Korejský Mercedes třídy S koupíte už po pár letech za cenu Škody Fabia, proti originálu stojí zlomek

Pokud ti nepotrpíte na image, je to velmi zajímavá cesta, jak se dostat k opravdu luxusnímu autu s výjimečnou technikou za cenu úplně obyčejných vozů. Smířit se je třeba s tím, že cena bude dál klesat, z 365 tisíc Kč už to ale velký pád nebude.

Mercedes třídy S je už po léta synonymem luxusních limuzín nejvyšší třídy. Přepych tedy nejlépe charakterizuje několikastránkový seznam sériové a příplatkové výbavy německého sedanu, který dlouhodobě ovládá trh s vozy tohoto ražení. Bohatá klientela promítá své společenské postavení do trojcípé hvězdy zářící na kapotě a jen zřídka se nechá nalákat na alternativu s jiným, zejména pak nikoli německým emblémem ve znaku. Přesto takové alternativy existují.

Kvalitativně zdařilou, ovšem z hlediska image nesrovnatelnou variací na stejné automobilové pohodlí je Hyundai Genesis. Bez deseti centimetrů pětimetrový koráb má třímetrový rozvor, který je základem dostatku místa pro pohoštění na vysoké úrovni. Tuzemští zákazníci znají podobu elegantní asijské limuzíny zejména z obrázků, na cestách jich jezdí jen minimum. I tak se ale v Evropě pár takových aut prodalo, další byla dovezena z jiných koutů světa, a tak je lze až překvapivě levně koupit jako ojetá.

Současné ceny tohoto modelu nejlépe potvrzují, jak složité je vyrovnat se image zejména německých soupeřů. I když Mercedes S není žádným držákem hodnoty, vozy podobného ročníku a nájezdů nekoupíte pod tři čtvrtě milionu korun. A pokud budete trvat na srovnatelném výkonu i výbavě, snadno budete na milionu. Auto na fotkách níže pochází z roku 2015, jde tedy stále jen o jednotky let starý vůz, přesto je k dispozici za pouhých 14 900 Eur, tedy asi 365 tisíc Kč.

To je až směšná cena, uvážíme-li, že za takové peníze dnes dostanete leda úplně základní Škodu Fabia s litrovým tříválcem bez turba a nejnižší možnou výbavou s jedním, možná dvěma příplatkovými prvky. Je to málo touto optikou, je to málo vedle konkurentů typu zmíněné třídy S a je to málo i vedle původní ceny, která se v závislosti na specifikaci pohybovala okolo 2 milionů Kč.

Auto je to skutečně velké i velmi době vybavené. Z komfortní výbavy zmiňme třeba multizónovou klimatizaci, adaptivní tempomat, bezklíčové otevírání a start, vyhřívané a ventilované elektrické sedačky s pamětí, zadní křesla i s odvětráváním, vyhřívaný volant, elektrické víko kufru, příplatkovou audiosoustavu, satelitní navigaci, Wi-Fi hotspot a plno senzorů bezpečí nebo pomocných funkcí moderních systémů. Vše je v tomto případě zabaleno karoserie v černé metalíze, barevně nápaditý interiér je plný kůže i kovových a dřevěných dekorů.

Pod kapotou bije ještě objemný atmosférický šestiválec 3,8 GDI s výkonem 232 kW (315 koní) a 397 Nm točivého momentu. To stačí na 6,8 sekundy zrychlení do stovky za pomoci osmistupňového automatu, maximální rychlost činí 258 km/h. To jsou všechno vzhledem k ceně zajímavé parametry, sama cena pak odráží hlavně nedostatečnou image jen pár let staré značky. O to lepší koupí ale může tento vůz fakticky být - ne každý si rád hraje na někoho bohatšího, než kým reálně je.

Tohle konkrétní auto stojí v Polsku, najelo 150 tisíc km a vypadá po nich velmi dobře. Je zjevně dovezeno z USA, pořídit se ale dají i jiné kousky, klidně i evropského původu, za vyšší nebo dokonce i nižší ceny. Vybírat si navzdory omezeným dobovým prodejům můžete docela svobodně, cena se bude odvíjet hlavně od nájezdu.

Jen 7 let starý Hyundai Genesis dnes nestojí víc než základní Fabia. Je to zlomek své původní ceny i ceny rivala od Mercedesu, vzhledem k velikosti, výbavě, technice vozu a nakonec i designu vozu je to zajímavá nabídka. Foto: MS Automania, publikováno se souhlasem

