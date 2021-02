Kde jsou ty časy? Podívejte se, jak vypadá Mercedes T124 s 524 tisíci ujetými km před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: ZC-Automobile, publikováno se souhlasem

Ve stínu stavu některých starších aut po ujetí mnoha set tisíc km je těžké nepřipustit, že kvalita těch nových šla dolů. Tento Mercedes je zcela originální a už třináctkrát objel zeměkouli.

Nejsme z těch, kteří by v rámci svého života ustrnuli v jedné z jeho ér a odmítali si připustit, že svět se posunul zase o kus dál. Tak to určitě není. Stejně tak ale nepatříme mezi lidi, kteří by zavírali oči před realitou, která není úplně příjemná. Občas tak píšeme o autech, která byla a už nejsou prostě proto, že byla a už nejsou. Zejména v posledních letech pod tíhou regulací a (často také z nich vyplývajícího) tlaku na minimalizaci nákladů se stává, že s novou generací toho či onoho auta nedostáváme dokonale lepší stroj, jak bylo zvykem. Nabízen je nám spíše vůz, který je v určitých ohledech lepší a určitých horší.

Jedna z věcí, která se u nových modelů aut obvykle zhoršuje, je kvalita a trvanlivost. Nebudeme nyní spekulovat o důvodech, někdo za tím vidí zmíněné regulace, jiný prvoplánovou snahu automobilek dělat „auta na tři roky”, protože pak by si nikdo nepřišel pro nová, další třeba neochotu zákazníků nových aut platit za lepší řešení. Tohle teď není podstatné, těžko mi ale někdo namluví, že VW Golf IV či V nebyl kvalitnější a trvanlivější než dnešní osmička, že BMW 3 E46 nebylo v obou ohledech dál než všechny pozdější generace či že Mercedes neslevil z orientace na totální kvalitu a „neprůstřelnost”.

Mladší z našich čtenářů nemuseli dekádu, dvě, někdy i tři staré stroje zažít a nejen jim chceme ukázat jeden Mercedes z roku 1994, který naznačuje, že výše zmíněné není jen mylný dojem. Z hlediska způsobu jeho užívání to není nic až tak mimořádného - auto mělo několik majitelů, kteří s nimi po 27 let jezdili a jezdili. Ne zase tak moc, ale ne zase tak málo, v průměru okolo 20 tisíc kilometrů za rok. A protože se na autě se nic podstatného „nekazilo”, vydrželo v tomto režimu používáno až do najetí 524 tisíc km.

Majitelé auta museli být nepochybně pečliví a starostliví, o čemž svědčí nejen stav vozu, ale i fakt, že po celou dobu vlastnictví auta bylo pravidelně servisováno. Tak se má s autem zacházet, ale ruku na srdce - takto se ke svému vozu chová dost lidí, třebaže ne každý. Ani tak ale obvykle nedosáhnou toho, aby jejich auto vypadalo po 27 letech tak, jak zachycují fotky níže.

Však se na ně podívejte a zkuste na voze najít jakoukoli větší chybu, je to skoro nemožné. Pokud by vám tohle auto někdo nabízel jako perspektivní „youngtimer” se 70 nebo 170 tisíci km, asi neřeknete popel. On to vlastně perspektivní „youngtimer” je, má ale najeto přes 500 tisíc km.

Prodávající tvrdí, že je v naprosto originálním stavu, že byl měněn jen spotřební materiál a že nejde o žádnou „leštěnku”. Prý je to jen kvalitně postavené auto po majitelích, kteří s ním zacházeli uctivě. Pod kapotou má dieselový dvouapůllitr bez turba s výkonem 83 kW (113 koní) a manuální převodovkou, tedy skutečně nikoli tu nejpokrokovější techniku, ale jistě i střízlivá motorizace pomohla tomu, že tento vůz přežívá do dnešního dne v takovém stavu.

Prý je připraven na 1 milion kilometrů a asi to nebude moc přehnané tvrzení. Mercedesy W a T124 jsou vyhlášeny svou kvalitní konstrukcí i výrobou, milion kilometrů jich najel nejeden a tento měl zjevně perfektní péči. A teď si vemte, že se občas dají koupit i skoro nové. Ano, Mercedesy vždy byly kvalitní a vydržely, i když se s nimi nikdo nemazlil, nejsme si ale jisti, jestli si za další čtvrtstoletí budeme moci v podobných souvislostech vyprávět třeba o novém Céčku - nechceme do něj dále „kopat”, ale dvoulitrové mild-hybridní turbo s 258 koňmi v roce 2048 s 524 tisíci km v perfektním stavu? No těšíme se na něj.

Podívejte se ale na tento vůz, je to kus historie a pozoruhodná ukázka předimenzovanosti přístupu Němců ke konstrukci aut před pár dekádami. Jestli tato slova v roce 1994 vypadala jako marketing, ve stínu stavu tohoto vozu působí jako holé konstatování reality. A mimochodem, auto se i po tolika letech a kilometrech prodává v přepočtu za 245 tisíc Kč, což značí neuvěřitelně malý pokles hodnoty. Ovšem, proč také prodávat vůz dráž, když vypadá tak dobře a skutečně před sebou může mít ještě statisíce dalších km.

Tohle auto má vážně najeto skoro přes půl milionu kilometrů a prý je naprosto originální - nemá přitom daleko ke stavu, v jakém bychom jej očekávali chvíli po sjetí z výrobní linky. Foto: ZC-Automobile, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler