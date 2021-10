Krásná a nejetá Lancia Delta HF Integrale nemusí stát majlant, tato není dražší než Octavie před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Marcus Wisén, publikováno se souhlasem

Jde dnes o extrémně ceněné auto, které stojí miliony i s ne úplně malým nájezdem. Tento kousek je dodnes prakticky nejeté a zcela originální, přesto nestojí nesmysl, jen to není Evo II.

Snad každý automobilový nadšenec sní o Lancii Delta Integrale ve vlastní garáži. Je to legenda, která se může směle řadit po bok Stratosu, Audi Quattro, Peugeotu 205 T16 i Subaru Impreza v rallyové síni slávy. Šestkrát za sebou se v poháru konstruktérů nepodařilo zvítězit žádnému jinému autu. A podle toho také většina HF Integrale stojí. Verze Evo I Evo II stály miliony už před léty a situace dnes není jiná - 2 až 3 miliony po vás budou chtít majitelé aut klidně s 80 nebo 100 tisíci najetými km. To jsou obrovské peníze.

Evo II přitom nikdy nejezdilo rallye, na rozdíl od Eva I a v podstatě všech ostatních Integrale. Stroj, který tu máme dnes, je méně žádaný, i když vznikal skutečně pro závody. Je to první HF Integrale, představená koncem roku 1987, první soutěžní Delta HF, která na rozdíl od HF 4WD nebyla šitá horkou jehlou.

V útrobách zůstal pohon všech kol z HF 4WD, takže mezi předními koly byl obyčejný otevřený diferenciál, středový epicyklický rozděloval výkon v poměru 56:44 ve prospěch přední nápravy a fungoval na principu viskózní spojky Ferguson. A vzadu byl šnekový samosvor Torsen. Oproti HF 4WD dostala HF Integrale větší brzdy, větší hlavní brzdový válec a upravené přední tlumiče a pružiny.

Pod kapotou ještě nebyl proslulý dvoulitr Lampredi, nicméně motor měl objem 2,0 litru a dostal novou osmiventilovou hlavu, ventily a ventilová sedla, větší turbo a chladiče vody a oleje a také větší airbox se vzduchovým filtrem. Výkon tedy oproti HF 4WD narostl na 137 kW (185 koní) a točivý moment 305 Nm a s manuálním pětikvaltem, který navíc dostal kratší finální převod pro kompenzaci větších kol. Vůz pořád nevážil mnoho, 1 205 kg, takže HF Integrale byla na stovce za 6,6 sekundy a rozjela se až 214 km/h.

Červený kousek, který tu máme před sebou, je krásným a specifickým exemplářem. Je to jediná Delta HF Integrale oficiálně dovezená do Švédska v roce 1990 v tzv. švýcarské verzi - jde o základ varianty 16v ovšem s motorem verze 8v s katalyzátorem, který výkon motoru snižuje na 177 koní. To ale zase tak nevadí - jde o jinak naprosto originální a od pohledu netknuté auto s nezaměnitelnými koly Delty HF Integrale. Za 31 let najezdilo pouhých 10 260 kilometrů a vypadá podle toho.

Vůz vypadá i působí jako nový, naprostou většinu života strávil v garáži pod plachtou s patřičnou péčí. Perfektní je všechno, co vidíme - lak, světla i sedačky jsou jako nové a dokonale čisté. Majitel se této krasavice zbavuje prý proto, že kupuje jiné auto, možná i proto na ni nasadil rozumnou cenu - 33 500 Eur, tedy asi 850 tisíc korun, za to dnes koupíte lepší novou Octavii, tedy pokud vám někdo nějakou milostivě prodá. Mít možnost koupit legendu rallye za takové peníze v takto krásném stavu se vážně nepoštěstí každý den.

Tahle krásná červená Integrale může být vaše za cenu lepší Škody Octavia, mezi oběma aut bychom neváhali ani vteřinu. Foto: Marcus Wisén, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler