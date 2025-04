Kie došla kuráž, po tristním přijetí nejošklivějšího auta posledních let zoufale říká: Tak si s tím aspoň sjeďte, než nás pošlete do háje před 11 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Kia

Vzhled jistě není tím jediným, co rozhoduje o úspěchu jakéhokoli vozu na trhu, pokud je ale auta vyloženě ošklivé, může se stát bariérou dalšího zájmu. Přesně to nyní poznává Kia s Tasmanem, i když se chvíli tvářila, že lidé s vizáží vozu problém nemají.

Nepatříme mezi ty, kteří by posuzovali cokoli nebo kohokoli podle vzhledu. V případě aut to platí obzvlášť, neboť to, jak nějaký vůz vypadá, vás nikam neodveze, nijak vám neposlouží a kvalitu jízdy s vybraným autem nikam neposune. A tak jsme si v životě zamilovali i řadu aut, která se nám opravdu nelíbí, hned několik BMW by o tom mohlo vyprávět. Na druhou stranu ale chápeme, že mnozí prostě nechtějí jezdit něčím, co se jim nelíbí, ať už to jezdí jakkoli.

Je tak vždy hlavně na automobilkách, aby i při pokusu o hodně provokativní nové designy nepřekračovaly jistou mez únosnosti, aby nevytvořily příliš polarizující vzhled, který se pak sám stará o to, že se lidé o ten který vůz dál nezajímají. Stane se z něj zkrátka jakýsi bod zlomu, se kterým zájem padá, natolik je pro podstatnou část publika odrazující. Něco takového nabízet nechcete, Kie se to ale nyní podle všeho „podařilo”.

Je zvláštní, že se to vůbec stalo, neboť automobilky mají dost prostředků na to, aby to zjistily včas. Někdo z vedení musí být v takovém případě hodně umíněný a ten či onen vůz protlačit do sériové výroby navzdory tomu, že na všech semaforech ukazujících cestu k úspěchu svítí červená. Svíti musela i v případě nové Kie Tasman, pick-upu automobilky, který má být klíčový pro její další rozmach v Austrálii, na Blízkém východě, na jihu Asie a v dalších místech, kde vozy této koncepce frčí. Ale stěží se něčím takovým stane, protože... No protože vypadá otřesně.

O tomto autě byla naposledy řeč před pár dny, kdy automobilka vytáhla jakýsi hotfix a zkusila kontroverzní vizáž Tasmanu změnit. „Too little, too late,” zapěli bychom s JoJo, bylo to příliš málo a příliš pozdě. Pikantní navíc je a bylo, že automobilka i po uvedení vozu a jeho velmi negativním přijetí právě pro jeho vzhled trvala na tom, že všechno je skvělé. I když lidé Tasman připodobňovali k nevzhledným sovětským náklaďákům, firma zvolené řešení bránila a později dokonce přišla s tím, že lidé ho berou na milost. Nevěřili jsme tomu, teď už ale jasné, že si vymýšlela.

Šéf australského zastoupení značky v rozhovoru pro tamní Drive v podstatě kapituloval, když svým postojem nepřímo uznává, že spousta lidí auto kvůli jeho vizáži odepsala ještě před začátkem prodejů. Žádá tedy potenciální kupce, ať si s autem aspoň sjedou, než učiní úsudek o jeho atraktivitě. A podívají se na něj „in natura”.

„Sjeďte si s tím!” řekl doslova Damien Meredith v reakci na odmítavé reakce hromady potenciálních zákazníků po prvním odhalením. „Jsme si velmi jisti jeho terénními schopnostmi a tím, že kus práce, který odvedl Graeme Gambold (technik mající na starosti ladění auta pro australský trh - pozn. red.) a tým na tomto produktu, daleko předčí cokoli jiného,” dodal šéf marketingu Dean Norbiato. „Takže a) Sjeďte si s tím. A b) Podívejte se na to v reálu,” nabádá dál podobně jako Meredith.

Věříme, že Tasman nebude špatné auto, ale nejsme si jisti, zda toto pomůže. Škoda už byla nadělána a pokud šéfové automobilky musí zoufale prosit zákazníky slovy ve stylu: „Tak si s tím aspoň sjeďte, než nás pošlete do háje,” nevěští nic dobrého. Čas ukáže víc.

Tasman je vizuálně mimořádně bizarní a jeho design zákazníky očividně odrazuje, ač Kia tvrdila opak. Nyní zákazníky prosí, ať si s autem aspoň sjedou, než ho odsoudí. Foto: Kia

Zdroj: Drive

