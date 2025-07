Kupci čínských aut zjišťují, že jejich vozy byly pojištěny ještě dřív, než je vůbec koupili, praskla tak další levárna před 11 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Hozon Auto

Čínský automobilový sen možná není tak krásný, jak se roky zdá. V poslední době se na něm objevují nové a nové skvrny a toto je další z nich. Nový trik, jak uměle nafukovat prodeje, u některých automobilových značek zasahuje až polovinu veškeré produkce.

Pohled na prodeje některých čínských automobilek bere dech. Kolikrát navíc nejde o výsledky celkové, roční či měsíční, k ohromení stačí týdenní registrace, a to spojené klidně jen s elektrickými či plug-in hybridními vozy. Třeba takový BYD prodal od 21. do 27. července 58 810 takových aut. To je zhruba podobný výsledek, jakého Alfa Romeo dosáhla za celý loňský rok, a to s celým svým portfoliem na celém světě. Ostatní čínské značky pak sice za lídrem trhu zaostávají, ovšem i tak bývají jejich čísla působivá.

Otázkou ale je, jak moc jim můžeme věřit. Ke sledování prodejů jsou v Číně využívány dvě metody, kdy první počítá s údaji poskytovanými automobilkami a mapuje jejich dodávky směrem k dealerům. Ve druhém případě jde pro změnu o data týkající se pojištění, které je povinné a bez kterého registrace není kompletní. Mělo by tak jít o mnohem reálnější metodiku, podle agentury Reuters se ale ta stala předmětem podvodům.

Kolegové totiž po prozkoumání stížností ze strany samotných čínských zákazníků, kteří se divili, že jejich auto bylo ještě dřív, než koupili, pojištěné na někoho jiného, zjistili, že jde o široce rozšířenu praktiku. Podle citovaných dealerů jde o běžnou praxi, která je v Říši středu využívána již od roku 2016. Ovšem předloni došlo doslova na protržení stavidel, neboť prodejci potřebují plnit stále ambicióznější cíle. K tomu jim ale naneštěstí chybí reální zákazníci.

Jak moc jsou tedy prodejní data zkreslená? Klidně i o více než polovinu, jak prokazuje příklad značky Neta spadající pod automobilku Hozon Auto. Ta měla od ledna 2023 do března 2024 prodat 117 tisíc aut, nicméně minimálně 64 719 z nich bylo pojištěno předtím, než si je jakýkoli zákazník převzal. Podobně tomu má být u Zeekru, který je pro změnu součástí Geely. S praxí jsou ovšem spojovány i čínské joint venture zavedených výrobců jako je Volkswagen, Toyota, Honda či General Motors.

Mluvčí Hondy kolegům z Reuters sdělil, že pobočka GAC Honda má takové pokoutné praktiky zapovězené, zatímco třeba čínská pobočka GM tvrdí, že počítá pouze skutečným zákazníkům předaná vozidla a nikoli pojištěná auta. Proti daným praktikám se rovněž staví Čínské sdružení automobilových výrobců CAAM. Nicméně když do dané rovnice doplníme ještě jedny známé hrátky s čísly, na které v Říši středu dochází, lze věřit spíše zjištění agentury.

Číňané totiž přišli na to, že pokud nová auta nakrátko zaregistrují ve své domovině, a následně pro změnu odhlásí a pošlou do zahraničí jako ojetiny, zaplatí clo odvíjející se od jejich daleko nižší papírové hodnoty. To jim uměle zdvojnásobí prodeje a navíc ještě umocní zisk, neboť třeba v Evropě jsou taková auta pochopitelně nabízena jako nová, respektive třeba předváděcí či testovací. Není to tak trochu česká cesta?

Stylové kombi Neta S je jedním z těch aut, která měla mateřské automobilce Hozon Auto pomoci nafukovat prodeje. Prasklo to poté, co zákazníci začali zjišťovat, že jejich nový vůz byl pojištěn na někoho jiného ještě dřív, než byl vůbec poprvé reálně prodán. Foto: Hozon Auto

Zdroj: Reuters

Petr Prokopec

