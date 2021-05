Kdysi převratný Mercedes je k mání jako dodnes nejetý, coby časová kapsle nestojí nesmysl před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Motorgroup Auto Gallery, publikováno se souhlasem

Dodnes první majitel si tento vůz koupil proto, aby jej obdivoval v garáži, nikoli aby s ním jezdil. Dostávalo se mu ale dokonalé péče a podle toho také vypadá - je nový, ne jako nový.

Většina aut, která stojí dlouhá léta na jednom místě, je objevena v žalostném stavu. Jenže občas se do prodeje dostane vůz, který je klidně dekády starý, ale je ve stavu nového, protože s ním prostě nikdo pořádně nejezdil. A to je i případ tohoto Mercedesu třídy S W126 z roku 1985, svého času převratného vozu, který psal dějiny automobilismu.

Není to osmiválcové AMG, osmiválec ale pod kapotou je. Tento konkrétní stroj si v roce 1985 koupil blíže neupřesněný Američan, ovšem ne aby s ním jezdil, ale aby ho s láskou udržoval v dobrém stavu a obdivoval v garáži - tak praví alespoň prodávající. Stav tachometru tomu odpovídá - za 36 let tento stroj najel 2 918 mil, tedy prakticky nic.

Cena odpovídá - 39 995 dolarů, tedy přes 840 tisíc korun, je na 36 let staré auto obecně hodně, pokud by to ovšem ten vůz nebyl prakticky nový. A jak se můžete přesvědčit na fotografiích, tento stroj prakticky nový skutečně je. Korozi byste tu hledali marně, stejně jako jakékoli větší opotřebení, byť jen zubem času. Všechno je v perfektním stavu, jako by se psal rok 1985 a tohle auto před pár týdny vyjelo z fabriky.

Zajímavé je, že byť vůz skutečně patří stále prvnímu majiteli, prodán byl jako nový v Belgii, který se s ním doslova odstěhoval do americké Arizony. To je nakonec výhoda pro evropského kupce, neboť vůz je v evropské specifikaci a pochází z dob, kdy nebyl problém takové auto do USA dovézt a nechat jej do značné míry v původním stavu. Dnes je situace docela jiná.

Dodejme, že vůz je poháněn motorem 3,8 V8 s výkonem 204 koní, který akceleruje na stovku za 8,9 sekundy a rozjede se až na 225 km/h. Dnes to nejsou ohromující čísla, tento stroj byl ale v 80. letech vrcholem luxusu a vyhřívanými sedačkami, automatickou klimatizací a úplně vším „v elektrice” včetně zrcátek předčí mnoho aut ještě z nedávné doby. A jak jsme zmiňovali, tato třída S psala historii, mohl by to tedy být tedy přinejmenším zajímavý kousek do sbírky.

Dokonalý stav tohoto Mercedesu více než ospravedlňuje jeho cenu, za 840 tisíc je to na dnešní poměry docela dobrý kauf. Foto: Motorgroup Auto Gallery, publikováno se souhlasem

Zdroj: eBay

Petr Miler