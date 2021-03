Zánovní Lada 2110 na prodej v USA je velká rarita, vetřelec z Ruska stojí majlant před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: AvtoVAZ

Jsou auta, která se za velkou louží nikdy neprodávala a všechny Lady pochopitelně patří mezi ně. Tato se ale nějak zatoulala do texaského bazaru s minimálním nájezdem.

Auta z východní Evropy aby člověk v USA pohledal. Oficiálně se tam během posledních dekád prodávalo snad jen Yugo a z moderních automobilů jsme tam v průběhu minulé dekády viděli pouze Škodu Superb na „diplomatických papírech”. Jinak zkrátka není reálné, aby se tam něco zatoulalo, ať už z aktuálních nebo nedávných modelů. Oficiální prodej nových vozů vyžaduje složitou homologaci podle specifických amerických norem, což si většina automobilek nemajících v USA tradici nemůže dovolit. A starší typy je možné ve Státech legálně provozovat až když jsou starší než 25 let.

Cokoli mladšího „z východu” je tak v USA skutečně velká rarita, o to více jsme ale byli překvapeni, když jsme narazili na nabídku ojeté Lady 2110 v Texasu. Neděláme si legraci, model už z post-sovětské éry automobilky z pera jednoho z nejznámějších ruských designérů Vladimira Jarceva asi není tím nejkrásnějším a nejslavnějším, vyráběl se ale od roku 1995 až do roku 2007 a vznikl v milionech exemplářů

Jak se tento kousek do USA dostal, není jasné. Jde o vůz z roku 2001, takže rozhodně nejde o auto splňující ono pravidlo 25 let stáří a nemá daleko daleko k novému - pouhých 15 494 na tachometru je po 20 letech od sjetí z výrobní linky naprosté minimum. Auto přesto nevypadá bůhvíjak, protože Lada 2110 nikdy nevypadala bůhvíjak, ale opotřebovaná skutečně není, maximálně lehce zašlá časem.

Pod kapotou je motor 1,6 s výkonem 67 kW, tedy 90 koní a podle prodávajícího funguje perfektně stejně jako zbytek vozu. Přiznává pár oděrků a menších kosmetických vad (my přidáme informaci o neoriginálních litých kolech, která autu nějak zvlášť nesluší) a pochopitelně dodává, že auto nelze v Texasu, kde je nabízeno k prodeji, přihlásit do provozu. Říká tedy, že by to možná šlo nějak zařídit, o tom ale velmi pochybujeme - chtělo to Billa Gatese a jím prolobbovanou změnu zákona, aby něco takového bylo možné alespoň v omezené míře u aut úplně jiného kalibru.

Přes tohle všechno je nabízený stroj velmi drahé zboží, tedy alespoň relativně. Cena 10 950 dolarů je sice asi jen 242 tisíc Kč, ovšem za Ladu 2110 - to je, když už se nějaké objeví v prodeji, auto za pár desítek tisíc ve skvělém stavu. Ovšem, pokud pobýváte v USA a chcete si připomenout, co to je Lada z 90. let, toto je šance, jak se k vozu dostat pořád levněji než jeho dovozem z Evropy - jen s ním budete muset jezdit tak nanejvýš po soukromé silnici, alespoň dalších pět let.

Takové auto se dnes neprodává žádné ani v ČR, v USA je v bazaru ještě větší raritou. Na zdrojovém odkazu je k mání za v přepočtu 242 tisíc Kč. Ilustrační foto: AvtoVAZ

Zdroj: DFW Cars&Trucks

