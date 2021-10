Krize s čipy se postará o další krizi, pro firmy bude ještě horší. Prodejní šéf VW to dobře ví před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Na první pohled se může zdát, že kvůli nedostatku čipů je dnes v automobilovém světě tak špatně, že už nemůže být hůř. Prodejní šéf Volkswagenu ale říká, že až tak špatně vlastně není, to horší teprve přijde.

Automobilový průmysl v současné době drtí krize nevídaných rozměrů. Je ale třeba dodat, že nejsou z dnešního stavu výrobci až tak nešťastni, jak by se na první pohled mohlo zdát. Ano, pokud třeba Škoda nevyrábí vůbec nic, je to průšvih, jen dílčí omezení ale automobilky zas tak nebolí. Nové vozy jsou dnes dražší než kdykoliv předtím, přesto o ně lidé mají zájem. Výrobcům tak rostou marže na úroveň, kterou dekády nepoznali a a klesají jim některé podstatné náklady. Abyste dnes něco prodali, nemusíte zejména do obchodní a marketingové činnosti investovat téměř nic, auta si hledají zákazníky prakticky sama.

Poptávka zkrátka převyšuje nabídku a lidé tak často sahají i po vozech, které by jinak nekoupili za ceny, jaké by jindy nezaplatili. Je tedy otázkou, zda by si automobilky, pokud by měli třeba o nějakých 10 až 20 procent čipů více, nestěžovali v médiích dál, jen jen naoko. Aktuální stav je do značné míry dobrou reklamou, která zákazníky žene do náruče prodejců s nebývalou ochotou vzít cokoli, co bude k dispozici.

Že to není až tak přehnaná vize, dokládají i slova prodejního šéf Volkswagenu Klause Zellmera. Ten by si logicky s historicky bezprecedentním pádem značky na mnoha trzích měl stěžovat od rána do večera, k něčemu takovému ale mají jeho současná slova velmi daleko. Zellmer totiž uvedl, že současný nedostatek čipů zvládá VW „poměrně dobře“, což jsou pozoruhodná slova za situace, kdy vyrábí nejméně aut od roku 1958. A zároveň dodal stvrzení výše zmíněného. „Poptávka nadále výrazně překračuje nabídku. Svým způsobem je to dobře - dokud jsou lidé ochotni čekat,“ říká Zellmer.

Právě posledními zmíněnými slovy ale ukázal úskalí současného stavu. Automobilkám hraje do karet odložená poptávka z koronavirových časů, lidé ale nebudou ochotni snášet současnou situaci věčně. Pokud by všichni konkurenti zůstali na stejné lodi a nabídku klidně uměle škrtili, pak by jim nic jiného nezbylo, problém s čipy ale bude dříve nebo později vyřešen a některé značky se toho budou snažit využít okamžitými a výhodnými dodávkami. Právě v tu chvíli začne být některým značkám teprve těžko.

Jakmile se vrátí éra nadvýroby a slev, budou to zákazníci, kdo druhou stranu přitlačí ke zdi. Kdo v tu chvíli nebude mít dost aut a nebude je schopen vyrábět za nízké ceny, ten ostrouhá a ocitne se jen v pasti malých prodejů, malých marží i vysokých nákladů. Stávající tedy automobilky musí využít k zavedení nových výrobních postupů, jež povedou ke snížení nákladů. Stejně tak mohou krizi využít jako záminku k propouštění, které sice doprovodí příslibem o opětovném nabírání pracovních sil, které ovšem již nikdy nerealizují.

Jsme tedy přesvědčeni, že těžké chvilky pro automobilky teprve přijdou - i když je dnešní situace těžká, převis poptávky na nabídkou je něco, s čím se dá vždy slušně pracovat. Jakmile bude aut dost a zákazníků méně, strhne se znovu konkurenční boj, ze kterého na menším trhu všichni nebudou moci vyjít zdraví. Zvláště pak v momentě, kdy budou stále více nuceni nabízet elektrická auta, po nichž mezi zákazníky na řadě míst - Českou republiku nevyjímaje - existuje obecně velmi malá poptávka.

Také Volkswagen musel letos výrazně omezit výrobu. Z dané situace ale nakonec není až tak nešťastný, dokud se nemusí prát s konkurencí a lidé jsou ochotni na dodání aut čekat klidně rok, problém nemá. Tento stav ale skončí a pak přijdou i potíže. Foto: Volkswagen

Zdroj: Autocar poprvé a podruhé

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.