Koronavirový chaos má fascinující dopady, u benzinek brzy nemusí být co tankovat před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: ADAC

Asi nikdo z dnes žijících nebude pořádně pamatovat doby, kdy něco zamíchalo kartami světového dění tak moc, jako koronavirus. Následky odpovídají, je to chaos, který nyní způsobuje potíže i se zásobováním, mimo jiné pohonných hmot.

Je vskutku otázkou, zda koronavirovou pandemii již máme pod kontrolou či nikoliv. Po celém světě totiž sice dochází k očkování, zároveň se však objevují nebezpečnější mutace spojené hlavně se dvěma aktuálními největšími ohnisky, tedy s Brazílií a Indií. Ve výsledku tedy nelze s jistotou tvrdit, že si brzdy budeme moci znovu užít letní dovolenou u moře a zimní na horách. Co však naopak naprosto jisté je, to je skutečnost, že rok s koronavirem uvrhl svět do neskutečného chaosu.

Ještě horší je nicméně fakt, že situace velmi pravděpodobně bude eskalovat, přičemž zapomenout možná budeme muset na některé věci, které jsou již nějakou tu chvíli zcela samozřejmé. Třeba na to, že přijedeme k čerpací stanici a jednoduše doplníme nádrž. Aktuálně totiž začíná hrozit nedostatek pohonných hmot, byť Evropa a Česko s tímto problémem nejspíše bojovat nebudou. V případě Spojených států ale již jde o vážnou potíž.

Kupodivu za tím nestojí výpadky v dodavatelských řetězcích, jenž by jen připomněly krizi spojenou s nedostatkem čipů a polovodičů - ropy je dost, rafinerie fungují, produkce benzinu a nafta tedy není problémem. Místo toho Národní asociace kamionových dopravců pohonných hmot hlásí, že 20 až 25 procent všech jejích vozů zůstává v garážích. Ve srovnání s rokem 2019 jde o dvojnásobné množství, přičemž důvod je fascinující - kamiony nemá kdo řídit. Asociace dodává, že tento problém sice existoval již dříve, pandemie ale vše umocnila.

Hlavní příčina je prostá. Sama pandemie zredukovala dopravu a donutila část řidičů najít si jinou práci. Ti jsou nyní „zaháčkovaní” jinde a řízení jim zjevně nechybí tak moc, aby se vrátili k původní profesi, zvláště když musí přijmout nové bezpečnostní protokoly, které nejsou příjemné. Chybí pak i noví řidiči, neboť koronavirus na delší dobu paralyzoval i autoškoly, kam se za nastalé situace tak jako tak noví uchazeči o práci řidiče z povolání nehnali.

Asociace proto varuje, že v příštích měsících by jednoduše na mnoha čerpacích pumpách mohly pohonné hmoty dojít. Problém se přitom bude týkat hlavně těch míst, do kterých ve velkém míří turisté a dovolenkáři. To se ve výsledku potvrdilo již během jarních prázdnin, kdy u některých stanic na Floridě skutečně již nebylo co natankovat. V dané době přitom proočkovaných bylo méně a restrikcí více. Tento stav se nicméně začíná obracet.

Dopravci se pochopitelně snaží situaci zvrátit, a proto začínají řidičům nabízet více peněz a další motivace. I kdyby ale takto uspěli, bude to mít beztak své negativní dopady - pohonné hmoty sice na čerpacích stanicích budou, nicméně dojde na jejich zdražení kvůli dražší dopravě. Chaos, který byste nevymysleli, tak to dnes vypadá v řadě oborů. V tomto případě můžeme jen doufat, že se stejný problém nepřenese i do Evropy.

Situace, kdy přijedete na čerpací stanici, zastrčíte tankovací pistoli do hrdla nádrže, a nic se nestane, nám již dnes přijde jako zcela absurdní. Přesto ale může nastat. Ilustrační foto: ADAC

Zdroj: CNN

