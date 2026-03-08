Lamborghini bylo nominováno na „ekologickou lež roku” a je těžké říct, komu bychom se měli smát spíš
Petr MilerKdyž uvážíme, co všechno udělalo Lamborghini proto, aby se podobným lidem zalíbilo, je to opravdu k popukání. Ze svých aut udělalo otylé nesmysly prohrávající srovnání se svými předchůdci, ze kterých si nadšenci utahují. A ekologičtí aktivisté autorům stejně nadávají do lhářů?
Lamborghini bylo nominováno na „ekologickou lež roku” a je těžké říct, komu bychom se měli smát spíš
8.3.2026 | Petr Miler
Když uvážíme, co všechno udělalo Lamborghini proto, aby se podobným lidem zalíbilo, je to opravdu k popukání. Ze svých aut udělalo otylé nesmysly prohrávající srovnání se svými předchůdci, ze kterých si nadšenci utahují. A ekologičtí aktivisté autorům stejně nadávají do lhářů?
Den za dnem v redakci stále obtížněji chápeme, jací lidé dnes řídí významné automobilky. Jaké mají vzdělání, kde nabrali zkušenosti, kde vůbec žijí a s kým se stýkají, že takto jednají. Zejména v případě modelů, které jsou orientované na automobilové nadšence všeho druhu, je to jedna nekonečná absurdita, neboť pouští na trh věci, které neobstojí před ničím.
Symbolem tohoto přístupu se v posledních dnech stalo nové Audi RS5, ale není v tom samo. Takové auto můžete postavit kolem snahy stvořit to technicky nejlepší řešení, můžete jej postavit kolem snahy stvořit to nerychlejší řešení, můžete jej postavit i kolem snahy stvořit něco, o co lidé z libovolného iracionálního důvodu stojí. Najdete různé emotivní i racionální motivy nebo libovolnou kombinaci zmíněného, které ospravedlní existenci toho kterého auta.
Nemusíte tedy být ohromeni tím, že BMW M3 CS dostalo turbo, automat a pohon všech kol, dokud ale bude platit za nejrychlejší kombík Severní smyčky, těžko můžete říct, že BMW aspoň něco neudělalo správně. Nemusíte být ohromeni tím, že Porsche 911 GT3 má motor 4,0 H6 bez turba a manuální řazení, protože tak jistě bude pomalejší, než by mohlo být, dokud se na něj ale stojí fronty, protože lidé milují jeho znělý motor a možnost samostatně si měnit převodové stupně a jsou ochotni za to platit miliony, těžko můžete říct, že Porsche aspoň něco neudělalo správně.
Nejsme žádní škarohlídi, na každém autě se snažíme najít důvod jeho existence, vidět jeho zákazníka, i když to nejsme my. Pak se ale podíváme na Audi BS5, pardon RS5, a nevidíme prostě nic. S elementárními znalostmi techniky dojdete k lepšímu řešení, s elementární orientací na trhu víte, že neexistuje nikdo, kdo by toužil po 2,5tunovém hybridu. Není tu ani rychlost, auto snadno dostane nakopáno od svého předchůdce, je to prostě pitomost. A není to tak, že si to myslíme a něco nám uniká, bavíme se o tom s lidmi s Audi stejně jako jsme se kdysi bavili s lidmi z Mercedesu, když stvořili podobně tupé C63 AMG postavené kolem dvoulitrového turba. A žádný kloudný argument, proč by auto mělo vypadat takto, prostě nemají.
Mají jediný důvod, proč je auto takové - normy, snahu minimalizovat normovanou spotřebu, a tedy i emise CO2. Což je u takových aut neuvěřitelně hloupé. Prodá se jich hrstka, na flotilových emisích tak velkých automobilek nemají žádný významný podíl, je v podstatě úplně jedno, jestli na papíře pojedou s emisemi 100 nebo 300 g CO2/km, neznamená to nic. Jsou to navíc „halo cars”, imagemakeři, pojízdné reklamy, nemůžu je přece schválně zmrvit a tím jim sebrat schopnost ohromovat jen proto, aby měly jednotkově nízké papírové emise, které ve firemním flotilovém výkazu nic nezmění. Ale tak to dnes v automobilovém světě chodí.
Není to tak jen u Audi, kde by někteří i přivřeli oči, velmi podobně devastuje svou nabídku i Lamborghini, jehož auta jako Temerario jsou těžký vtip, který na okruhu ani nemůže fungovat správně. Jsou to mistři krátkých akcelerací v přímce, kvůli tomu si budu kupovat Lambo? To si můžu koupit Teslu Model S Plaid z frcu a budu dokonce rychlejší. Tady to nedává smysl už vůbec, třebaže Lambo nezašlo s absurditou konstrukce svých novinek až tak daleko a u zákazníků mu to zřejmě bude ještě chvíli procházet.
