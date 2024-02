Kim Čong-un přechazí na ruský Aurus, luxusní pancéřovanou limuzínu mu dal přímo Vladimir Putin před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Aurus

Čistě teoreticky by severokorejský diktátor měl žít v chudobě, neboť do jím řízené země by se v souladu s platnými sankcemi žádné luxusní zboží ze zahraničí nemělo dostat. Nezafungovalo to ale ani u jeho Maybachů nebo Mercedesů. A u Aurusu darovaného přímo Putinem to fungovat teprve nebude.

„Své přátele si držte blízko, nepřátele ještě blíž,” praví jedno známé rčení. Politici vládnoucí dnešním západním mocnostem ale jako by na něj trochu zapomínali a směrem k nikoli přátelským zemím a jejich vůdcům vystupují velmi odmítavě. Někomu to může přijít jako sympatický projev upřímnosti, má to ale jedno podstatné úskalí - promluvit to nechává ještě jiné úsloví.

To praví, že „nepřátelé mých nepřátel jsou mí přátelé”. Zmíněný postup tak vytváří jakési zoufalé aliance, které by jinak nebyly myslitelné. Rusko k Severní Koreji dekády netíhlo a dokonce podporovalo sankce na ní uvržené, už to pak jistě stačilo k tomu, že ani Severní Korea a její představitelé pro změnu netíhli k Rusku. Jakmile se ale z největší země světa stala pro mnohé říše zla a z Vladimira Putina persona non grata, jsou najednou z obou zemí „blízcí sousedé” a z Putina a Kim Čong-una div ne přátelé.

Svérázným důkazem tohoto stavu budiž i nejnovější dění. Podle agentury AP se Putin po Kimově návštěvě Ruska rozhodl darovat svému „kolegovi” na výraz přátelství nový automobil. Víc v rámci prvotních informací nezaznělo, nedalo se ale čekat, že Vladimir Vladimirovič bude rozdávat Nivy nebo Buchanky. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov záhy upřesnil, že korejský vůdce dostane luxusní limuzínu Aurus Senat v pancéřované úpravě.

AP rozebírá, že dar může být v rozporu se sankcemi OSN, které Rusko původně podporovalo, to je dnes asi ten nejmenší problém, které toto sblížení obou zemí znamená. Peskov k tomu dodal, že Putin se rozhodl darovat vůz Kimovi poté, co mu tak učaroval po návštěvě Ruska loni v září, kdy auto osedlal v kosmodromu Vostočnyj. „Severní Korea je náš soused, náš blízký soused,” uvedl také mluvčí Kremlu.

Bez zajímavosti není, že dar fakticky přijala mladší sestra Kim Čong-una jménem Kim Jo-čong, o které se spekuluje jako o možném nástupci současného šéfa země. Možná si na něj sama dělá čáku, v tomto případě možná o doslova. Dodejme, že Senat v Kimově autoparku doplní stroje jako jím loni používaný Maybach. A dá se očekávat, že se vůz s 4,4litrovým hybridním osmiválcem vyvinutým u Porsche k výkonu až 600 koní stane autem jeho první volby. Víc v tomto ohledu ale ukáže až čas.

Pancéřovaná verze Aurusu S600 Senat je tím autem, na které přechází korejský vůdce Kim Čong-un. Bez Putina a jeho velkorysosti by to nešlo. Foto: Aurus

Petr Miler

