Kolem ex-šéfa Renaultu a Nissanu se stahuje smyčka, komplice už dohání jejich skutky před 4 hodinami | Petr Prokopec

Už pět lidí, kteří se podíleli na útěku Carlose Ghosna z Japonska, skončilo před soudem a nemusí být poslední. Sám bývalý šéf aliance Renault-Nissan je přitom stále nedotknutelný.

K dramatickému útěku někdejšího šéfa aliance Renault-Nissan Carlose Ghosna ze spárů japonské justice došlo již před více než rokem, přičemž Země vycházejícího slunce od té doby žádá Libanon o jeho vydání. Neúspěšně, neboť oba státy nemají v tomto ohledu uzavřené žádné smlouvy o vydávání kohokoli a Bejrút zůstává na Ghosnově straně.

Zatímco samotný Ghosn se ovšem zdá být za hranicemi Libanonu nedotknutelný, lidé okolo něj padají jako klasy během žní. Již dříve totiž vyšlo najevo, že bývalý zelený baret Michael Taylor a jeho syn Peter, kteří senzační útěk zorganizovali, se už ocitli před americkým soudem, který souhlasil s jejich vydáním do Japonska. A jelikož Taylorovi se prohřešili právě proti japonským zákonům, nejspíše je čeká soud i v zemi vycházejícího slunce a po něm snadno i několikaleté vězení.

Nejde však o jediné lidi, kteří skončili před soudem. Turecký soud totiž aktuálně shledal vinnými dva piloty a jednoho manažera privátní letecké společnosti MNG, a to znovu za jejich účast na Ghosnově útěku. Všichni tři se totiž dopustili nelegálního pašování migrantů, což jim vyneslo čtyři roky a dva měsíce vězení. Rozsudek zatím není pravomocný, dává ale reálnou představu o tom, co dotyčným hrozí.

Právní zástupce nepravomocně odsouzených dodal, že ani piloti Erem Yucel a Noyan Pasin, ani provozní manažer MNG Oken Koseman nečekali, že by se do vězení vrátili. Všichni byli totiž loni v červnu propuštění na kauci. Nyní chystají odvolání, neboť jejich advokát říká, že neměli informace o tom, co reálně převáží a spravedlnosti by měla čelit spíše nepozorná služba letiště. Zmíněná trojice je přitom jedinými potrestanými v celé věci na turecké straně.

Případ nám tedy ani zdaleka nekončí a poslední události Ghosna pochopitelně nestaví do dobrého světla. A čím více odsouzených bude kolem něj, tím pravděpodobnější bude, že se veřejné mínění a přízeň jeho hostitelů obrátí proti němu. Na druhou stranu, Taylorovi věděli, do čeho jdou a dostali za to štědře zaplaceno a v případě zapojení Turků budeme muset počkat na finální verdikt soudu. Pokud Ghosna pašovali vědomě a za úplatu, platí pro ně totéž, co pro výše zmíněné.

Petr Prokopec