Kupte si skutečný Jaguar, dokud ještě můžete, i nejetý vrchol s víc jak 500 koňmi dnes pořídíte za pakatel

Vše nasvědčuje tomu, že takový Jaguar už znovu nevznikne, popřípadě žádný Jaguar už vůbec nebude. Jeden z vrcholů jeho dosavadní evoluce je velmi dobrým autem, přesto dnes nevyužitý už po 10 letech stojí skutečně malé peníze.

Jaguar už pár let vědomě míří do zapomnění. A zdá se, že své někdejší plány dokoná, takže místo osmiválcových chacharů vytříbeného charakteru začne co nevidět nabízet jen elektrické měkouše nejasného pohlaví (citlivější povahy jistě pochopí nadsázku). Jsme k těmto plánům od začátku velmi skeptičtí, takže zůstáváme přesvědčeni, že žádný Jaguar dříve nebo později nebude, alespoň ne v rukou současných majitelů se zamýšleným portfoliem. Ale i kdyby byl, stejně nebude nabízet to, co byste si od něj chtěli koupit, sám počítá s odchodem 85 % dosavadní klientely.

S ohledem na tento vývoj tedy může znít neuvěřitelně, že ta samá automobilka ještě po roce 2010 stvořila velmi pravověrné modely XFR a XFR-S coby konkurenty strojů typu BMW M5 nebo Audi RS6. Už tehdy se o nich nemluvilo zdaleka tak často jako o jejich německých socích, což čas jen podpořil. Nešlo přitom o podstatně horší auta, ani omylem - co se dynamiky týče, dokážou tyto historické vrcholy nabídky britské značky snadno držet krok s německou konkurencí. A maximální rychlostí je klidně předčít. Jaguar byl totiž svého času velkorysejší v případě nastavování omezovače rychlosti a kde se Němci drželi obligátních 250 km/h, dovolovali Britové jeho nastavení nejen na 250, ale i na 280 a dokonce až 300 km/h. Přičemž stovku XFR zvládá za 4,9 sekundy, XFR-S za 4,6 s.

Tahle auta můžete mít i dnes a pohled na ně docela chytá u srdce, zvlášť když jde o atraktivněji vyhlížející provedení po faceliftu. Pod kapotou mají motor 5,0 V8 s kompresorem, který dává až 550 koní (u XFR 510 koní) výkonu a 680 Nm (XFR 625 Nm) točivého momentu. Taková monstra už v současných rychlých sedanech nenajdete obecně, natož pak u Jaguaru. Ten dokonce plánuje chvíli nevyrábět a neprodávat vůbec nic.

Tak či onak ostrá iks-efka nikdy neplatila za velké prodejní hity. A zvlášť když zatoužíte po o něco tuctovějším XFR s karoserií sedan (dělal se ale i kombík XFR-S), můžete pomýšlet na skutečně mimořádnou hodnotu za peníze. Vůz na fotkách níže je k mání u prodejce v Německu, který nabízí sedan z 2015, tedy sotva 10 let staré auto, se zanedbatelnými 76 tisíci km na tachometru. Je od pohledu stále zánovní, výbavou našlapané a technicky prý bezvadné.

Tohle je stroj původně za 3 miliony korun jako nic (už základ stával 2,5 milionu), přesto dnes přijde jen na 24 990 euro, skoro přesně 620 tisíc Kč. A to je za takové auto vážně pakatel, však za stejné peníze dnes nekoupíte víc než obyčejnou Škodu Octavia 1,5 TSI v základní výbavě. A při vší úctě k českém modle je vedle ní tento Jaguar něco jako raketa vedle tříkolky. Tady máte nejen techniku z říše snů, ale třeba i kožené sportovní sedačky, audio Meridian nebo vyhřívaná a ventilovaná sedadla. Je to nejen rychlé, ale i značně luxusní auto. Při stavu dnešního trhu s ojetinami je to skutečně pozoruhodná nabídka stále jen dekádu starého auta, které se ani nestihlo pořádně okoukat.

Levnější cesty k tak výkonnému, rychlému a přitom pořád normálně použitelnému autu budete hledat jen stěží. A dostupných alternativ není mnoho, takže to není tak, že byste si mohli vybírat i za rok - dnes vypadají v nabídkách po celé kontinentální Evropě kloudně dvě tři auta, víc ne, když se v prodeji objeví ostrý kombík, je obvykle jediný. Pokud tyhle Jaguary milujete, kupujte, dokud ještě můžete, jednou se za nimi prostě zavře voda.

Jinou otázkou pochopitelně je, jak na tom vůz bude se spolehlivostí, kterou Jaguary zrovna neprosluly, ale víte, jak to je - kdo nehraje, nevyhraje... Potenciální odměna je tu velmi příjemná - za cenu Octavie budete mít luxusní auto schopné převážet klidně rodinu nebo jezdit za obchody v rychlostech přes 250 km/h přičemž stovka se v případě sedanu XFR mihne už za 4,9 s. Nenecháte si říct?

