K mání je poslední Golf s V6, který kdy vznikl, ještě ho jde koupit hezký za slušnou cenu před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Delta Motors, publikováno se souhlasem

Tohle auto bude jednou ceněnou raritou za miliony, vlastně k ní nemá daleko už dnes. V tuto chvíli ale ještě pořád je možné narazit na mimořádné kousky s manuálem, za které majitelé chtějí jen statisíce.

Do aut, do kterých se už před léty nastěhovaly kulhavé tříválce vyžádané leda evropskými regulacemi, bylo dříve možné bez problémů koupit šestiválcový motor. Nemáme na mysli BMW řady 3, tam šestiválce ještě okrajově zůstávají, nýbrž Volkswagen Golf. Do jeho čtvrté generace si šlo objednat pěti- i šestiválcové motory bez velké pompy, prostě to byly vrcholné, ani ne nutně sportovní verze.

A pak tu bylo provedení R32, které mělo pod kapotou 3,2litrový motor VR6. Ten byl také jediný, který se dostal i do páté generace Golfu, kromě verze R32 měla pětka už jen čtyřválce. V šesté generaci chladně zmizel i z ní, v sedmé zní o poznání hrději zůstal a protože osmička je jen větším faceliftem sedmičky, má ho dodnes. Některé čtyřválce byly sice i v páté generaci Golfu zajímavé, verze GT třeba měla kompresor i turbo zároveň, ale šestiválec byl skutečně jen jeden právě v Golfu R32. Mohli jste ho mít se třemi nebo pěti dveřmi, s manuálním či automatickým řazením. A také to byl poslední šestiválec v Golfu - rádi bychom řekli prozatím, bez změny politického zřízení to ale asi bude už navždy.

Není tedy divu, že ceny Golfů R32 rychle rostou, zejména je-li vůz v dobrém sériovém stavu. Když má navíc manuální převodovku, malý nájezd a nádhernou modrou barvu Rising Blue, ceny už míří do milionových hodnot. Takové auto jsme vám ale ukázat nechtěli, to už je vyloženě sběratelská záležitost za milionové ceny. Čekali jsme tedy na to, až se v prodeji objeví hezké auto s dobrou historií, malým nájezdem, a tedy slušnou perspektivou, které přitom nebude stát majlant. A dočkali jsme se.

Barva Rising Blue mu chybí, je to poněkud méně atraktivní pětidvířko, ale jinak má všechno potřebné - šestiválec pod kapotou a ruční řazení. Tenhle Golf byl prvně registrován v roce 2006 a moc toho nenajezdil - 79 900 km v rukou prvního majitele není nic, za 15 let to ale velká jízda nebyla. Majitel ho navíc až do současnosti pravidelně servisoval a byl není v přehlídkovém stavu, je to hezký kousek bez zjevných vad.

Miliony na něj třeba nejsou, vyloženě láci ovšem nečekejte - 29 500 euro znamená asi 750 tisíc korun. I za takové peníze je to ale lákavý vůz, který už teď působí jako zjevení. A představte si ho za pár let - přijedete na sraz Volkswagenů, kde budou lidé postávat hrdě u svých elektrických ID či tou dobou leda tříválcových GTI s motorem 1,0 TSI a vám bude zpod kapoty vykukovat motor o dvakrát větším počtu válců s 3,2krát větším zdvihovým objemem. Nezní to pěkně? Už vyhlídky na takový pocit se zdají být k nezaplacení.

Tenhle Golf R32 není vyloženě jako nový, je ale po prvním majiteli, který se o něj pečlivě staral. S ohledem na vývoj na trhu je to zřejmě jedna z posledních šancí, jak se k zachovalému R32 dostat za alespoň trochu rozumné peníze. Foto: Delta Motors, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler