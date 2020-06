Krach Hertzu skutečně zaplavuje trh levnými ojetinami, Američané ušetří i přes 100 tisíc před 4 hodinami | Petr Prokopec

Auto z půjčovny možná nezní jako nejlákavější nabídka ojetiny, ale co kdyby šlo o zánovní vůz s nízkým nájezdem? Takové Hertz v USA prodává o více jak 10 procent levněji než ostatní.

Po krachu autopůjčovny Hertz se řada expertů domnívala, že trh s ojetými vozy čeká šok. Zamířit na něj totiž mohou v krátké době až statisíce aut, která by se na něm jinak neobjevila. Firma stále bojuje o přežití toužíc spíše po restrukturalizaci než likvidaci, a tak veškerý svůj autopark neprodává, části se ale v honbě za likviditou zbavuje. A už to stačí na to, abyste si mohli dopřát třeba luxusní bavorskou limuzínu s minimálním nájezdem, u níž se roční služba podepsala na téměř 50procentní ztrátě hodnoty.

S daným zjištěním přichází studie společnost iSeeCars, která analyzuje trh s ojetinami. V květnu tak probrala nabídku 20 tisíc aut vyrobených v letech 2017 až 2019, jež na trh pustil právě Hertz. Jejich cena přitom v průměru byla o 1 389 dolarů (cca 32 tisíc Kč) nižší, než je u takových ojetin běžné. Ve srovnání s dubnem úspory narostly o stovky dolarů, předminulý měsíc Hertz nabízel svá auta jen o 969 dolarů (asi 23 tisíc Kč) levněji. Musíme nicméně dodat, že toto je průměr a u některých aut jsou slevy daleko vyšší než u ostatních.

BMW řady 7 je přesně tím případem, průměrná úspora oproti běžným cenám ojetin činí 6 877 dolarů (161 tisíc Kč). To již rozhodně nejsou zanedbatelné peníze, zvláště v souvislosti s rok starými vozy majícími na kontě nanejvýš pár desítek tisíc kilometrů. Lidé, kteří si totiž pronajímají auta, obvykle po prémiových limuzínách nesahají. Jejich nájezd je tak dalece za zbytkem flotily Hertzu, což je samozřejmě pro zákazníky lovící v autobazarech výhoda.

Mnichovská vlajková loď tak v průměru startuje na 42 680 dolarech (997 tisíc Kč), což je v podstatě polovina původní prodejní ceny. Tedy pokud je řeč o základní variantě 740i, která dostala do vínku třílitrový benzinový šestiválce s 326 koňmi. Nicméně za tuto sumu lze pořídit vozy staré spíše dva nebo tři roky. Pokud ovšem chcete limuzínu, která flotilu Hertzu rozšířila před několika měsíci, nemusíte ruinovat rozpočet, ceny jsou jen o cca 2 000 USD (46 tisíc Kč) vyšší.

Dobré zprávy tím přitom nekončí, přestože Hertz nehodlá o cenách vyjednávat a považuje je za pevně dané. Firma ale současně uznává politiku plného navrácení peněz v případě, že si koupi rozmyslíte. Američané si tedy nyní mohou dovolit opravdu stylový a komfortní povoz bez jakéhokoliv rizika. Evropská divize Hertzu krach nevyhlásila, a tak auta ve velkém nerozprodává, je ale jasné, že pokud padne mateřská firma, stane se tu něco velmi podobného.

Auta Hertzu jsou prodávána se značnou slevou vůči ostatním nabídkám



Rok staré BMW 740i tak můžete pořídit okolo milionu korun



Mnichovskou limuzínu je tak možné ve Státech pořídit i s velmi nízkým nájezdem extrémně levně

Zdroj: iSeeCars

Petr Prokopec