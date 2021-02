Krásné luxusní SUV s dieselem V8 už i v aktuální generaci koupíte za cenu lepší Octavie před 4 hodinami | Mirek Mazal

/ Foto: Autopark Hohenzollern, publikováno se souhlasem

Platí za symbol luxusu a vznešenosti, je překvapivě rychlé a s dieselovým V8 i relativně úsporné. Tradiční bolístka luxusních aut spolu s obavy o spolehlivost přesto snadno způsobí, že Range Rover může jako stále hezká ojetina stát už jen statisíce.

Řízení Range Roveru se vzdaluje používání jakéhokoli normálního auta. Jízda s luxusním SUV připomíná spíše kormidlování elegantního parníku, který nedosahuje závratných přetížení v zatáčkách, ale poutá pozornost nevtíravou sebejistotou. Přesto dokáže být rychlé, komfortní a když dojde na jízdu v terénu, suverénně strčí do kapsy vše, co si dnes říká SUV. Vlastnictví takového auta je znakem dominantního charakteru majitele a také nadité peněženky, pokud si jej mohl dovolit koupit jako nové.

Range Rover je skutečně drahý vůz. Aktuální verze Range Roveru Vogue startuje v České republice na 3 milionech Kč, to ale dostanete základní dieselový V6 a výbavu sice slušnou, ne však ohromující. Jednoznačně nejzajímavějším byl na tomto modelu dieselový motor 4,4 V8 o výkonu 250 kW (339 koní), který už dnes nekoupíte, charakterem mu má nejblíže kompresorem přeplňovaný benzin 5,0 V8, který s cenou začíná na 3,5 milionu korun. A příplatky či další rozšíření (nebo dokonce prodloužení...) pošlou cenu vozu klidně o miliony výš - prodloužená verze SVAutobiography začíná dokonce na 6 milionech.

To je jeden aspekt, druhý je, že vzhledem k jeho luxusnímu charakteru a pověstné (ať už reálné nebo ne) nespolehlivosti čelí tento model ukrutnému cenovému propadu. Jak velkému? To dobře ukazuje auto, které vám přiblížíme dnes, není to ale výjimka, dokonce není ani nejlevnější v Evropě, je to „jen” nejhezčí a nejlépe nafocený vůz z řady nabízených exemplářů podobného stáří, ke kterému jsme získali kvalitní fotografie.

Pochází z roku 2013 a jde tedy o stále aktuální generaci vozu, kterou přes menší facelift málokdo rozezná od zcela nového provedení. Za sebou má 157 tisíc kilometrů s kompletní servisní historií, což jednak není moc a jednak na to auto ani nevypadá. Černo-béžový interiér působí skoro zánovně, tradiční neduhy typu odřené sedačky, okopané prahy nebo ohmataný volant tady nejsou vidět.

Výbava má blízko k maximální možné, a tak přináší spoustu komfortních a bezpečnostních prvků od kožených sedaček s pamětí přes panoramatickou střechu a automatické dovírání dveří až třeba po digitální televizi. Výbavy je tu opravdu hodně, a to i pro jízdu v terénu, do které se - předpokládáme - sotvakdy někdo pustil. Však se na ten černý stroj na velkých kolech podívejte, je to spíše takový klenot, který by mohl, než dříč, který by musel - myslíme jezdit v terénu.

Za cenu 35 999 Eur, tedy asi 940 tisíc Kč, je to lákavá nabídka. Není to absolutně málo, pochopitelně, nová Octavia RS ale dnes stojí na chlup stejně, a to ani nemá 4x4. O 340 koních, hromadě výbavy, terénních schopnostech a nakonec i dynamice zachycené na videu níže ani nemluvě.

Na druhou stranu nesmíme zapomínat, proč jsou podobná auta po pár letech tak levná - s ohledem na vysokou výbavu bychom řekli, že tento stroj ztratil za 8 let na ceně snadno 3,5 až 4 miliony Kč, což je opravdu hodně. Prodávající říká, že je v bezvadném vizuálním i technickém stavu, čemuž věříme, problémy ho ale mohou začít trápit kdykoli a když už přijdou, jejich řešení může přijít na stovky tisíc jako nic. Jde tedy trochu o loterii, ale víte, co se říká: Kdo nehraje, nevyhraje. Koupit si za milion Octavii se zárukou umí každý. Mít za stejnou cenu tento noblesní Range Rover SDV8 není bez rizika, je to ale skutečně auto z úplně jiné ligy.

Stále aktuální Rover Range Rover 4,4 SDV8 Vogue lze dnes koupit už za ceny okolo 900 tisíc Kč v perfektním vizuálním a prý i technickém stavu. Uznáváme, že tento kousek je krásný a podívejte se, jak jede, na našem dobovém videu níže. Foto: Autopark Hohenzollern, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile

Mirek Mazal