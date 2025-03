Lamborghini po fatálním selhání dává ruce pryč od ostrého elektrického Hyundai: Nechci simulaci spalovacího auta, říká šéf před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Hyundai

Po obrovském korejském průšvihu jsme si říkali, že Lamborghini nebude dál chtít být vnímáno jako někdo, kdo od Korejců cokoli odkoukává. A je to tak. Sám šéf Lamba se od Ioniqu 5 N a jeho nápadů pro jistotu bez váhání distancoval.

Pro automobilové nadšence je to jedna z největších nočních můr. Tedy ona je to noční můra pro každého řidiče, ale člověk, který auto používá jako noblesnější alternativu autobusu, který si musí sám odřídit, o takových věcech obvykle nepřemýšlí, a tak ho neděsí. Pokud ale auto aktivně krotíte a rozčiluje vás už „jen” to, že dokonale dobře neposlouchá, teprve vás děsí, když samo začne přebírat kontrolu nad řízením.

To se dnes bohužel s rozličnými asistenty (které sice obvykle jde nějak vypnout, ale jde to kolikrát tak složitě, že rezignujete na to to dělat po každém nastartování) děje docela obvykle. Chcete parkovat a auto neparkuje, chcete zrychlovat a auto nezrychluje, chcete zatočit a auto nezatáčí. Všechno má „podle něj” dobrý důvod - jednou „vidí” překážku, do které byste mohli nabourat, podruhé auto před vámi, za kterým byste měli zpomalovat a ne zrychlovat, potřetí registruje čáru na silnici, která reálně neexistuje. Dokáže to navodit horké chvilky, ale pořád to není takový problém, neboť když trochu rázněji dáte najevo, co chcete vy, auto to vykoná. Může to způsobit velmi nepříjemná a potenciálně fatální zdržení, ale většinou to tak není.

Podobné situace, ač jsou krajně protivné, ale nepředstavují nic ve srovnání s tím, co aktuálně dělají některá Hyundai Ioniq 5 N po posledním servisním zásahu. Jak jsme vám přiblížili včera, tento vůz dokáže kvůli zpackané opravě režimu pro ovládání pedálů oběma nohama zrychlovat zcela nezávisle na vaší vůli. Je to jako by se vám zasekl plyn ve starém autě s karburátorem, snad jen s tím rozdílem, že Škodu 120 s 50 koňmi jejími brzdami překonáte jako nic. Splašený Ioniq 5 N s až 650 koňmi je jiná káva.

Tohle auto bylo dosud méně náročnými řidiči chváleno, jakkoli pro nás - a zjevně i pro většinu publika - zůstává absurdním 2,2tunovým crossoverem hrajícím si na hot hatch. Jeho nepřijatelná hmotnost, schopnost ujet jen desítky kilometrů v ostrém tempu a veškerá ta faleš „fejkového” řazení i kompletně vymyšleného zvuku nepřítomného spalovacího motoru, to vše nám akorát zvedá obočí. Ale nějaký ten humbuk tímto přístupem Hyundai vyvolalo, a tak si jeden kus pořídilo i Lamborghini a využilo jej při vývoji svého vlastního elektroauta, jak pořád můžete spatřit na starším videu níže v čase okolo 26. minuty.

To byla pro Hyundai pochopitelně vítaná reklama, která znovu přišla na přetřes po provalení onoho fatálního selhání spojeného se samovolnou akcelerací auta. Také kolega se tak včera provokativně, ale nikoli nemístně ptal: Je i tohle tím, co chce Lambo napodobit? Není tedy divu, že reakce automobilky přišla celkem rychle a její šéf v podstatě úplně popřel, že by něco z řešení Ioniqu 5 N chtěla použít.

V rozhovoru pro Drive to řekl sám Stephan Winkelmann, který sice přiznal, že jím řízená automobilka Ioniq 5 N při vývoji použila („Řídil jsem auta, o kterých mluvíte,” připustil dokonce osobní zapojení), směrem Hyundai ale jít nechce. A k naší potěše kritizuje právě zmíněné umělé projevy, jejichž použití sice rozumí, ale nepovažuje je za šťastné.

„Osobně nesouhlasím s falešnými zvuky spalovacího motoru v elektromobilech. I když mohou znamenat dobrou zpětnou vazbu pro řidiče,” říká a jasně se od řešení Korejců distancuje. Na přímou otázku, zda by elektromobily Lamborghini přece jen nemohly jednou působit jako Ioniq 5 N, říká, že definitivní rozhodnutí zatím nepadlo. Tedy krom toho, že jeden z módů bude „ticho”. Zbytek je ve hvězdách.

„Pokud jde o zvuk, máme ještě nějaký čas na rozhodnutí, ale není to snadné, musím přiznat,” uvedl s tím, že Lamborghini má stále asi „čtyři až pět let” na to, aby si vybralo, neboť produkční verze elektrického konceptu Lanzador má přijít až v roce 2029 nebo 2030. Ale zvuk stejně nebude vším: „Kromě zvuku je pro mě důležité, abyste měli pocit, že řídíte Lamborghini. Tedy to, jak auto reaguje, jak se dostává do zatáčky, jak brzdí, jak vyjíždí, prostě chování při jízdě,” uvedl dále Winkelmann s tím, že to je pro něj důležité, že komplexně vzato „vyvíjí vlastní strategii”, a nemáme tedy čekat nic jako noblesní Ioniq.

Hyundai tak jen může litovat své chyby, neboť přes spojitosti s Lamborghini se jeho elektrické N dalo docela slušně prodávat jako jakési Lambo pro chudší. Pokud má ale vaše auto blíž k sáňkám samochodkám a samovodkám jako z Mrazíka („Samy řídí, samy jedou...”), nelze čekat, že by Lambo dál dávalo jakkoli veřejně najevo jakoukoli přízeň tomuto vozu. Tohle je vážně obtížně odpustitelné selhání.

Foto: Hyundai

Zdroje: Drive, Varryx@Youtube

