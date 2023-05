VW Corrado s motorem V6 byla krásná a lehká silniční raketa, někdo si s ní užíval skoro 350 tisíc km před 9 hodinami | Petr Miler

Zapomeňte na slova o nudných Volkswagenech, tohle auto mělo grády. A má je pořád. Majitelé sportovní kupátka obvykle šetří, tady si ho ale někdo užíval dosyta. A protože se o něj také pěkně staral, přežilo do dnešních dnů v originálním, přesto skoro bezchybném stavu.

Nechceme Němcům křivdit, pokud ale pomineme pár vrcholných verzí jeho jinak obyčejných modelů, jako je Golf R, je těžké najít v současné nabídce Volkswagenu cokoli, co by člověka vzalo za srdce. Ne vždy tomu tak ale bylo a nemuselo jít ani o nemastné neslané pokusy vymanit se mezím „normálna”, jako bylo poslední Scirocco, otevřený Eos nebo nedej bůh závěrečný moderní Beetle.

Mluvíme teď o modelu Corrado, který skýtá spoustu atraktivity, i když člověk jinak pro produkty VW Group nehoří ani poté, co se polije benzinem a škrtne zápalkou. Je to vizuálně snad nejzajímavější auto, které za poslední dekády ve Wolfsburgu postavili, navíc má styl i díky karoserii skutečného kupé (tedy ne SUV-kupé, čtyřdvéřového kupé a podobných nesmyslů). Rukou nad jeho vzhledem nemávnete ani dnes, je to prostě nestárnoucí stylovka. Nakonec jsem dost starý na to, abych pamatoval, kdo všechno jej v 90. letech, kdy vrcholily časy jeho slávy, chtěl mít. Slovo „všichni” není daleko od pravdy.

Tohle auto vznikalo mezi léty 1988 a 1995 a vyrábělo se v různých verzích, se šestiválci, ve výkonné a lehké verzi G60 anebo s osmiventilovým dvoulitrem. Nejvytouženějšími variantami byly ty první dvě zmíněné, se kterými byla opravdu radost jezdit. Možná i proto s jedním z exemplářů verze VR6 někdo jezdil, jezdil a... jezdil. Až z něj udělal nejvíce ojeté Corrado v současném prodeji.

Tento vůz nabízí až 191 koní výkonu z motoru o objemu skoro 3 litry a na 90. léta jel skutečně raketově. Auto také vážilo jen 1 270 kg a mělo parádní aerodynamiku, takže jeho rychlost nebyla náhodná. Stovka za 6,9 sekundy a maximální rychlost 235 km/h jsou zajímavé hodnoty i dnes. Právě takový stroj se nyní objevil na prodej v Nizozemsku, je z roku 1992, a je to tedy jeden z žádoucích exemplářů po faceliftu. Taková auta se v prodeji vídají, tohle ale najeto přes 344 tisíc km.

Skoro 350 tisíc milionu kilometrů v Corradu, to zní jako sen, však si představte, že v takovém autě skoro 9krát obkroužíte Zemi. Pozoruhodné je, že auto vypadá na svou historii mimořádně dobře. Samozřejmě je vidět, že jej nevyrobili včera, ale to snad nikdo po takovém zápřahu ani nečeká, kdyby jej ale někdo prodával s 50 nebo 70 tisíci km na tachometru, snad i uvěříme. Vůz je prý kompletně originální, akorát prošel v poslední době menší technickou renovací. Přesto je pořád ve stavu, v jakém se za ním před více jak 30 léty otáčela spousta hlav. A jsme si zatraceně jistí, že se za ním otočí i dnes.

Navzdory tomu, že je to jistě jedno z nejojetějších Corrad historie, není jeho cena nijak lidová. 15 950 euro znamená skoro 380 tisíc Kč, na vůz s 344 tisíci najetými km je to soda. Pokud vaše srdce pořád touží po Corradu, najdou se asi lepší alternativy, jak vaše touhy uspokojit. Pohled na tento kousek berte jako důkaz, že vůz se 150 tisíci km na tachometru může čekat ještě hodně pestrá budoucnost.

Tohle Corrado je i po 31 letech v pěkném stavu, na tachometru má ale už 344 tisíc km. A za 380 tisíc Kč není ani levné. Přesto si zaslouží pozornost a ještě spíše úctu. Foto: De TSI Specialist, publikováno se souhlasem

