Kdysi nejrychlejší luxusní sedan, který teď koupíte za zlomek ceny, na Autobahnu ukázal, co umí

Už párkrát jsme upozorňovali na to, jak překvapivě levně lze dnes koupit někdejšího rychlostního krále luxusních sedanů. Zní to zajímavě, ale co za sumu okolo 1 milionu Kč nabízí? Podívejte se na to.

V dubnu 2009 byla odhalena první generace Porsche Panamera. Ta ke značce z Zuffenhausenu přilákala novou klientelu, zejména pak lidi, kteří do té doby byli nuceni cestovat v limuzínách Audi, BMW či Mercedesu. Ne snad, že by na tom bylo něco špatného, v jistých kruzích není ale ani to považováno za projev dostatečně vysoké úrovně. Tento krok jen popohnal Aston Martin, aby dotáhl do produkčního konce čtyřdveřový Rapide, jenž byl jako koncept odhalen již v roce 2006. Zájem byl tehdy nemalý, i proto značka předpokládala, že bude prodávat alespoň dva tisíce kusů ročně.

V roce 2012, tedy pouhé dva roky po zahájení výroby, nicméně Aston Martin přesunul montážní linku z rakouského Štýrského Hradce do domovské Velké Británie, neboť zákazníky si nacházelo stále méně exemplářů. Značka se přitom pokusila zájem znovu rozdmýchat v roce 2013, kdy na trh přišlo provedení Rapide S. To bylo v podstatě faceliftem, který mimo jiné navýšil výkon šestilitrového dvanáctiválce ze 477 nejprve na 558 a posléze na 560 koní. Publikum to však již příliš nenadchlo a mnoho parády nenadělala ani vrcholná verze, která z něj 338 km/h maximální rychlosti udělala nejrychlejší produkční sedan světa.

Stěžejním problémem vozu se ukázal být stísněný prostor na zadních sedadlech, díky čemuž Rapide víceméně nedokázal fungovat ani jako rodinný či manažerský vůz, dvojice extra dveří z něj pak nedělala zrovna puristický sporťák. Prodeje tak klesly pomalu na nulu a ještě před rokem 2018 Rapide skončil bez nástupce.

Vše výše řečené pro vás nicméně může být i dobrou zprávou, neboť nezájem publika srazil ceny prodaných exemplářů až absurdně nízko. Zatímco ještě před deseti lety se totiž britské čtyřdvířko prodávalo minimálně za 5 milionů korun, přičemž s příplatky kupující platili sumy snadno o desítky procent vyšší, dnes vám postačí prakticky stejná částka, jakou dáte za lépe vybavenou Škodu Superb. Tedy něco málo přes jeden milion korun. Za to sice dostanete kousky s nájezdem přes 100 tisíc km, nicméně za 1,5 milionu Kč jsou už v prodeji pomalu nejeté kusy.

Má ovšem při všem zmíněném vůbec smysl o tomto voze uvažovat? Pokud si můžete dovolit plnit nádrž a jste bezdětní či teprve na začátku rodičovství, pak stoprocentně. Stále zde totiž máte vůz, který dostal do vínku atmosférický dvanáctiválec, tedy motor, který je aktuálně již velmi ohroženým druhem. I s oním výkonem 477 koní přitom Rapide zvládá sprint na stovku za 5,2 sekundy a maximálku 303 km/h, což jsou stále okouzlující hodnoty.

Jak přitom takový kalup vypadá v praxi, vám ukáže nové video mapující jízdu vozu po neomezeném úseku německého Autobahnu. Tempa výrazně převyšujícího metu 200 km/h dosahuje Aston Martin poměrně snadno, jakkoliv v té chvíli je již zvuk dvanáctiválcového motoru poněkud zastíněn aerodynamickým hlukem. Je to však jen drobná vada na kráse, i tak už zpoza volantu možná nevylezete...

Aston Martin Rapide dnes představuje překvapivě levnou cestu, jak se dostat k luxusnímu sedanu s atmosférickým dvanáctiválcem, který zvládá jet i třístovkou. Foto:AutoTopNL@Youtube

Zdroj: AutoTopNL@Youtube

