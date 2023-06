„Kvalita” Tesly dosáhla nového dna, majitel to zjistil, když mu 5 dnů po servisu selhal vůz a on otevřel kapotu před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Neděláme si iluze o kvalitě služeb servisních center jiných značek, obvykle vám ale vrátí auto v lepším stavu, než v jakém jste jim ho předali. U Tesly to zjevně platit nemusí, majitel dostal vůz zpět ve výsledku nefunkční a nekompletní.

O nekvalitě Tesly, stejně jako o tragických službách jejích servisních center, se dnes již mluví jako o něčem docela normálním. Vlastně tak není od věci při potvrzování objednávky počítat s tím, že k vám dorazí spíše nedotažený vůz. A pokud chcete, aby byl v rozumném stavu, pak s ním hned na úvod raději vyrazte do nezávislé dílny, která již má s elektromobily své zkušenosti. Takový výlet sice nebude zadarmo, nicméně i tak s jeho pomocí ušetříte, a to nejen peníze, ale hlavně své nervy. Servisní centra značky totiž působí dojmem, že soupeří o to, které z nich se podepíše pod co největší tragédii.

Výše řečené berte s nadsázkou, realita k ní ovšem nemá zase tak daleko. Na Redditu se nově jeden z majitelů Tesly Model 3 podělil o velmi překvapivý zážitek. Vlastníkovi vozu se totiž pět dní po návštěvě servisu jeho elektromobil porouchal. Protože si nebyl jist tím, co se vlastně stalo a proč došlo na neočekávané zastavení, začal prozkoumávat jednotlivá zákoutí. Při té příležitosti nahlédl i pod přední kapotu, kde jej čekal menší šok - celý vnitřní segment předního zavazadelníku v autě chyběl.

Toto pochybení jednoho z mechaniků za selháním vozu podle všeho nestálo, nicméně plně vykresluje úroveň profesionality, jakou lze od Tesly a jejích center očekávat. Navíc nejde o ojedinělý případ, v reakci na příspěvek se totiž ozval jiný majitel vozu téže značky s tím, že i jemu po návštěvě servisu chybělo pod přední kapotou velké množství dílů. Centrum pak sice vlastníkovi sdělilo, že se může kdykoli zastavit a mechanici své pochybení napraví. Jenže tento člověk bydlel osm hodin jízdy daleko.

Nechceme tvrdit, že servisy jiných značek nechybují, jde ale o to, jakých selhání se dopouští. A jak je pak řeší. Sami jsme se s takovými situacemi setkali, problémy ale byly následně řešeny kompletně na úkor servisu tak, že problém byl vyřešen u zákazníka, popř. byl vůz odtažen zpět do servisu na jeho náklady.

Pokud tedy Elon Musk chce, aby média informovala o jím řízené značce pozitivně, pak zkrátka Tesla musí jednat tak, aby si to zasloužila. A to dnes prostě nedělá. To nakonec dokladuje i jedna nelichotivá statistika - pouze 20 procent všech majitelů hodnotí své zkušenosti se servisními centry Tesly jako pozitivní. Oproti tomu hned 71 procent dává palec dolů, přičemž stížnosti prší prakticky na vše od nezvedání telefonů po podávání mylných informací až po zpackání i těch nejbanálnějších mechanických prací. Dnešní případ tedy zřejmě bude jen jedním z mnoha podobných.

Servisní centra Tesly se zjevně rozhodla, že pojmu „tragédie“ dodají nový význam. Jeden z majitelů Modelu 3 totiž po otevření přední kapoty zjistil, že mechanik zapomněl namontovat podlahu a obložení zavazadelníku. Foto: Tesla

Zdroj: Reddit

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.