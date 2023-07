Korejský Mercedes se dá po pár letech koupit v ČR sotva jetý levněji než základní Octavie, ukazuje, proč jde o takový propadák před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Genesis

U nás jde o vcelku raritní nabídku, o to zajímavější ale je. Existuje spousta důvodů, proč tak velké, luxusní a výkonné auto chtít, zvlášť když s 33 tisíci najetými km stojí méně než základní Octavia. Ale měli byste ho chtít? A měl by ho někdo chtít jako nové?

Před pár dny jsme si mohli zrekapitulovat dosavadní prodejní „úspěchy” značky Genesis v Evropě. Ony uvozovky jsou bohužel na místě, protože o skutečných úspěších nelze mluvit ani v nejmenším. Značka stvořená a ovládaná Hyundai, která má být konkurencí hlavně pro Audi, BMW a Mercedes, i dva roky po příchodu na evropský trh paběrkuje.

Letos Korejci na starém kontinentu prodali pouhých 1 349 aut, což je prostě fiasko a nic jiného. Tolik aut tu prodá BMW asi za 5 dnů, a to ještě jen s pomocí řady 3, celkově se ze strany Němců bavíme o stonásobcích prodejů Genesisu. Důvodů je řada, od šířeji nezažité image prestiže až po přirozený odpor typické klientely podobných aut k čemukoli novému, s tím vším se ale dá pracovat. S čím se pracuje velmi špatně, je nákladnost koupě takových aut.

Ony jsou to spojené nádoby, ale výsledkem je, že koupě Genesisu je ekonomickou sebevraždou svého druhu. Nejde o pořizovací ceny, ty mohou působit i atraktivně, poklesy hodnoty jsou ale kvůli minimálnímu zájmu na trhu ojetin až brutální a velmi názorně to ukazuje vůz, na který jsme narazili v české inzerci. Jde o Genesis G80, tedy stále aktuální generaci sedanu na pomezí vyšší střední a nejvyšší třídy, zkrátka něco mezi Mercedesy E a S, který se ve faceliftované podobě v Evropě už oficiálně prodává stejně jako největší G90. Verze před faceliftem se dala jen dovézt z USA či jiných míst mimo EU, kde byla k mání, a tak je její nabídka coby ojetiny u nás poměrně raritní. A také o to levnější.

Nebudeme chodit dlouze kolem horké kaše, kdosi z Prahy nabízí na prodej G80 u roku 2019, tedy teprve 4 roky staré auto s nájezdem pouhých 33 450 km, za 589 000 Kč. To je skoro vtip, však jde o zánovní velký vůz s vysokou výbavou Sport a některými doplňky, motorem 3,8 V6 o 316 koní koních a pohonem všech kol. Modernizovaný ekvivalent takového auta dnes přijde na asi 75 000 Eur, tedy cca 1,8 milionu Kč, tady máme sotva-ojetinu za třetinovou sumu. Vedle základní Octavia Active za 619 900 Kč je to obchod léta.

Anebo není? Toť otázka, záleží na dalším poklesu hodnoty, ten dosavadní ale nejlépe ukazuje, proč se klientela drahých německých značek pro Genesisy nežene. Ne snad, že by větší Audi, BMW a Mercedesy byly nějakými vyhlášenými držáky hodnoty, ale tohle je vážně extrém. Bavíme se o poklesu hodnoty o asi 1,2 milionu Kč za 33 450 km, tedy cca 36 Kč zaplacených za každý ujetý kilometr jen na ztrátě hodnoty. To je pak vážně drahá legrace - dejte si cestu z Prahy do Brna a zpět s nějakými pojížďkami v cíli (450 km) a jste o víc jak 16 tisíc Kč chudší. To už chce bohatého člověka. A zase tak bohatí lidé si auta za 2 miliony nekupují.

Nepochybujeme o tom, že G80 Sport V6 bude pěkným svezením, za 589 tisíc Kč tím tuplem. Ale z pohledu kupce nových aut je to s takovou perspektivou pozdějšího prodeje prostě ekonomický nesmysl.

Podobný Genesis G80 Sport, očividně původem z USA, si nyní můžete koupit ojetý v Česku. Za svou cenu je to po 33 450 najetých km levný špás, pro první majitele jsou ale takové vozy noční můrou. I proto se neprodávají. Ilustrační foto: Genesis

Petr Miler

