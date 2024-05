Krásnou, dodnes skoro novou „komunistickou” Škodu Rapid nikdo nechce. Majitel musel slevit už 270 tisíc před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Veteran Auto, publikováno se souhlasem

Je to mimořádné auto v mimořádném stavu, o tom nemá smysl se přít, ale kolik příznivců tento model stále má? A kolik z nich touží po autě v tak perfektním stavu? I po velké slevě musí být zájemce hodně při penězích.

Přiznáme se, že pro původní, vlastně ne úplně původní, ale spíš prostřední Škodu Rapid máme slabost. Historicky první vůz tohoto jména je už dávno zasloužilý veterán, zatím poslední iterace takto nazvané škodovky je přes své nesporné kvality až moc obyčejným vozem. „Komunistický” Rapid z 80. let byl ale na svou dobu něco a my jsme dost staří na to, abychom pamatovali, jak moc velkou věcí svého času bylo takové auto vlastnit.

Nám se to nepoštěstilo, přesto nešlo přehlížet, jak se pomalu jen tuzexové zboží v komunistických reáliích stalo „kočkolapem” první kategorie. A nešlo jen o to, že tento vůz byl v šedi tehdejších časů neobyčejně stylový, byl i relativně technicky vyspělý. Jasně, slovo „relativně” je třeba vnímat s větší než obvyklou intenzitou, ale přesto - zásadně jiná, v podstatě víceprvková zadní náprava, pětistupňová převodovka, motor 1,3 později s hliníkovou hlavou válců, sofistikovanější sání a výfuk, čtyřpístkové brzdy vpředu... Zejména Rapidy 135 a 136 mohly vypadat jako „stodvacítky” s jinou zádí, byla to ale podstatně sofistikovanější auta.

S několika Rapidy jsme měli možnost jezdit v časech dlouho po pádu železné opony a byli jsme vždy překvapeni tím, jak dobře fungující stroje to byly. Tam, kde Škody 120 a spol. snadno narážely na limity svých možností (snadno to mohlo být oněch 120, akorát km/h a klidně v přímce), se Rapidy teprve rozjížděly. Poznali jsme i lehce upravená auta schopná jezdit po dálnicích rychlostmi okolo 170 km/h a nebylo to žádné utrpení. Tohle v 80. letech v komunistické ČSSR... To musela být vážně extratřída.

Dnes jsou z těchto Rapidů velké rarity, a tak se jim rádi věnujeme, když se některý z hezkých kousků objeví v prodeji. Viděli jsme jich v minulosti dost a dost, žádný se ale ani neblížil málo jetému a přesto důkladně renovovaném vozu, o kterém jsme psali už loni. Pohrála si s ním maďarská firma Veteran Auto, která na autě podle svých slov pracovala s přestávkami několik let a vyhrála si s naprosto vším, do posledního detailu. A pokud vám tento vůz unikl dříve, podívejte na jeho fotky - je prakticky nový vizuálně i technicky, je to nejkrásnější Rapid 130, který jsme viděli za mnoho uplynulých let.

Maďaři jej loni poslali do prodeje za snad až brutální cenu 48 800 Eur, dnešním kursem víc jak 1,2 milionu Kč. Nikdo ho ale za takové peníze nechtěl a nechce, a tak museli s cenou dolů. Dnes auto nabízí za 38 000 Eur, tedy za něco málo přes 930 tisíc Kč, o téměř 270 tisíc levněji. To je pořádná sleva, i po ní ale zbývá na stole pořádná cena, na Rapid 130 určitě. Nejsme si tedy jisti, zda taková bude stačit, ale tohle už opravdu není auto na ježdění. Je to veterán zralý do muzea a už jeho „stvoření” muselo stát snadno částku blízkou jeho aktuální ceně. Tak třeba se jej za oněch 930 tisíc korun ujmete právě vy...

Takhle krásnou Škodu Rapid z 80. let možná už nikdy znovu neuvidíte, je dílem roků renovační práce na beztak zachovalém autě. Její loňská cena byla extrémní, teď je k mání o 270 tisíc levněji. I tak ale máme pocit, že si kupce bude hledat obtížně. Foto: Veteran Auto, publikováno se souhlasem

Zdroje: Skoda 130 Rapid@Mobile.de, Veteran Auto

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.