menší číslo na tachu je zvláštnost. Ne snad, že by tyto porce nezvládlo, ale je už prostě opotřebované. Dnes tu ovšem máme raritu - Volvo 850 R kombi v červeném provedení provedení zvaném T-Röd, které si sice také něco odkroutilo, mělo ale patřičnou péči je velmi zachovalé a podle prodávajícího ani dnes nemá daleko k novému.
A asi moc nepřehání. V interiéru je vidět nepatrné opotřebení, není ale podstatné a všechny další viditelné části jsou v mimořádném stavu. Auto je prý nejlepším kusem tohoto stroje, který lze sehnat a minimálně dnes to skutečně platí. Prý je připravené na svůj první milion ostrých kilometrů...
Zda ho skutečně zvládne, budete muset zkusit sami, v každém případě před sebou máme rychlý kombík, který má za sebou sice 29 let existence, ale je opravdu krásný. Pod kapotou trůní 2,3litrový pětiválec, s jehož vývojem pomáhalo Porsche - podobně jako u Audi RS2, dalšího ostrého kombi - a který na kola pošle 240 koní a 300 Nm. To je na rodinný kombík slušné číslo i dnes, zrychlení na stovku okolo 7 sekund zaujme u starého krabicoidního Volva i dnes.
Ovšem, má to nevýhodu - tohle auto není zadarmo. Cena 399 850 SEK znamená skoro asi 900 tisíc korun, což na vůz se 133 tisíci najetými km není navzdory jeho kondici málo. Za to si lze i v této době koupit zajímavá novější auta, když už ne nová. Nicméně jsou příležitosti, které se prostě neopakují. A koupit si v roce 2026 ostré kombi z 90. let prověřené časem i vysokými kilometrážemi, to je vážně v této kondici jedinečná příležitost. T-Rödů vzniklo s automatem jen pár set kusů a nedivili bychom se, kdyby jich dodnes přežívala jen menší část
Krabicoidní Volvo 850 R se dnes v prodeji v jakkoli pěkném stavu už nevídá, tohle je velká rarita, vypadá a prý i finguje jako skoro nové. Také ale nestojí málo. Foto: Garage-11, publikováno se souhlasem
Zdroj: Garage 11 AB@Mobile.de
