Krasavce a šampióna v aerodynamice téměř do jednoho sežrala rez, tento se vyhříval v garáži 1. majitele až do dnešního dne

Podívejte se na ten nájezd, pořádnou nádrž a také adekvátně ambiciózní tachometr. Je to vskutku mimořádná vzpomínka na časy, kdy nabízet auta plná emocí patřilo k dobrému tónu. Opel Calibra byl svého času hit, rezl ale tak moc, že z celé produkce nezůstalo skoro nic. Tohle je nádherná výjimka za velmi přijatelnou cenu.

Pokud se vám pod kůži zaryl Opel Calibra, patrně vám neuniklo, že sehnat dnes některý z vyrobených exemplářů v sériovém stavu, s původními koly, zachovalým interiérem a s karoserií, která nemá na sobě víc rzi než původního laku, je velký problém. Ostatně, kdysi jsme na něj vzpomínali článkem s podtitulem „šampión v aerodynamice byl sexy, bohužel rezl”, který už svým nadpisem říkal vše. A to bylo prosím v roce 2014. Dnes jsme o 11 let dál a situace není ani o trochu lepší.

Občas se tedy v prodeji objeví kusy jak z muzea, takové ale dnes stojí klidně k 1 milionu Kč, a to je už je moc peněz pro jakéhokoli obyčejného člověka. Dnes vám ukážeme Calibru, která je ve stavu blízkém dokonalosti a může být vaše, i když jste do takového auta ochotni investovat nanejvýš nízké statisíce. Není to bez jistých „ale”, jsou ovšem docela snesitelná.

Před nám totiž nestojí Calibra Turbo, není to šestiválec a není to ani čtyřkolka. Ale její nájezd má dost blízko k nulovému a stav auta je zjevně vynikající. Pod kapotou je nicméně základní dvoulitrový čtyřválec, který posílá svých 115 koní na přední kola, ale aspoň je to manuál - automatická převodovka by auto po technické stránce zabíjela zcela. Řidičské auto to asi není, krásný youngtimer v jeho době neobvyklé bílé barvě ale ano. Je to taková Sněhurka na speedu, přiznejte.

V Německu, kde je nyní nabízen, byl tento vůz prodán jako nový už v roce 1991. Měl přesto jen jednoho jediného majitele, který to nájezdem navzdory 34 let trvajícímu držení vozu moc daleko nedotáhl, nenajel s ním ani 50 tisíc km. Auto tak má za sebou pouhých 45 785 km, což za 34 let není skoro nic. Podle prodávajícího tedy nese jen minimální známky používání. A je to na něm vidět - není bez poskvrny, ale klíčové detaily prozrazující vyšší nájezd prochází bez připomínek.

Technické specifikace připomínají, o kolik racionálnější než dnes svět aut v 90. létech byl. Hmotnost 1 190 kg zajišťuje i této motorizaci akceleraci na stovku za přijatelných 10 sekund, vynikající aerodynamika šponuje maximálku až na 205 km/h. Nádrž? Na 63 litrů. Srovnejte si to s dnešní produkcí docela jinak koncipovaných aut, která mohou mít klidně 300 nebo 400 koní, jedou ale snadno jen 180 nebo 200 km/h, váží 2 až 2,5 tuny a dostanete do nich energii odpovídající snadno třetině této nádrže. A ani konstrukčně jiná auta nemusí být v řadě ohledů lepší, zejména hmotnost odjela na dovolenou do Absurdistánu.

Podstatná je i cena. Prodávající za tento vůz chce jen 8 990 Eur, tedy asi 225 tisíc Kč. Není to na starou dobrou Calibru úplně málo, na takhle krásnou Calibru je to ale dnes velmi, velmi rozumná částka. Jen nechte pořádně ošetřit podvozek proti korozi, udělejte z ní striktně letní auto a přes zimu ji uchovávejte v suché garáži. A máte opravdu výjimečné auto, které jen tak na silnici nepotkáte. A za pár let ho prodáte jedině dráž, Calibry levnější už nebudou, v tomto stavu je to dnes téměř vyhynulý druh.

Nejsme v roce 1991, takhle krásná Calibra se prodává dnes, navíc nestojí nesmyslné peníze. Ideální specifikace to není, úplně marná ale také ne, koule na tažení nevíme čeho je součástí vozu jako bonus. Foto: Teker Automobile, publikováno se souhlasem

