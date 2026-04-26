Kdysi mizerně přijaté nové BMW se právě prodalo za 4,3 milionu Kč, i když nedávno stávalo statisíce. A my jsme vám to říkali

včera | Petr Miler
Je nám jasné, že to je nepopulární pozice, ale říkali. Toto je pochopitelně extrém daný už tím, jak auto vypadá, podívejte se na jeho chladič. Nicméně i mnohem tuctovější kousky se staly cestou k zdvojnásobení původně zaplacené sumy během několika málo let.
Na současný stav automobilového světa se dá koukat různě, žádná mince nemá jen jednu stranu. Ze jednoho úhlu je to až trochu prašivé místo, ve kterém jsou přání zákazníků soustavně ignorována do té míry, že nová auta působí až tragikomicky bídně, zatímco ta dávno přežitá slaví historické úspěchy. I takový stav ale znamená příležitost, kterou lze využít ve vlastní prospěch.
Ještě před nějakými 20 či 25 roky bylo nemyslitelné spekulovat na růst hodnoty pár let starých aut, pokud nešlo o něco naprosto mimořádného. Přicházely nové vozy, které ty staré nahrazovaly něčím téměř neoddiskutovatelně lepším a nikoho ani nenapadlo ty staré „sušit”. Cenu mělo Bugatti z roku 1935, Elvisův sporťák z konce 50. let, pár modernějších rarit a tím to haslo. Pamatuji prodávat BMW M3 E30 za pár set tisíc, Ferrari F40 za jednotky milionů a Bugatti EB110 za 10 „mega”. Dnes jsou to ceny jako z oříšku královny Mab.
To až v poslední cirka dekádě si lidé masivně uvědomili, že co bylo, už není a co je, už nebude. A podle toho si začali starších, ne nutně nijak raritních vozů vážit a platit za ně velké peníze Dá se toho litovat, že už si spoustu věcí nejde koupit, ale také si jde... třeba koupit starší zajímavé auto dvakrát, jedno ojezdit a druhé využít k pozdějšímu prodeji, aby vám ježdění s tím prvním víc než zaplatilo. To je ta příležitost a někteří se jí chopili za pačesy.
Nedá se říci, že by byla nečekaná, my sami jsme vám říkali, že to můžete udělat. V roce 2018, tedy před osmi roky, jsme vydali mj. článek o tom, že je nejvyšší čas koupit jedno z těchto aut, protože jejich cena jen poroste. A mezi nimi bylo i BMW M3 E92, které i tehdy platilo za celkem mizerně přijatý vůz, který se sice honosil úžasným točivým osmiválcem, jinak to ale bylo celkem plácavé a nijak zvlášť charakterní auto fungující dobře spíš jako GT. Nakonec jsme ho ještě o 10 let dříve testovali a řekli o něm přesně to.
Tehdy se M3 E92 daly pořád koupit za 500, 600, 700 tisíc ve stavech, které odpovídaly tomu, že šlo obvykle o jednotky let staré vozy s adekvátním využitím. V zásadě šlo o zánovní stroje, které jste si za milion a něco mohli skutečně koupit dva, jeden dosyta ojezdit a druhý dnes prodat dráž než kdysi oba pořídit. Hezká M3 E92 dnes stojí 1,5 milionu jako nic, krásné kousky 1,8 až 2 miliony s lehkostí. A ty nejlepší? To se pomějete.
Auto na fotkách okolo se totiž právě prodalo v aukci Bring A Trailer za 205 392 USD. Neděláme si legraci, přes 200 táců v dolarech, to je v přepočtu 4,3 milionu korun. Tak to jistě bude M3 GTS, že jo? Kdeže. Tak M3 CRT? Kdepak, ta byla ostatně k mání jen jako sedan. Tak je to aspoň ceněný Lime Rock Park? Ani to ne, je to obyčejná M3 E92, jakých se prodaly desítky tisíc, přesto za ni někdo dal mnohem, mnohem víc, než kolik kdy stála nová.
Je to samozřejmě verze s manuální převodovkou a nepřekvapivě i paketem Competition, především je ale mimořádně zachovalá. Najela jen 1 167 kilometrů, takže je skoro nová. A nezůstala takto zachovalá náhodou - její majitel, který si na Bring a Trailer říká „mcollector1” a má 33 aut, si svého času skutečně koupil dvě, aby jednou financoval svou zálibu a druhou e bavil. Taky plán.
Takže zatímco my Ursule a spol. spíláme za devastaci toho, co je nám milé, podobní zřejmě právě posílají děkovné telegramy. Na jaké straně jste vy?
Kdysi tuctová M3, dnes zboží za 4,3 milionu Kč. Díky, teto Ursulo. Foto: Bring A Trailer, tiskové materiály
Zdroj: 725-Mile 2011 BMW M3 Coupe Competition Package 6-Speed@Bring A Trailer
