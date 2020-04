Kvalitativní problémy mají dnes i auta, u nichž to bylo donedávna nemyslitelné před 3 hodinami | Petr Prokopec

U nového auta s pouhými 400 km na tachometru jistě nečekáte, že bude mít lak samou chybu, ať už půjde o vůz jakékoli značky. Tohle je navíc luxusní kupé od prestižního Bentley.

Na každú robotu je nám třeba špecialistou. To neříká náš premiér, nýbrž major Terazky v dnes již legendárním snímku Černí baroni z roku 1992. Bez výhrad to ovšem platí i nyní, a zvláště pak v automobilovém průmyslu. Dokazuje to i firma Chicago Auto Pros, která se specializuje na údržbu laku, jenž následně na přání klienta může opatřit třeba i keramickým povrchem zvyšujícím odolnost.

Chicagští specialisté si nedávno vzali na paškál zcela novou Teslu Model Y, u které našly celou řadu nedostatků. To ve výsledku nebylo až tak překvapivé, neboť kalifornská automobilka má problémy s kvalitou po celou svou existenci. Bylo by ale nefér tvrdit, že auta ostatních výrobců potížemi netrpí. A může jít klidně o ještě dražší vozy.

Ukazuje to případ zcela nového Bentley Continental GT, které do zázemí chicagské firmy dorazilo s pouhými 249 mílemi (401 km) na tachometru. Rozhodně tedy nejde o ojetinu, ale o nový vůz, který má za sebou první vyjížďky. Přesto však jeho karoserii zdobí opravdu velké množství vad. Je otázkou, zda vnikly už při výrobě, nebo je lze připsat na konto právě servisnímu centru, neboť na karoserii jsou i opomenuté zbytky lepidla, to ale zákazníka nemusí a obvykle ani nebude zajímat.

Upřesněme, že vozy britské značky přichází k prodejci oblepené fóliemi od podlahy až po střechu, aby byl co nejvíce zabezpečen převoz. Než si tedy klienti svá auta převezmou, je zapotřebí vše pečlivě sejmout, následně odstranit ony zbytky lepidel a poté vůz teprve omýt a následně rozleštit. K tomu zde ale zjevně nedošlo.

Na vině nicméně může být taktéž automobilka, jak naznačují specialisté zejména při ohledání blatníků, které jsou pokryty mnohem jemnějšími šrámy. Ty mají vznikat právě nevhodným leštěním u výrobce, ještě před oním oblepením fólií. Ať tak či onak, zjevné je, že nová auta mohou ke svým majitelům dorazit se pošramoceným lakem a může se jednat klidně i o drahé Bentley.

Lze pak už jen dodat, že na odstranění chyb potřebných ke korekci laku bylo třeba zhruba 40 hodin leštění. Další čas pak schramstl ještě onen keramický povrch. Dá se tedy předpokládat, že nešlo zrovna o levnou péči, tu si však majitel vozu, jakým je Bentley Continental GT, jistě může dovolit.

Kvalita laku Bentley Continental GT po pouhých 400 najetých kilometrech není zrovna uspokojivá, zrovna od takové značky by to člověk nečekal

