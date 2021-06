Kamera natočila, co se může dít s vaším autem v servisu, když se zrovna nedíváte před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Svěřujete vůz autorizovanému servisu s vírou, že se o něj profesionálně postará a vrátí vám jej jen v lepším stavu, než v jakém jej převzal? No, nemusí to tak být.

Šlendrián a neprofesionalita jsou bohužel vlastní všem oborům lidské činnosti, ty automobilové nevyjímaje. Přece jen ale jsou místa, kde takové projevy očekáváte méně než jinde, typicky v místech, která by měla fungovat podle přísných regulí známých firem. Takové obvykle přijímají nejrůznější opatření mající zajistit, aby vše vždy a všude fungovalo, jak má, neboť cokoli jiného poškozuje jejich léta budovanou pověst. Selhání lidského faktoru ale bohužel nelze nikdy zcela předejít.

Připomíná to přiložené video, které je důkazem nejen výše zmíněného, ale také lidské hlouposti. Jeho autorem je člověk, jehož videa o novém Chevroletu Corvette už jsme vám přiblížili dříve, o obsah toho posledního se ale nepostaral ani tak on, jako dva technici autorizovaného servisu Chevroletu v Kalifornii. Ti měli řešit problémy, které Jaysmizle, jak si majitel vozu říká, se svým autem má. Jak moc byli úspěšní, nevíme, ve své pracovní době se ale s autem vyrazili také pořádně projet.

Že technik provede po opravě testovací jízdu, je v pořádku a je to obvykle součástí smluvních podmínek při zadávání opravy - bez toho by vám mohl vrátit vůz, ve kterém na přetrvávající či zcela nový problém přijdete až v momentě, kdy si auto převezmete. To by nepotěšilo nikoho. Testovací jízda je ale jedna věc a skoro 26kilometrová projížďka věc druhá.

Jak tušíte, tentokrát došlo na druhou možnost a varovné bylo už když technici sedli do auta dva. Nemusí to být automaticky špatně, každý se může soustředit na něco jiného, to ale budou výjimečné případy. Tady se dotyční šli prostě projet a „ulejt” z práce. Strávili tím asi 20 minut a byť vzhledem k jejich zjevně španělské angličtině není jednoduché rozumět všemu, co říkají, většinou pomlouvají auta značky, svého zaměstnavatele, zákazníky...

Leccos by se dalo pochopit, kdyby si majitel vše nahrál na nějakou skrytou kameru, o níž by dotyční nevěděli, celé jejich představení ale nahrála vestavěná palubní kamera, tzv. Performance Data Recorder, o jejíž existenci a fungování by zrovna technici autorizovaného servisu měli vědět. Navíc je třeba dodat, že byť většina jízdy je relativně poklidná, vůz je postupně rozjet až na 104 mph, tedy asi 167 km/h v místech, kde to zdaleka není dovoleno. Američané tomu jedním slovem říkají „joyriding”, tohle nemělo s prací nic společného.

Jsme zvědavi, jak se případ bude vyvíjet dále, toto je samozřejmě vážné narušení důvěry a nepředpokládáme, že by to byť dealerství - natož pak automobilka - nechaly bez povšimnutí. Obecně je to pochopitelně varovné a připomíná to, že lepší je vždy svěřovat vůz servisu resp. technikům, ve které máte důvěru, ať už autorizovaným nebo nikoli. Samozřejmě, vždy to není možné, a tak je to i připomenutí pro automobilky a jejich dealerství, aby nastavily kontrolní mechanismy, aby takovým prohřeškům přicházely. A nedozvídali se o nich až zákazníci s pomocí podobných záznamů.

Podobný červený Chevrolet Corvette C8 má člověk který si na Youtube říká Jaysmizle. Teď ho má o 26 km víc ojetý kvůli tomu, že se technici autorizovaného servisu rozhodli s jeho autem prostě projet. Ilustrační foto: Chevrolet

Zdroj: Jaysmizle@Youtube

