Automobilky se do pasti nařízené elektromobility chytají dřív než kdokoli čekal před hodinou | Petr Prokopec

Někteří výrobci čekali, že problémům s výrobou elektromobilů budou čelit v následující dekádě dvou, realitou se ale stávají už nyní. Automobilky se dostávají do začarovaného kruhu, ze kterého nelze snadno uniknout.

Před necelým rokem R.J. Scaringe, šéf automobilky Rivian, uvedl, že stávající čipová krize je jen čajíček ve srovnání s tím, co nás čeká v případě baterek. Jeho slova ale zjevně žádný velký výrobce nebral vážně. Místo toho vrcholní manažeři jeden po druhém vystupovali na veřejnosti s dechberoucími plány ohledně výroby a prodejů elektrických aut. Ty se nicméně začínají rozpadat rychleji než domeček z karet. Ani Scaringe totiž nejspíš nečekal, že jím avizovaná bateriová krize nepřijde v řádu let, ale už během následujících měsíců.

Jakkoli tedy sice letošní rok teprve začal, již nyní je jisté, že automobilky budou mít s akumulátory problémy. Platí to zejména o koncernu General Motors, pod který spadá i elektrický Hummer. Tedy čtyřtunové monstrum, jenž dostalo baterie o kapacitě 246,8 kWh. Ta je hned třikrát vyšší než u Toyoty bZ4X. Japonská automobilka přitom letos hodlá pro Spojené státy vyrobit jen 10 tisíc kusů takových aut, neboť na jeden elektromobil potřebuje stejné množství vzácných kovů, jaké by vystačilo na 90 kusů hybridního Priusu.

Pokud bychom stejnou metodiku použili na zmíněný Hummer, pak by místo jednoho pick-upu mohl koncern GM vyrobit hned 270 aut poháněných benzin-elektrickým ústrojím. Veškeré odvážné plány, které výrobci v poslední době zmiňovali, tak mohou zamířit do koše. Již nyní se totiž branže potýká s nedostatkem materiálů. A jakkoli těžba narůstá, míra růstu v tomto ohledu dalece zaostává zvyšováním výroby elektromobilů.

„Limitujícím faktorem je pro nás množství dostupných bateriových paketů. Proto vždy pečlivě zvažujeme, na jakou výrobní linku je pošleme. Jak si asi dokážete představit, Hummer EV je velkým žroutem těchto paketů, pokud jej porovnáte s jakýmkoli jiným elektromobilem v portfoliu GM,“ uvedl k tématu Duncan Aldred, globální viceprezident pro značky GMC a Buick. V případě GM může automobilka vyrobit ať čtyři jiné elektromobily z vlastní nabídky místo jednoho elektrického Hummeru.

Doplnila jej Judy Wheeler, která pro změnu pracuje pro automobilku Nissan, kde působí jako viceprezidenta prodeje na americkém kontinentu. Také ona totiž uvádí, že výroba bude stát a padat v závislosti na bateriových komponentech. Jejich cena se přitom jen za posledních pár měsíců „ztrojnásobila až zčtyřnásobila“. Kvůli tomu také japonská značka musí pečlivě zvažovat, jakému modelu dá přednost a v jakém množství jej pošle na trh, aby výroba těchto aut nebyla hluboce ztrátová.

Automobilky tak už nyní uměle škrtí výrobu, aby na elektromobilech neprodělávaly víc, než plánovaly. Tím se ale dostávají do začarovaného kruhu, neboť čím méně zejména v Evropě (v USA to platí též, ale v menší míře a méně plošně) prodají elektrických aut, tím méně mohou prodat spalovacích aut, aniž by nemusely odvádět extrémní pokuty za jejich emise CO2. Mohou tak přemýšlet leda o tom, zda více prodělají na přirozeně méně žádaných elektromobilech za uměle nízké ceny, výměnou za což mohou zkusit prodat větší množství přirozeně více žádaných spalovacích modelů za ještě vyšší ceny. Je to bludný kruh regulací, ze kterého není rozumného úniku.

Nedá se říci, že bychom před něčím takovým několik let v kuse nevarovali. Stejně jako Scaringe jsme ale nebyli vyslyšeni.

