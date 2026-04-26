Lamborghini na Blízkém východě neprodává už vůbec nic. „Lidi nechodí, nebo je zavřeno,” říká šéf

před 11 hodinami | Petr Miler
Pro automobilku je to kritický problém, neboť zrovna teď by mělo jít o její největší odbytiště na celém světě. Ale neprodává tam ani auto, ani ťuk, prostě vůbec nic. A dealeři už se i přestávají pokoušet to změnit.
„Blízka aj vzdialená,” zpívá v jednom ze svých hitů Palo Habera v barvách hudebního týmu jménem Team. Tak nějak musí většině lidí aktuálně připadat oblast Středního východu, která je fyzicky relativně daleko, autem byste museli ujet nějakých 6 tisíc kilometrů, abyste se tam dostali. Uvážíme-li, že do Španělska jsou to nějaké 2 tisíce km a stejně tam skoro nikdo nejezdí, je to opravdu z ruky.
Tamní děni ale přesto aktuálně ovlivňuje náš každodenní život, přičemž ceny paliv u čerpacích stanic jsou tím možná nejviditelnějším, ale ve výsledku možná i nejbanálnějším dopadem. Je to spíš „všechno za tím”, co nás ještě může pořádně vytrestat, pokud se „bratrstvo Hormuzu” nedomluví na něčem lepším než boření si báboviček toho druhého. A některé firmy mohutně pociťují dopady tamního dění už nyní.
Nedávno jsme ostatně psali, jak moc Střední východ znamená pro některé výrobce aut. A Lamborghini mezi nimi hraje jednu z hlavních rolí. Tento fakt nyní jen potvrdil šéf automobilky Stephan Winkelmann, který Reuters řekl, že v tuto chvíli automobilka v oblasti neprodává vůbec nic.
Podle Winkelmanna byly veškerý prodej a dodávky zastaveny. Dodávky jsou blokovány kvůli situaci v Hormuzském průlivu, dealerství zavírají v obavách z nahodilých útoků a když zrovna nezavřou, do showroomů stejně prakticky nikdo nechodí, říká „strýček Wink”. „Aktivity firmy v oblasti stojí. Nemůžeme dodávat auta. Prodejci mají buď zavřeno, nebo k nim prostě nikdo nechodí,” shrnuje doslova.
Navíc podotýká, jak nešťastně načasovaná celá věc je. V okolí Perského zálivu se většina aut prodává před létem a po něm. Přímo během léta je takové horko, že to zákazníky táhne jinam. Prodeje v oblasti jsou tedy závislé na výsledcích jarních a podzimních měsíců - aktuální nula je tak pro Lambo velkou ránou a Winkelmann očekává, že v důsledku aktuálního stavu automobilka přijde o většinu sezónních prodejů, které později nebudou nahrazeny.
Odbyt na Blízkém východě na první pohled nevypadá zase tak významně, jakkoli asi 5 procent celosvětových ročních prodejů automobilky rozhodně není málo. Problém je jinde - jednak jsou tyto prodeje soustředěny do nějakých 5 měsíců roku, takže v tuto chvíli by jinak pro firmu šlo o největší odbytiště vůbec, tolik aut jinde na jaře neprodává. A především tam panují trochu jiné nákupní zvyklosti.
Zákazníci ze států Perského zálivu nemají ve zvyku volit základní konfigurace, raději co nejvíc vyčnívají. Blízký východ se zkrátka neobejde bez velmi okázalých aut, proto je také region jedním z nejdůležitějších trhů drahých značek na světě - kupující tam nemají žádné výčitky svědomí, když si zaškrtnou všechny položky volitelné výbavy a přidají extra personalizaci. To je zdrojem vysokých marží, které jsou teď... prostě fuč.
Je otázka, o co na Blízkém východě přijdou nekoupí takového otylého hybridního Temerarira, v každém případě mají utrum. A automobilka s nimi. Foto: Lamborghini
Zdroj: Reuters
