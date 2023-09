Kim Čong-un dorazil na návštěvu Ruska v posledním skutečném Maybachu, Putin mu na oplátku ukázal svůj Aurus před 3 hodinami | Petr Prokopec

Tak jako tak svérázné setkání Vladimira Putina s Kim Čong-unem se neslo v překvapivě automobilovém duchu. Korejský lídr se blýskl noblesním, ale poněkud zastaralým Maybachem, který by s ohledem na situaci mohl brzy vyměnit za nový Aurus.

V uplynulých dnech Rusko hostilo severokorejského lídra Kim Čong-una. Tato návštěva zjevně bude mít dopad i na vývoj války na Ukrajině, neboť ještě před schůzkou se mluvilo o tom, že ruský prezident Vladimir Putin chce svůj protějšek požádat o dodávky zbraní a munice. Odměnou za to se Severní Korea měla dostat k raketovým technologiím, neboť Kim má velký zájem o výrobu vlastních družic. A s těmi nyní nejspíše může počítat.

Zda dojde na cokoli z toho, ukáže jen čas. Kim nicméně pro agenturu Reuters uvedl, že „Rusko se pustilo do svaté války“ a „my budeme vždy stát za rozhodnutími ruského prezidenta Putina a ruského vedení a společně budeme bojovat proti imperialismu“. A nezůstalo jen u slov, ještě před návštěvou Severní Korea odpálila dvě balistické rakety. To jí sice zakazuje rezoluce Rady bezpečnosti OSN, stejně jako by případný nákup zbraní a poskytnutí raketové technologie porušovaly sankce. Jenže ty jsou v tomto případě bezzubé.

Politiku nicméně ponechme stranou, místo toho se budeme soustředit na trochu jiný aspekt Kimovy návštěvy. Korejský lídr totiž do Ruska přicestoval proslulým obrněným vlakem, který používal i jeho otec, a to kvůli strachu z létání. Informací o tomto kolosu je poskrovnu, zelenou soupravu však může tvořit až 90 vagónů. Tak velké množství ale při poslední návštěvě nebylo třeba, místo toho měla ruské hranice překročit zhruba čtvrtina z nich. Kvůli jiné rozteči kolejí se pak všechny vagóny dočkaly jiných kol.

Kvůli pancíři a neprůstřelným oknům došlo pochopitelně na extrémní navýšení hmotnosti, v důsledku toho vlak zvládá maximální tempo 60 km/h. Cesta ze Severní Koreje do Ruska tak měla zabrat více než 20 hodin, ty si nicméně Kim užil v naprostém luxusu. A pochopitelně také v absolutním bezpečí, neboť vlak je vybaven zbraněmi a nechybí v něm dokonce ani helikoptéra. Kromě toho před ním vyrazil na cestu předsunutý tým, který zkontroloval každý metr trati, zda na ní neleží nějaká nástraha.

Jakmile se korejský lídr dostal do Ruska, přesedlal z vlaku do svého Maybachu. Nejde ovšem o stávající luxusní verzi třídy S, nýbrž původní produkt od Mercedesu separované značky, vlastně poslední skutečný Maybach. Ten byl nabízen ve verzích 57 a 62, jenž se lišily celkovou délkou. Kim přitom disponuje 6,2metrovým kolosem zvaným 62, který navíc zjevně ještě prošel dalšími úpravami. Zdá se totiž, že přizvednuta byla střecha, aby zhruba 170 centimetrů vysoký politik uvnitř netrpěl.

S Maybachem, ke kterému se Kim oficiálně neměl dostat, neboť vývoz luxusního zboží do Severní Koreji je oněmi sankcemi zakázán, se korejský lídr vydal do kosmodromu Vostočnyj. Právě tam se setkal s Putinem, který pro změnu dorazil s limuzínou ruské značky Aurus. Tu si Kim důkladně prohlédl, pročež je možné, že Maybach, který je minimálně deset let starý, nahradí modernější technikou. Zvláště po oboustranném příslibu „silnější vzájemné budoucí spolupráce“.

Kimův Maybach asi nikdy nebude obyčejný, je to ale přece jen už docela staré auto. Foto: Mercedes-Benz



Během návštěvy v Rusku si tak korejský lídr mohl prohlédnout limuzínu značky Aurus sloužící přímo Vladimiru Putinovi. Ta je mnohem modernější než Kimův Maybach 62, možná Kim jeden takový dostane darem. Foto: Aurus

Zdroje: Reuters, TASS

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.