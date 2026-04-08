Komu lze ještě věřit? Podle Bentley jeho elektrický model vyhlíží 8 zákazníků z 10, i když nedávno čtyři jiné elektromobily zařízlo pro nezájem
před 6 hodinami | Petr Prokopec
Řídit se dnes dá zjevně jen tím, co někdo dělá, a to jen odtud potud. Z libovolných vyjádření se často stávají jen prázdné fráze mající posloužit libovolnému účelu, kterému je zrovna potřeba „udělat dobře”. Jako v tomto případě.
Winstonu Churchillovi bývá připisován výrok o tom, že nevěří statistice, kterou si sám nezfalšoval. Podle všeho není autentický, není tedy jeho, ale to nakonec není nedůležité. Slova sama tím platnosti nepozbývají, jak v posledních letech nerady potvrzují mnohé automobilky.
Docela litujeme všechny kolegy z oboru, kteří svého času v dobré víře naletěli tvrzením Audi, jak je prvotina jeho nové levné značky hitem, na který se pomalu stojí fronty. Byl to jen pokus „roztleskávat” zájem, který se nesešel s kýženou odezvou. A později se ukázalo, že tento vůz je totální prodejní propadák, který si za mnoho měsíců nekoupilo ani tolik lidí, kteří si jej podle tvrzení automobilky měli objednat během prvních pár hodin prodejů.
Němce může těšit, že v tom nejsou sami, podobná zavádějící či (s velkou mírou velkorysosti řečeno) marketingová tvrzení jsou v posledních letech docela obvyklá, a to hlavně v souvislosti s elektromobilitou. Do té výrobci investovali tolik, že když se jejich záměry nepotkávají s realitou, nemají problém sáhnout ani po podobných praktikách, aby zkusili negativní trend obrátit. Však když chce to či ono aut tolik jiných lidí, proč byste jej neměli chtít vy, no ne?
Takový dojem se nyní dost trapným způsobem pokusil v rozhovoru s kolegy z Motor1 navodit Mike Rocco, šéf severoamerické divize Bentley. Britská automobilka totiž chystá SUV menší než Bentayga, které bude nabízeno jen s elektrickým pohonem. A klientela se prý něčemu takovému vůbec nebrání, právě naopak už nemůže dospat premiéry. „V posledních šesti týdnech jsme v Los Angeles a Miaami udělali průzkum, a osm lidí z deseti uvedlo, že by si jej koupilo,“ uvedl Rocco.
To je dost neuvěřitelné tvrzení, neboť samo Bentley nedávno odpískalo všechny další chystané elektrické novinky krom této (jde o 4 auta z 5!), protože o ně není zájem. Kdyby po libovolném z nich lidé takto prahli, nezruší ani jeden. Tohle si prostě pan Rocco vymyslel, nevěříme mu ani slovo.
Sám ostatně své vyjádření záhy mírnil. „Tento vůz nebudeme prezentovat jako elektromobil. Budeme ho propagovat jako 'příští Bentley' nebo 'nové Bentley',“ zmínil dále. Tak třeba nelhal a onen zájem bude dán možná jen tím. Pokud se dlouholetých klientů značky zeptáte, zda by si koupili „příští Bentley” nebo „nové Bentley”, proč by říkali ne, pokud neodmítají koupi čehokoli? Kdyby se ale zeptal, zda chtějí „elektrické Bentley”, jistě by dostal stejné odpovědi jako dřív.
Dodejme, že Bentley si ještě nedávno plánovalo, že od roku 2030 bude její nabídka jen elektrická. Až na konci roku 2024 tento termín odložilo o pět let a už tehdy jsme říkali, že je to nesmysl, jakýkoli takový termín je. K tomu automobilka došla až letos a 80 procent plánovaných elektrických modelů hodila do koše uprostřed vývoje.
Ostatně i samo chystané menší elektrické SUV se dočkalo už několika odkladů, k čemuž značku vedl dosavadní vývoj. Nejprve z nabídky vyřadila dvanáctiválce, než se pokusila skoncovat také s čistě spalovacími osmiválci. Jenže reakce publika byla natolik negativní, že musela být i tato strategie změněna. A když netáhnou ani hybridy, elektromobilita je zcela mimo hru.
Potvrzením je ostatně ona změna marketingu. Pokud by totiž Bentley věřilo, že bateriový pohon táhne, hrdě by se k němu hlásilo. A svou novinku by tak i patřičně propagovalo. „Budeme ho prezentovat jako městské SUV,“ říká dále Rocco. Tedy jinými slovy, značka bude ve svých materiálech vůz titulovat všelijak, jen ne jeho pravým jménem, tedy jako elektrické Bentley. To o proklamovaném 80procentním zájmu říká už úplně vše.
Dosud jediné SUV Bentley, tedy Bentayga, se má příští rok dočkat elektrického sourozence vycházejícího z konceptu EXP15. Prý se na něj klientela nadmíru těší, najednou... Foto: Bentley
Zdroj: Motor1
