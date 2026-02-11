Kimi Antonelli na silnici nezvládl svůj 612koňový Mercedes, který ještě roky vůbec neměl mít právo řídit
Petr MilerMožná omezení, které jako Ital respektovat měl a trikem se mu vyhnul, není tak nesmyslné, jak se některým mohlo zdát. Pokud v 19 letech nezvládne tohle auto v provozu aktivní pilot Formule 1, kdo jiný by měl?
před 3 hodinami | Petr Miler
Nejsme přáteli rozličných omezení, která zasahují naše životy, neboť se s nimi v posledních letech roztrhl pytel až do takové míry, že vlastně ani nevíte, co můžete a nemůžete. Ačkoli se svého času s oblibou říkalo, že neznalost neomlouvá, což obecně není nelogické konstatování, dnes už ho může vyslovit jen blbec. Český právní řád je zaplevelen tolika nařízeními, zákazy a omezeními, že je všechny nemůže znát nazpaměť doslova nikdo. Něčím takovým se řídit nedá.
S tímto vědomím se stavíme rezervovaně ke každé další regulaci, která přijde, to samo o sobě ale neznamená, že je každá špatná. Sám jsem velkým odpůrcem různých řidičáků na zkoušku a podobných pseudovýchovných opatření, které z vás udělají otroka „systému” ještě dřív, než stačíte pořádně dospět. Za mého mládí jsme mohli mít od 17 let řidičák na libovolnou motorku bez jakéhokoli omezení a někteří měli ten i patřičný motocykl. Naprostá většina to prostě přežila a ti, kteří ne... No škoda jich, nikde ale není psáno, že kdyby ho dostali o čtyři roky později, jednali by jakkoli rozumněji. Tohle je velmi individuální záležitost.
Proti zpřísňování už tak extrémně přísných postihů řidičů v případě nižšího věku budu asi vždy, limitovat výkon strojů, které s postupně nabývanou zkušeností můžete sedlat, ale nakonec možná není tak špatné. A je ironií osudu, že nejlepší reklamu tomuto řešení nyní udělal člověk, kterého mladí nezřídka milují coby projev toho, že i v 18 letech můžete za volantem konat pomalu zázraky - Kimi Antonelli.
Tento mladý muž, který chvílemi vypadá, jako by uprchl z jeslí, od loňska jezdí ve Formuli 1, ač ještě chodil na střední. A i teď je mu teprve 19 let. Jako takový tedy může mít řidičák na auto, coby Ital by ale měl až do svých 21 let používat jen auta s určitým poměrem výkonu a hmotnosti. Když tedy loni dostal od Mercedesu 612koňový služebák, trochu jsme se tomu smáli, neboť mu měl být další tři roky prakticky k ničemu. Ale nakonec se naposledy smál „ahoj, jmenuji se Kimi, jak se máš”.
Antonelli totiž není jen Ital, je to také vyčůraný a dnes i bohatý Ital. Italské zákony tedy přelstil, udělal si řidičák v San Marinu, kde taková omezení neplatí. A bum, svůj Mercedes mohl řídit hned. A teď ho bum, rozšvihal. A docela na kaši
Informují o tom sanmarinská média včetně přiložených záběrů. K nehodě došlo v sobotu kdesi - jaká ironie - v San Marinu. Šlo o incident zahrnující jediné auto, byl to tedy Antonelli, kdo nezvládl řízení, skončil ve svodidlech a auto odrbal z několika stran. Tvrdší náraz díky bohu chyběl, takže Kimi A. z auta vystoupil sám nezraněn a nehodu ohlásil na policii.
Další ironií je, že Mercedes teprve před pár dny zveřejnil sérii nových fotografií Antonelliho s tím samým vozem, takže se znovu dostal do řečí kvůli obcházení onoho pravidla. Nyní bude jistě následovat další debata, do které se tímto vkládáme s možná překvapivým závěrem - bezpečné řízení výkonných aut v běžném provozu chce zkušenosti, které do 19 let na okruhu nutně nezískáte ani řízením těch nejlepších závodních strojů. Je to prostě trochu jiný svět, jiná zkušenost, mnohem méně vyzpytatelné a přehledné prostředí. Pokud má Antonelli rozum, začne po silnicích jezdit s něčím skromnějším. Však to nemusí být hned Fiat Multipla...
Kdybychom v kůži „Antoníčka” provokovali obcházením italských limitů pro řízení podobných aut jako Mercedes-AMG GT, asi bychom setsakra dávali pozor, aby to nedopadlo špatně. Nestalo se, Kimi Andrea Antonelli tohle či obdobné auto rozšvihal v San Marinu o svodidla, jak můžete vidět níže. Foto: Mercedes-Benz Italia
Zdroj: San Marino RTV
