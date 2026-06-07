K tomuto motoru W16 Bugatti zapomnělo přibalit auto, na cenu překonávající celý váš vůz to ale bude stačit
Petr MilerJe to výjimečný artefakt, který dosud trávil čas ve stejně výjimečném prostředí. Skoro se divíme, že se jej někdo zbavuje, neboť jde o jeden pouhých 12 takových motorů, z nichž se většina nikdy nedostala do prodeje, ale děje se to. Takže kdo se plácne přes kapsu?
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K tomuto motoru W16 Bugatti zapomnělo přibalit auto, na cenu překonávající celý váš vůz to ale bude stačit
včera | Petr Miler
Je to výjimečný artefakt, který dosud trávil čas ve stejně výjimečném prostředí. Skoro se divíme, že se jej někdo zbavuje, neboť jde o jeden pouhých 12 takových motorů, z nichž se většina nikdy nedostala do prodeje, ale děje se to. Takže kdo se plácne přes kapsu?
U Bugatti si dnes můžete koupit i televizi a jistě v ní získat pozoruhodnou výzdobu obývacího pokoje. Pokud si ale slavnou francouzskou automobilovou značku spojujete s výjimečnou technikou, asi to nebudou písmena EB nalepená na čemkoli, co vás bude uchvacovat. Bude to spíš ona technika, kterou si ale obvykle do obýváku běžně nedáte.
Motor na fotkách okolo je výjimkou, neboť byl stvořen právě pro takové využití. Za nás bychom řekli, že každý výjimečný motor by si zasloužil být podobným způsobem vystavován, málokterá automobilka ale k podobné věci přistupuje jako k soše či obrazu visícím v Louvru. Udělat si tedy hezký výstavní kousek z takového S54B32 od BMW jde a jistě to bude krásná věc, budete si ale muset dát hodně záležet, abyste jej zbavili zápachu a všech provozních kapalin, aby vás vaše noblesní manželka po instalaci nezbila kabelkou za 600 tisíc za to, že jste jí zdevastovali její luxusní koberec za miliony.
Bugatti v případě svého ikonického 8,0litrového čtyřturbového W16 ale i s něčím takovým počítá. Přímo v továrně tak vzniklo 12 výstavních kusů stojících na stojanu s kolečky a vestavěným LED osvětlením. Je to skutečně dekorativní záležitost, ovšem vyrobená z přesně těch dílů jako motory fungující v jeho vozech. Většina z těchto jednotek je používána výlučně interně v showroomech automobilky a na světových autosalonech, pár jich ale bylo prodáno i do soukromých rukou v podobě vážených klientů automobilky.
Ten, komu stále ještě patří ten na fotkách, je zjevně vášnivým automobilistou, stroje stojící okolo motoru pod plachtami v rozlehlé garáži tomu napovídají. Proč se motoru rozhodl zbavit, netušíme, podle informací od prodejce byl ale tento výstavní W16 zakoupen přímo od Bugatti a jiného soukromého majitele neměl. Nyní čeká na toho druhého, aby ozdobil sídlo nebo garáž někoho, kdo si zapaluje doutníky stodolarovkami.
Je to macek, se všemi turby a příslušenstvím váží skoro 600 kg (440 kg váží motor, 137 kg převodovka) a dostanete jej i s originálním kufříkem, dokumentací a celosvětovými adaptéry pro zásuvky. To abyste si ho mohli instalovat svítící i poté, co si jej necháte letecky přepravit do svého sídla na Maledivách, hm? Cenu prodejce neuvádí, ale nečekejme nic malého. Funkční náhradní motor W16 stojí okolo 17 milionů korun podle aktuálního kursu, tento majitel stěží pustí za méně než 10 „mega”.
Takže celé auto i s motorem, nebo jen motor, který navíc nic nedělá? Zákazníci Bugatti mají určitě jasno... Tohle je pocta jedné z nejúchvatnějších sériově vyráběných pohonných jednotek historie, která v závislosti na verzi dává 1 500 nebo 1 600 koní výkonu zá pozoruhodného zvukového projevu. No, berte, nebo nechte být, jak už to chodí.
Správný fanda si tento skvost koupí klidně i do pokoje panelákového bytu. Otázka tedy zní: Jste ten správný fanda? Foto: Autostore Europe Limited, publikováno se souhlasem
Zdroj: Autostore Europe Limited@Pistonheads
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