Konstruktivní lidé jako my se ale pochopitelně pořád snaží najít pozitivní vysvětlení, takže je dříve nebo později napadne - tak to automobilky dělají proto, aby se zalíbily ekologickým organizacím. Nevíme sice, jaký to dává obchodní smysl, ale křiklouny, kteří si lepí spoďáry k silnicím, chce mít každý z krku. Takže zmrvíte auta, zákazníkům to nějak vysvětlíte, aktivisté budou potěšeni a všechno je zas krásné.
Nějaký smysl to dává, ne? Jenže tak to stejně nefunguje. A ironie z toho, co se nyní reálně děje, vyloženě stříká.
Naše oblíbená ekologická organizace Deutsche Umwelthilfe (DUH), se kterou jsme velcí kamarádi už od hloubi minulé dekády, kdy se opakovaně ukázalo, že ve snaze dosáhnout svých ideologických cílů lže, kudy chodí, totiž vyhlásila nový ročník soutěže Goldener Geier. Pokud nevládnete Němčinou, je to Zlatý sup, takže pochvaly se tady nerozdávají. Cílem je vyhlásit „ekologickou lež roku” a co se nestalo - Lambo je mezi třemi finalisty s velkou šancí na výhru. A hádejte, s čím to je...
No jsou to jeho skvělé hybridy.
DUH Lambu vyčítá, že sice tvrdí, jak je „ochrana planety a životního prostředí klíčovým prvkem obchodních aktivit” společnosti, označuje to ale za než greenwashing. „Supersportovní vozy s přemrštěnou spotřebou paliva se najednou mají jevit jako plug-in hybridy šetrné ke klimatu. Na webových stránkách zelené, na silnici černý kouř realita a marketing jsou od sebe vzdálené na míle,” říká DUH a my vážně nevíme, komu se smát jako prvnímu.
Tak začneme u Lamba - to se mohlo přetrhnout, aby se vyjevilo jako „zelená firma”, jako by to někoho zajímalo. Nikoho to nezajímá, nikdo si nekupuje Lambo kvůli ohledům k životnímu prostředí, sakra práce. Prodává tak hodnotu, kterou nikdo nekupuje, naopak se spíš někomu může zajídat, že se takto prezentuje. Firma dokonce chtěla postavit elektromobil, což si rozmyslela až velmi nedávno, přesto na cestě k tomu zdevastovala svou nabídku výše popsaným způsobem. A co tím získala? Nic, holé nic. Zákazníky to v lepším případě nezajímá, v horším nechtějí dvoutunové auto pro dva, které na okruhu vypráská Huracán z hloubi minulé dekády. A ekology? Ti nejenže to nekupují, ještě se automobilce vysmáli a označili ji z lháře. Tomu se říká lose-lose, prohra na prohru.
Ani DUH ale není nic než k smíchu. „Na webových stránkách zelené, na silnici černý kouř?” Co? Proboha, i ten obrázek který vidíte okolo. CO2 nejsou emise, které by se skrývaly v černém kouři, CO2 ani nejsou vidět a v běžných koncentracích nejsou ani přímo nebezpečné. Tihle lidé snad ani neví, za co ani s čím bojují. Ale nejspíš je jim to jedno, hlavně že prachy tečou, mj. od firem, jako je Lamborghini. Jen takové se pak asi nedostanou mezi nominanty na podobnou cenu...
Připomíná to Churchilla. „Měli jste na výběr mezi válkou a hanbou. Zvolili jste si hanbu - a budete mít válku,” řekl na adresu těch, kteří předem kapitulovali před nacisty v domnění, že od nich budou mít pokoj. Tohle je to samé - Lambo si mohlo vybrat mezi válkou s podobnými živly a hanbo z toho, že udělá bizarní dvoutunový hybridní sporťák. Zvolilo si hanbu a válku má stejně, protože tyhle dogmatiky ničím neuspokojíte. I kdyby Italové udělali elektrické auto, stejně to dostanou sežráno s tím, že lepší by bylo žádné auto.
Může si z toho aspoň někdo vzít poučení, když už to dotyčným nedošlo předem?
Je to vlastně legrační, Zlatý sup... Snad Lambo vyhraje, fandíme mu. Foto: DUH, tiskové materiály
Váš kdysi oblíbený Lambar Gambar se změnil v tohle, otylého aspiranta na Zlatého supa. Automobilce z celého srdce gratulujeme, prohrála to jedním tahem u všech. Foto: Lamborghini
Zdroj: DUH
