Kvůli clům na auta z Číny budeme propouštět a zastavovat výrobu, říká šéf Seatu. I to způsobují nepromyšlené kroky EU včera | Petr Prokopec

/ Foto: Seat

Šéf španělské automobilky nenechává na Bruselu nit suchou a připomíná, jaké dopady mají rádoby ochranářská opatření EU na starý kontinent. Loňské rozhodnutí zvýšit cla na auta z Číny mělo evropským automobilkám pomoci, reálně se ale o nic takového nestará.

Evropská unie loni zvýšila dovozní cla na auta z Číny. Brusel tento krok ospravedlňoval narovnáním tržního prostředí, neboť výrobci z Říše středu měli požívat nefér výhody spočívající v dotacích tamní vlády. Že sám dělá to samé horem dolem a přerozdělovacími mechanismy trh křiví snad ještě víc než Číňané, radši zapomněl.

Buď jak buď, vyšší cla měla evropským automobilkám umožnit, aby jejich produkty byly aspoň na jejich domácím kolbišti konkurenceschopné. EU zmiňovala, že celou problematiku zkoumala měsíce, během kterých byli čínští výrobci pozvání k jednacímu stolu. V souladu s jejich ochotou a výší obdržených dotací se pak jednotlivá cla lišila, přičemž nejvyšším tarifům čelí automobilka SAIC a s ní i dceřiná značka MG Motor.

Nicméně i když Brusel zmíněný čas zkoumáním celé věci zřejmě strávil, zavedení vyšších cel působí jako ušité horkou jehlou. Necílí totiž jen na čínské výrobce, zatěžuje veškeré elektromobily vyráběné v Říši středu. To ovšem znamená, že dopadají přesně i na ty automobilky, které měly chránit, tedy na evropské. Mnohé z nich totiž pochopily, že na starém kontinentu se již nedá levně vyrobit ani spalovací vůz, natož pak ten osazený bateriovým pohonem. Proto jejich produkci přesunuly do Číny, aby na každém prodaném kuse neprodělávaly majlant.

EU se nicméně rozhodla, že nebude dělat výjimky, a proto zahájila i střelbu do vlastních řad. Na mušku se jí mimo jiné dostala i značka Cupra, která elektrické SUV Tavascan vyrábí v čínském Hefei. Od října tak Španělé u tohoto vozu musí počítat nejen s původními 10 %, ale rovněž s navýšením o dalších 20,7 %. Tuto sumu se zatím rozhodli nepřenést na zákazníky, ovšem jak varuje šéf značky Wayne Griffiths, dopady tohoto kroku mohou být opravdu značné. A pozitivní pochopitelně nebudou.

Griffiths kolegům z Autocaru sdělil, že vyšší cla nechrání Evropu nebo Španělsko, ale místo toho „nás poškozují“. „Potenciálně nás to staví do pozice, kdy budeme muset začít vyhazovat lidi. V současné době platíme cla místo zákazníků, ale to dál dělat nemůžeme,“ říká. Pokud tedy nedojde na jejich přehodnocení, budou Španělé muset „zastavit výrobu Seatů Ibiza a Arona“ a celkově „zredukovat výrobu spalovacích aut“, jinak by jim hrozilo, že neobstojí před oněmi přerozdělovacími mechanismy a museli by do pokladny EU odvádět snadno likvidační pokuty.

Podle šéfa Seatu a Cupry přitom Brusel již na hrozby dalšího propouštění měl zareagovat, proto spolu se španělskými značkami pracuje na možném řešení. Jedním z nich je snížení cel třeba na úroveň Tesly, která svůj Model 3 dováží do Evropy s přirážkou 7,8 %. Otázkou však je, zda by něco takového pomohlo, marže v tomto oboru jsou tradičně velmi nízké a i pár procentních bodů dělá velký rozdíl.

Griffiths ostatně v reakci na dotaz, jaké řešení by pro něj bylo schůdné, rovnou odpověděl, že „nulové“. Tedy jinými slovy, dovoz Cupry Tavascan by byl zatížen pouze oněmi původními 10 procenty. Něco takového je ale nejspíš nereálné, neboť při schválení zvýšených cel by EU mohla rovnou zamířit k evropskému soudnímu dvoru, kam by ji hnali Číňané kvůli diskriminaci. Aby tedy nakonec nemusela celá ta slavná cla zrušit, neboť Číňané se jim budou umět vyhnout snáz než Evropané.

Však BYD už letos otevře svou první fabriku v Maďarsku a s druhou v Turecku počítá příští rok. Kromě toho je ovšem v plánu i podnik v Německu, tedy tam, kde Volkswagen bude muset své továrny zavírat. Nyní pak EU svými kroky k uzavření dalších fabrik nutí i Španěly. Ona vyšší cla se tedy zdají být dalším projevem bruselského sebemrskačství. Ostatně se podívejte, co dělají s prodeji spalovacích aut na starém kontinentu.

Na v Číně vyráběný Tavascan rovněž dopadají zvýšená cla Evropské unie, která znamenají jeho horší prodejnost na starém kontinentu. Spolu s dalšími zásahy EU do místního trhu se pak postarají o to, že automobilka nebude moci vyrábět zejména levnější spalovací modely, bude muset propouštět a zavírat továrny. Stejně jako mateřský VW. Foto: Cupra

Zdroj: Autocar

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.