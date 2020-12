Fanoušek Tesel sestavil návod, jak od pohledu poznat šmejd a odmítnout jeho převzetí před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Něco u jiných značek naprosto výjimečného je u Tesel tak běžné, že vznikají i přehledy neduhů, které na první pohled odhalí nekvalitně postavené auto, které je radno nekoupit.

Tesla by ráda byla symbolem elektromobility a budoucnosti. Aktuálně se však stále více stává spíše symbolem nekvality. Nejde pouze o náš názor, který by byl založen na osobních emocích, jde o závěry studií a procitat ostatně začínají i mnozí fanoušci značky. Situace nyní zašla dokonce tak daleko, že někteří z nich sestavují návody, které by měly ostatním kupcům pomoci identifikovat vůz, jehož převzetí je lepší odmítnout. Nedokážeme si představit, že by něco takového vzniklo třeba mezi kupci BMW, kterým by Tesla ráda konkurovala, u Tesel se ale zkrátka dokola objevují problémy z výroby, které jsou v podstatě neodstranitelné.

Nač byste si tedy měli dát pozor především? Dle Kanaďana, který na Youtube vystupuje pod přezdívkou Tesla Canuck, jsou to především tři oblasti, a sice spasování interiéru, lak a slícování venkovních panelů. Všechny tyto viditelné problémy buď vychází z méně viditelných a obtížně odhalitelných či zcela neodhalitelných nedostatků, nebo svědčí o tom, že na kvalitu výroby toho či onoho vozu se zkrátka nedohlíželo, jak mělo. Pokud je budete ignorovat, můžete místo elektrického snu budete prožívat spíše noční můru. A to nejen kvůli nekvalitě, s jakou Tesly přichází již z továrny, nýbrž i kvůli servisním centrum, s nimiž se pak budete muset potýkat. Velké množství z nich se totiž vyznačuje arogancí, neochotou či neodborností.

Paul ví, o čem mluví, neboť je sám fanouškem značka a majitelem celého „teslího portfolia”. Či spíše bychom měli napsat, že po několik málo sekund vlastnil všechny čtyři modely a byl tak „S3XY“. Nicméně Model 3 zaměnil za nový Model Y, a to z jednoho prostého důvodu - při přebírání měl ještě nasazené růžové brýle, kvůli čemuž mu v rukou skončil vůz, jehož kapota motoru byla opravdu tragicky namontovaná. Nešlo jen o problém se srovnáním v podélném směru, dokonce byla posazena výše než měla. Kvůli tomu tak nakonec sedan zamířil na protiúčet.

Jsme vskutku zvědavi, jak moc bude tento muž spokojený s novým SUV, neboť vůz nakonec převzal a zatím si nestěžuje. U jeho nového vozu je prý slícování špičkové, uvnitř je ve srovnání s Modelem 3 mnohem nižší hladina hluku, za čímž stojí dvojitá okna. Kromě toho je patrné, že Tesla tentokrát nezaměnila žádný z vnitřních panelů a nejspíše v danou chvíli měla vzhůru i člověka na pozici kontroly kvality laku.

Je nicméně třeba připomenout, že Tesla má značné problémy i pod povrchem, a třeba v případě předního zavěšení. Technici značky někdy zapomenou buď utáhnout šrouby, nebo je vůbec instalovat, kromě toho bývají díly z nepříliš kvalitních materiálů. Dochází tak k jeho zlomení, kvůli čemuž ostatně již automobilka musela na popud federální agentury NHTSA přijít se svolávací akcí.

Nač si dát při přebírání Tesly Model Y pozor? Dle rad majitele několika kalifornských vozů zejména na slícování interiéru i exteriéru, stejně jako na kvalitu laku. Všechny tyto viditelné problémy buď vychází z méně viditelných a obtížně odhalitelných či zcela neodhalitelných nedostatků, nebo svědčí o tom, že na kvalitu výroby toho či onoho vozu se zkrátka nedohlíželo, jak mělo. Ilustrační foto: Tesla

Zdroj: Tesla Canuck@YouTube

Petr Prokopec