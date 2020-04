Design klíčové novinky Tesly je nedomyšlený, majitele to může přijít draho před 10 hodinami | Petr Prokopec

Nejde tu o vzhled jako takový, ale o jeho dopady pro každodenní použitelnost Pokud maximalizovat praktičnost vozu přinesl víko zavazadelníku zasahující až do nárazníku, což v případě drobné nehody opravdu neoceníte.

Stěžejní novinkou Tesly pro letošní rok měl být Model Y. Šéf kalifornské automobilky Elon Musk již dříve uvedl, že co se prodejů týče, očekává od tohoto modelu odbyt vyšší než od veškeré ostatní produkce. Jinými slovy, registrace nového elektrického SUV měly překonat ty, o které se společně zasloužily modely S, X a 3. Je však otázkou, zda se tak stane, neboť vyhlídky na prodejnost jakýchkoli aut jsou mizerné. Některé zákazníky navíc může odradit nedomyšlený design, který majitele může přijít draho.

Již úvodní obrázek naznačuje, kde je problém. Je z něj jasně patrné, že víko zavazadelníku elektrického SUV zasahuje až do nárazníku. To možná na první pohled problematicky nevypadá a skutečně by to ani problémem nebylo, pokud by víko bylo do nárazníku zapuštěné. Jenže tak tomu není, jeho spodní část je s nárazníkem zarovnaná a v podstatě spolu s ním tvoří zadní koncové partie. To ovšem znamená, že pokud dojde na kolizi, zasažen nebude jen relativně levný a snadno vyměnitelný nárazník, ale také velmi drahé a obtížně opravitelné páté dveře.

Že nejde o nereálnou domněnku, dokládá samotný obrázek i video Marka Johnstona. Ten je sice makléřem, který na burze sází spíše proti Tesle, což by mohlo vést k domněnkám o zfalšování záznamu, ovšem tak tomu skutečně není. Johnson pořídil nejprve několik snímků vozu, než přidal i video. A zároveň také s adresou, na které se vůz nachází. Pokud tedy máte servisní centrum značky v texaském Dallasu za rohem, můžete se na něj jít podívat. A skutečně uvidíte poškození víka zavazadelníku.

Johnston dodává, že vůz byl krátce před jeho příchodem složen z kamionu. To znamená, že k poškození došlo již v továrně nebo maximálně během transferu. Příčinou pak mohlo být cokoliv od neodborné manipulace až třeba po nějaký předmět či překážku, jimiž bylo do vozu vraženo. Samotný původ problému ale v tomto případě není až tak důležitý, podstatný je výsledek. A ten jednoznačně vede k výraznějšímu zásahu do peněženky majitele, než kdyby víko končilo až nad nárazníkem.

Znovu se tedy ukazuje, že Tesla má sice některé dobré nápady, současně se ale dopouští přešlapů, kterým bych se jiní vyhnuli. Značka protažením víka do zavazadelníku hodlala navýšit praktičnost nad ostatní vozy. Nákladová hrana je tak zcela zarovnaná s podlahou, což usnadňuje manipulaci se zavazadly. Ovšem jak je patrné, pod onou podlahou se skrývá úložný prostor. Stačilo tedy, aby se ona přepážka posunula výše, a rázem by vše bylo vyřešeno.

Je samozřejmě otázkou, zda Tesla tuto variantu nezvolila jen proto, že jí nenapadla, či protože nechtěla snižovat kapacitu zavazadelníku. V tomto ohledu ale veškeré obavy mohla hodit stranou, neboť Model Y je elektromobilem a proto nemá jen úložný prostor vzadu, ale také vpředu. Za málo praktický jej tedy asi nikdo nikdy nebude považovat. Problematickým jej ale kvůli přesahu víka do nárazníku bude jistě shledávat část zákazníků, zvlášť těch roztržitých, kteří jsou na obouchané nárazníky svých aut zvyklí - na promáčklé části karoserie už zvědaví být nemusí.

Tesla se v případě nového Modelu Y snažila o navýšení praktičnosti...



...přesah víka zavazadelníku až do nárazníku oproti takovému Modelu X však poukázal na případný problém



Vzápětí se navíc potvrdilo, že veškeré obavy jsou oprávněné

