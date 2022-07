Kauza údajně obtěžovaných lesbických fanynek F1 ukazuje, kam až mohou zajít snahy o ohledy k menšinám před 6 hodinami | Petr Prokopec

Nic proti nim jako takovým, nikdy ale nelze ztrácet nadhled a smysl pro realitu. Týmy i jezdci po GP Rakouska odsoudili hlavně nizozemské fanoušky za jejich chování, rychle se ale ukázalo, že jen hřáli hady na svých prsou.

Po uplynulém víkendu můžeme o letošní Velké ceně Rakouska Formule 1 hovořit jako o historii. Těsně ji opanoval Charles Leclerc, pro kterého vítězství nad Maxem Verstappenem znamenalo kýženou emocionální vzpruhu. Jezdec Ferrari se tím zároveň udržel v boji o titul, neboť náskok vedoucího Nizozemce snížil o pět bodů. Snad více pozornosti než tito dva kohouti ale nakonec získal Mick Schumacher, který dojel šestý. Bodoval tak již druhý závod po sobě, přičemž dosáhl ještě lepšího umístění než v Silverstone. Navíc tím vyrovnal svého otce, neboť Michael Schumacher v roce 1997 na tehdejším A1 Ringu také startoval devátý a dojel šestý.

Jakkoli na trati nebylo o dramata nouze, ta největší se odehrála mezi diváky. Nebo jsme si to alespoň měli myslet. Do Rakouska totiž dorazilo na 60 tisíc nizozemských fanoušků, kteří měli předvádět velmi nevybíravé chování. V některých případech šlo o fakt, třeba ve chvíli, kdy se do problémů dostal Lewis Hamilton, který byl loni úhlavním nepřítelem „jejich“ Maxe, následovalo z jejich strany bučení. Je to nesportovní, to ale nakonec dělali i Britové v Silverstone. Stát se mělo něco ještě horšího.

Nizozemští fanoušci se totiž měli dopustit homofobního chování a nevybíravě obtěžovat dvojici lesbických fanynek. Ty na vše upozornily na sociálních sítích, čehož si všimla nejen média, ale nakonec i tymy. Sebastian Vettel fanoušky zkritizoval a začal požadovat, aby lidé za homofobní chování dostávali doživotní zákazy vstupu na závody F1. Tým Aston Martin pak nezůstal jen u řečnění, jako gesto dobré vůle tyto dvě fanynky, které dle svých slov zažily urážky ze strany Verstappenových přívrženců, pozval do paddocku. Jen s Vettelem se nicméně nevyfotili, na do zázemí je pozval i McLaren. Na snímcích fanynek tak byl zvěčněn i Daniel Ricciardo.

Celou věc bychom mohli uzavřít konstatováním, že svět evidentně není tak špatný a dotyčným dámám se po nepříjemném zážitku dostalo jisté satisfakce. To by ale jejich příběh musel být pravdivý. Problém je, že nebyl - ona dvojice žen si záležitost s oním obtěžováním od A do Z vymyslela. Ba co více, nejde ani o partnerky, ale jen kamarádky, které předstíraly jak svůj vztah, tak následné obtěžování, aby získaly osobní prospěch.

K odhalení nebylo třeba mnoho, stačilo sledovat a zdokumentovat jejich příspěvky na Twitteru. O to se postaral jeden z fanoušků F1, který ještě před jejich promazáním ze strany obou dam archivoval, jak se na Twitteru ještě před závodem pochlubili tím, že se povedou za ruce, aby způsobily co největší pozdvižení. A vyprovokovaly nějakou nenávistnou reakci, čímž chtěly vzbudit lítostivost týmů a dostat se do kontaktu se svými oblíbenými piloty.

Ničeho takového se ale nedočkaly, a tak se vše pokusily narafičit už v Silverstone. Tehdy si jejich nářku nad údajným homofobním chováním nikdo nevšiml (později to označily za legraci). V mezičase navíc na síť vystavily i snímky se vztyčenými prostředníčky směrem ke kamionu Red Bullu či k magazínu s Verstappenem na obálce. Pokud se tedy vlastně někdo choval naprosto nepřijatelně a nenávistně, byly to právě tyto ženy. Kritika se přesto obrátila k fanouškům ze země tulipánů, neboť v Rakousku už jim vše vyšlo podle plánu.

Stalo se tak přesto, že (znovu veřejně) přiznaly, že nizozemským fanouškům ani nerozuměly, protože jejich jazykem nehovoří. Jak se vůbec mohly cítit slovně napadeny, když nevládnou jazykem, kterým napadeny být měly? Přesto se jim napodruhé vše podařilo, ony získaly své chvilky s Vettelem a Ricciardem a nizozemští fandové byli vláčeni bahnem jako největší póvl. Nebudeme říkat, že jsou to beránci a neudělali jindy nic špatného. Osočení z homofobního chování ale byla pustá lež, jak můžete sami vidět níže. A Aston Martin, McLaren, Vettel i Ricciardo jim skočili na špek.

Zas a znovu se tak ukazuje, kterak politická hyperkorektnost světu jen škodí. Stačí, abyste nějakým způsobem dali najevo příslušnost k té či oné minoritě, zakřičeli, že se po vás někdo vozí, a rázem máte na své straně média, která z komára udělají klidně i čtyřhrbého velblouda. Možná by tak nebylo od věci vrátit se ke starým zlatým časům, kdy někoho ještě zajímala v prvé řadě realita a zkoumání podstaty věci, ne jen ublížené výkřiky potenciálních obětí toho či onoho a vyvozování zkratkovitých závěrů. Jak vidno, tento přístup lze velmi snadno zneužít.

Sebastian Vettel dojel v Rakousku patnáctý, dalece mimo body. Spíše než jeho umístění se ale nyní probírá kauza údajně obtěžovanými lesbickými fanynkami. Jak můžete vidět zdokumentované níže, svou velkorysostí se jen nechal chytit do dobře nachystané pasti. Foto: Aston Martin Cognizant F1

1/2



Using real world problems to gain access to the teams is something that should result in life-time ban for the ones involved.



I'm sure that some of fans were victims this week, but this is outrageous.



Please share to end this pic.twitter.com/BUU8ldGybv — Cytrus (@cytrusf1) July 11, 2022

