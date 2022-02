Lamborghini, které si nadšenec 17 let potají stavěl ve sklepě a pak mu proboural cestu ven, je na prodej před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Lamborghini

Je to slavné a možná i víc fascinující auto než skutečné Lambo, neboť s tím se nikdo nemusel piplat ve vlastním sklepě podobně jako s lodí v láhvi. Teď je na prodej, za požadovanou cenu se jej ale zatím prodat nedaří.

V roce 1971 návštěvníci ženevského autosalonu oněměli úžasem. Lamborghini totiž do švýcarské metropole přivezlo prototyp modelu Countach, který se výrazně lišil od veškeré tehdejší automobilové produkce. De facto šlo o barevný obrázek mezi černobílými, který o tři roky později zamířil do sériové výroby. V té zůstal až do roku 1990, přičemž značka během té doby postavila 1 983 exemplářů. Při pohledu na její současnou produkci to rozhodně není žádné „hausnumero“, nicméně v 80. a 90. letech si Lamborghini mohlo dovolit mnohem méně lidí.

Jedním z těch, jejichž kapsy nebyly zrovna nadité, byl i inženýr z Wisconsinu Ken Imhoff. Jeho láska k italskému supersportu však v důsledku nedostatku peněz nepohasla. Právě naopak se po shlédnutí snímku The Cannonball Run, ve kterém se Countach v provedení LP 400S objevuje, rozhořela naplno. Ken se tak nakonec rozhodl, že si vysněný vůz postaví, a to ve sklepě svého vlastního domu. Po 17 let tak každou volnou chvilku trávil stavbou repliky, která měla být originálu naprosto věrná.

V roce 2008 Ken vůz dokončil, přičemž následně musel nechat zbourat jednu ze stěn, aby se „Sklepní Lambo“, jak se mu dnes říká, dostalo na světlo světa. V té době jej zdobila kola BBS, která nadšenec z Wisconsinu ještě upravil, aby vypadala autenticky. Ken vůz nabídl i k prodeji, ovšem dle jeho známých hlavně proto, aby zjistil jeho cenu. Nakonec jej však přesto poslal do světa, neboť mu byla diagnostikována rakovina čtvrtého stupně a on potřeboval peníze na léčbu..

V mezičase se Sklepní Lambo stalo majetkem automobilového dealera Rona Ussera, který jej nejspíše nechal ještě trochu upravit. Asi nejpatrnějším zásahem je instalace originálních kol s „telefonním“ designem, jenž obouvají pneumatiky Pirelli. Za pěticí otvorů v centru ráfku pak vykukují brzdy Wilwood, ty nicméně instaloval již Ken, který zároveň svařil i výfuk. Ten pak na stavbu použil i originální komponenty značky, jako jsou zadní či parkovací světla, čelní okno nebo loga.

Usser se vůz už nějaký čas pokouší prodat, zatím ale neuspěl neuspěl. Objevil se v aukcích, kdy se v jedné z nich příhozy zastavily až na 100 tisících dolarech (cca 2 139 000 Kč). To je spousta peněz, dosažena tak ale nebyla minimální požadovaná částka, která měla činit dokonce 175 tisíc dolarů. To je i není hodně. Na jednu stranu si musíme uvědomit, že před sebou nemáme originální Lambo, byť některé díly autentické jsou, nýbrž „pouze“ velmi zdařilou repliku, která jednoduše movité sběratele ani nemůže oslovit. Na druhou stranu jde ale o veleslavnou stavbu a unikát svého druhu.

Stejně tak je třeba dodat, že skutečné Lamborghini se tomuto po stránce výkonové nemůže rovnat. Ken totiž pod kapotu napěchoval osmiválec Ford Cleveland Boss 351, jenž produkuje 521 koní. Reálný Countach ve verzi LP 500S, ve které se wisconsinský inženýr shlédl, však disponoval pouze 380 koňmi. Vzhledem ke všemu zmíněnému ale předpokládáme, že se nějaký kupec, který za auto asi 3,7 milionu korun dá, přece jen najde. Je to legenda svého druhu, navíc má najeto jen 113 km kilometrů.

„Sklepní Lambo“ je od toho skutečného naprosto k nerozeznání. Zásadní rozdíl se přitom skrývá v motorovém prostoru, kde replika hostí více koní. Ani tak se jej ovšem nedaří prodat. Ilustrační foto: Lamborghini

Zdroj: Ron Usser

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.