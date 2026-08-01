Když se máte opravdu dobře, nekoupíte si jednu silniční F1 Mercedesu, ale dvě. Protože co kdyby jedna musela na výměnu oleje za 765 tisíc?
Petr ProkopecTohle auto je nejen na pořízení, ale zejména na provoz tak drahé, že má tu moc ruinovat i dolarové milionáře. Koupit si dvě chce tedy velké odhodlání, a to i když si v tomto případě měli obě auta pořídit společně dva zámožní bratři jako součást větší kolekce Mercedesů.
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Když se máte opravdu dobře, nekoupíte si jednu silniční F1 Mercedesu, ale dvě. Protože co kdyby jedna musela na výměnu oleje za 765 tisíc?
včera | Petr Prokopec
Tohle auto je nejen na pořízení, ale zejména na provoz tak drahé, že má tu moc ruinovat i dolarové milionáře. Koupit si dvě chce tedy velké odhodlání, a to i když si v tomto případě měli obě auta pořídit společně dva zámožní bratři jako součást větší kolekce Mercedesů.
Na odhalení Mercedesu-AMG One došlo už v roce 2017 a vyrábět se mel začít záhy, Němcům ale nakonec trvalo pět let, než jej skutečně dostali do sériové produkce. Tu fakticky odstartovali v srpnu 2022 a zastavili ji po výrobě pouhých 275 vozů. O ty byl zpočátku velký zájem, než se ukázalo, že One není homologován pro provoz na amerických silnicích. Mercedes však od tamních sběratelů vybral nemalé zálohy a donutil je i ke koupi jiných aut, jen aby si lidé jako Manny Khosbin mohli zarezervovat svůj kousek. Nakonec ale nedostali nic.
O čtyři léta později se z Ameriky můžeme přesunout do Nizozemí, kde byl v červnu jeden z oněch 275 kusů zaregistrován pro běžný silniční provoz. Z úřady povinně zveřejňovaných registračních dat víme, že jeho majitel, který je známý pod přezdívkou Benzcollector, za vůz zaplatil tučných 3 476 101 Eur neboli 84 milionů korun, načež se stříbrně lakované AMG s černými detaily stalo vůbec nejdražším Mercedesem, který kdy v Nizozemsku dostal registrační značky. Kupodivu to však není jediný kus modelu One, který se v zemi nachází, o ostatních se ale v registrech nedočtete.
Fotografovi známému jako justawheelchairguy se totiž povedlo nafotit garáž sběratele, ve které trůní hned dva exempláře zmíněného supersportu. A dříve byly nafoceny i po boku onoho přihlášeného kousku, takže nepochybně existují. Kdo přesně je jejich majitelem? Bohumil Stejskal to není, ten by koupil tři. Podle autora fotek se vozy nachází na stejném místě, majitele ale mají mít dva v podobě bratrů vlastnících firmu Geurts Trucks, kdy se jeden z nich rozhodl pro černo-černou specifikaci, zatímco druhý zvolil stříbrný lak se zelenými doplňky. Co však oba kusy spojuje, je absence registračních značek - i když má auto papírově docela malou spotřebu, přihlášení v Nizozemsku je zdaněno skoro 2 miliony Kč za každý jeden takový vůz.
Ať už má auto majitele v podobě jednoho člověka či jedné rodiny, je docela frajeřina si takový vůz koupit hned dvakrát. Náklady na jeho vlastnictví jsou brutální, i když s ním nejezdíte, tady je třeba živit hned dva velmi hladové kroky. Ostatně One používá motor i technologie, které mají svůj základ ve Formuli 1, pročež musí pravidelně do servisu, ať se děje cokoli. A výměna oleje skoro za 800 tisíc je tu jedna z těch menších operací. Ale když se máte opravdu dobře, tak si prostě můžete dovolit mít doma permanentně k dispozici aspoň jeden AMG One, i když druhý vás zrovna servisu připravuje o miliony...
Při pohledu na tuto garáž musí člověk pozvednout obočí. Opravdu ta auta musela být dvě? I kdyby náhodou skutečně patřila spíš jedné rodině než jednomu člověku? Foto: justawheelchairguy, publikováno se souhlasem
Zdroje: Autoblog
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